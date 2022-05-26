В Минэкономразвития призвали возвращаться к равновесному курсу рубля

Высокий курс рубля создает риски для российской экономики, поскольку это делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, поэтому необходимо возвращаться к равновесному курсу национальной валюты, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние 5 лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», – передает его слова ТАСС.

Решетников пояснил, что по мере восстановления каналов импорта внутренние производители будут все больше ощущать давление со стороны ввозимых товаров и проигрывать конкуренцию.

«Если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными. Поэтому нам нужно возвращаться аккуратно к тому равновесному курсу, который у нас был», – сказал министр.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.

Напомним, Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления.

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