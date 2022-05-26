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В Минэкономразвития призвали возвращаться к равновесному курсу рубля
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Высокий курс рубля создает риски для российской экономики, поскольку это делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, поэтому необходимо возвращаться к равновесному курсу национальной валюты, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние 5 лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», – передает его слова ТАСС.
Решетников пояснил, что по мере восстановления каналов импорта внутренние производители будут все больше ощущать давление со стороны ввозимых товаров и проигрывать конкуренцию.
«Если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными. Поэтому нам нужно возвращаться аккуратно к тому равновесному курсу, который у нас был», – сказал министр.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.
Напомним, Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления.
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Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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ЦБ назвал объем международных резервов России
Международные резервы России ко второй половине мая сократились более чем на 2 млрд долларов США, сообщил Центральный банк России.
«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили 583,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3 млрд долларов США, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров называл заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
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Путин: Шестисотые мерседесы в Россию привезут из какой угодно страны
В Россию продолжат поступать люксовые товары, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
Он также отметил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых
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Банк России на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых, следует из сообщения регулятора.
«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — указано на сайте регулятора.
В сообщении также отмечено, что Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Ранее сообщалось, что Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предположил, что Центробанк дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность.
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Силуанов: Технический дефолт никак не повлияет на россиян
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В случае объявления технического дефолта США России для граждан страны ничего не изменится, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт – это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», – цитирует Силуанова ТАСС.
Он добавил, что российское руководство будет пытаться рассчитаться по своим обязательствам и найдет такую форму. У России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу.
«Надо было собрать 75% держателей облигаций. 75%, я думаю, они, конечно, вряд ли наберут. Но мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и тело [долга]», – сказал министр.
Ранее минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
Между тем Россиии России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
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Путин: Россия становится сильнее из-за санкций
Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия не намерена сама себя отрезать от технологий развитых стран, передает ТАСС.
«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать, нас хотят оттуда немножко выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично — невозможно», – пояснил российский лидер.
Путин добавил, что если Россия сама себя «какой-то стеной не будет отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет».
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Рубль ослабел к доллару и евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
По данным на 10.05 курс доллара растет на 1,63%, до 60,3 руб., курс евро – до 61,99 руб. (+2,25%).
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1,1% и составил 59,98 руб. Курс евро поднялся на 0,47%, до 60,91 руб., передает ТАСС.
Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в четверг демонстрирует подъем ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи растет на 0,69%, до отметки 2356,36 пункта, индекс РТС – на 0,08%, до 1240,02 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.02.
По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2348,44 пункта (+0,35%), долларовый индекс РТС рос на 0,64%, до 1246,94 пункта.
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Медведев назвал «сладкие» последствия для европейцев санкций против России
России непросто жить в условиях внешних санкций, но жители Европы тоже ощутят на себе «сладкие» последствия, заявил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме партии «Предпринимательство в новой экономической реальности».
«Жители Европы ощутили на себе все «сладкие» последствия антироссийских санкций: инфляцию или даже гиперинфляцию – для Европы, рост цен на топливо, на жилье, на коммунальные услуги, на продукты питания, на товары первой необходимости; сокращение рабочих мест и так далее», – передает его заявление ТАСС.
«Каждый новый пакет антироссийских санкций – это попытка в максимальной степени ослабить нашу страну, попытка при помощи блокад, санкционных ограничений, различного рода нормативных актов, законов выстроить совершенно другую систему отношений в мире и систему влияния на нашу страну», – сказал Медведев.
Ранее Медведев призвал модернизировать программу «Единой России».
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Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами
Центробанк увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней, соответствующее решение принял совет директоров регулятора, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках», – говорится в сообщении на сайте Банка России.
До этого срок продажи валюты составлял 60 рабочих дней.
Ранее правительственная комиссия 23 мая приняла решение снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, решение Минфин России объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
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Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Доля расчетов в национальных валютах стран-участниц Евразийского экономического союза достигла 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«Расширяется практика расчетов в национальных валютах, что очень важно, отмечу, что их доля во взаимной торговле стран союза (ЕврАзЭС) уже достигла 75%», – передает его слова РИА «Новости».
«Будем и дальше работать над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт», – отметил Путин.
Кроме того, глава государства предложил создать Евразийский экспортный центр. «Целесообразно развивать общие для [Евразийского] континента институты по ключевым точкам роста, в том числе подумать над созданием Евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию Евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями», – отметил он.
Ранее Путин заявил, что развитие евразийской интеграции связано не с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями.
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Путин: Импортозамещение не является панацеей
Импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», – передает его слова ТАСС.
«Ведь импортозамещение – это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», – цитирует президента РИА «Новости».
По словам главы государства, есть вероятность, что это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.
Он также отметил, что Россия сделала все самое необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет.
Говоря об уходе зарубежных компаний, Путин пояснил, что теперь освободилась ниша для российских производителей.
«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава Богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», – сказал он.
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
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ЦБ раскрыл схему кражи денег с «компенсациями» за мошенничество
Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества в России, по которой злоумышленники предлагают «компенсации» тем, кто стал жертвой мошенничества.
«Чтобы якобы вернуть пострадавшему похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, через СМС или мессенджеры. Иногда они звонят с предложением оформить компенсацию за похищенные средства», – цитирует сообщение регулятора РИА «Новости».
После этого злоумышленники уговаривают жертв заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы проверить сумму возврата и оформить его. Вслед за этим у пострадавших похищают деньги.
В мае ЦБ направил в правоохранительные органы данные о 38 таких ресурсах в Сети.
Центробанк напомнил, что клиент банка вправе рассчитывать на возврат средств, если он самостоятельно не переводил деньги на мошеннические счета и не раскрывал злоумышленникам свои личные и финансовые данные.
«Если деньги списали без вашего согласия, то единственный законный механизм вернуть их следующий: незамедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и в течение суток после происшествия напишите в отделении банка заявление о несогласии с операцией», – заключили в ЦБ.
В мае занимающаяся кибербезопасностью компания Group-IB предупредила россиян о новой схеме кражи денег с использованием данных Apple ID под предлогом оплаты сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes.
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Медведев призвал заменить термин «импортозамещение»
Термин «импортозамещение» можно заменить на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме, посвященном предпринимательству.
Так Медведев ответил на предложение одного из выступающих придумать замену термину «импортозамещение».
«Технологический суверенитет», – сказал зампред Совбеза. Позднее он отметил, что можно это назвать и технологической независимостью, передает ТАСС.
По словам политика, «импортозамещение» – «не самый удачный», особенно когда имеются в виду, например, компоненты производства.
«Он такой, немножко унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле – в прямом смысле этого слова», – добавил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что России непросто жить в условиях внешних санкций, но жители Европы тоже ощутят на себе «сладкие» последствия.
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Путин: Бизнес в России проявляет наилучшие качества в условиях санкций
Президент Владимир Путин высоко оценил деятельность большинства российских бизнесменов в условиях санкций.
«Бизнес наш, отечественный, проявляет свои наилучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется», – передает ТАСС слова главы государства на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Путин отметил, что бизнесу очень непросто находить новых партнеров, выстраивать новые логистические цепочки, сохранять коллективы – все это требует больших усилий и таланта. «У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности все это дает очень позитивный результат», – заключил президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство России дополнило план первоочередных мер в экономике в условиях введения санкций против Москвы еще 14 позициями.
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