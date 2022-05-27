Эксперты оценили меры губернаторов новой волны по поддержке граждан в условиях санкций

Ситуация с санкциями против России стала катализатором для активизации региональной социальной политики, приоритеты которой определил президент, считают эксперты, проанализировавшие меры губернаторов новой волны по поддержке граждан.

«Будем объективны в том, что скорость принятия управленческих решений стала сейчас гораздо выше, и губернаторам удается реализовать социальные проекты в оперативном режиме. В фокусе внимания власти – такие акценты, как демографическая проблема, поддержка педагогов, работников системы здравоохранения и учреждений культуры, а также социальные проекты для молодежи. Важно, что многие губернаторы продолжают уделять внимание не только внешним вызовам, но и социальной поддержке», – приводятся слова эксперта ЭИСИ Константна Комкова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, в Белгородской области жители начали получать выплаты за рождение пятого ребенка в размере 50 тыс. рублей. Мера социальной поддержки была инициирована губернатором в марте 2022 года, и уже в мае выплату получили 48 семей.

Глава региона Вячеслав Гладков также отметил, что в этом году в Белгородской области началось строительство жилья для многодетных семей, которое будет предоставляться бесплатно. Будет построено 145 домов в 18 муниципалитетах региона.

Поддержка многодетных семей – также в фокусе внимания главы Камчатского края Владимира Солодова. Региональная власть приняла решение о выделении единовременной выплаты на приобретение автомобиля для многодетных семей, в которых воспитывается восемь и более детей. Размер единовременной выплаты – 1 млн 300 тыс. рублей. Если стоимость автомобиля укладывается в эту сумму, то назначается выплата в размере стоимости транспортного средства. В случае, если стоимость автомобиля превышает размер единовременной выплаты, то многодетная семья получит частичную компенсацию в объеме 1 млн 300 тыс. рублей.

В новых экономических условиях губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял решение о расширении категорий получателей социальной выплаты на продукты питания в регионе. Ранее мера поддержки была направлена на пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, и многодетные семьи. В расширенный список получателей соцвыплаты вошли все семьи, получающие региональное пособие на ребенка с учетом критериев нуждаемости, и семьи с детьми-инвалидами. Размер адресной помощи составляет 2000 рублей в месяц.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил заключить в регионе не менее 3 тыс. социальных контрактов в 2022 году. На эту цель направлено 470 млн рублей из средств регионального бюджета. Новгородская область – пилотный регион по реализации такой системы, с 2020 года заключивший почти 12 тыс. контрактов.

Власти ЯНАО активно способствуют летнему отдыху детей. Глава региона Дмитрий Артюхов заявил, что в этом году региональные власти выкупят целые вагоны поездов, чтобы отправить на летний отдых в Краснодарский край и Крым порядка 8 тыс. детей. Трудности с транспортными маршрутами возникли в результате ограничений в работе южных аэропортов. При этом в случае, если родители не захотят отправлять детей на морской отдых, соответствующая инфраструктура для отдыха будет организована в городах Ямала.

Управленческие решения, направленные на поддержку детства, в новой экономической реальности принимает и глава Якутии Айсен Николаев. В год столетия республики Ил Дархан принял решение учредить выплату в размере 100 тысяч рублей для выпускников, получивших наивысший балл по результатам ЕГЭ.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил, что «Россия изначально декларировала свою социальную направленность, и регионы – неотъемлемая часть федеративного государства, такую логику разделяющая».

«В новых экономических условиях субъекты федерации продолжают проводить системную социальную политику, и это один из приоритетов», – сказал эксперт.