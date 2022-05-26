Депутат: Взаимовыручка участников конкурса «Лидеры России» пригодилась во время спецоперации

«Лидеры России» помогли мне сейчас, во время спецоперации, когда многие из нас подключились к решению проблем беженцев. Если люди просят меня о том, что не в моих силах или компетенции, я всегда могу позвонить знакомым ребятам из «Лидеров России», и они помогут», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В четверг в Москве стартовал суперфинал конкурса.

«Если говорить о значении конкурса в федеральном масштабе – то это идеальный социальный лифт: посмотрите, как много финалистов были назначены на высокие управленческие должности», – говорит победитель одного из прошлых конкурсов «Лидеры России» Дмитрий Гусев – ныне первый зампред комитета Госдумы по контролю, член фракции «Справедливая Россия».

Кроме того, рассказал Гусев, в ходе суперфинала участники близко знакомятся между собой, а после конкурса, разъехавшись по стране, образуют своеобразную «сеть единомышленников», где каждый всегда готов подставить другому плечо, помочь в сложной ситуации». «К ним всегда можно обратиться за помощью при решении многих государственных вопросов, найти поддержку, поделиться опытом. Это пригодилось особенно сейчас, во время спецоперации, когда многие из нас подключились к решению проблем беженцев. Если люди просят меня о том, что не в моих силах или компетенции, я всегда могу позвонить знакомым ребятам из «Лидеров России», и они помогут», – рассказал собеседник.

«Участие в «Лидерах России» требует личностного развития, заставляет мобилизоваться и научиться чему-то новому, усовершенствовать свои деловые практики. Когда я лично готовился к финалу, я учился, читал много и интенсивно, в короткий промежуток времени, – как никогда с университетских времен. Это было нелегкое испытание. Теперь вся эта серьезная подготовка пригодилась мне для работы в Госдуме», – подчеркнул депутат.

«Я желаю всем участникам суперфинала победы, хотя прекрасно понимаю, что достанется она отнюдь не каждому. Но, если человек достиг финала, значит, что он уже способен на очень многое. При этом пусть участники конкурса не ждут, что победа автоматически даст им какие-то большие должности. Конкурс, прежде всего, дарит своим участникам огромный стимул развиваться дальше», – резюмировал Гусев.

В четверг первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров открыли в Гостином дворе суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Его участниками стали 300 суперфиналистов из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Имена победителей будут объявлены в воскресенье.

Все участники суперфинала являются победителями семи треков конкурса: 126 человек представляют трек «Бизнес и промышленность», 87 участников – «Государственное управление», 37 конкурсантов – «Информационные технологии», 18 участников – «Науку», 14 суперфиналистов – «Культуру», 11 участников – «Здравоохранение» и семь конкурсантов – трек «Международный».

Кириенко отметил, что сам факт попадания в суперфинал дает беспрецедентные возможности. Это участие в программе наставничества от лучших управленцев страны, образовательный грант в размере 1 млн рублей, а также шанс попасть в программу кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, которую часто называют «Школой губернаторов». Кириенко также напомнил, что за время проведения конкурса назначения на новые должности получили 350 его участников. Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое стали главами регионов, пятеро – мэрами городов, еще четыре победителя избраны в Госдуму.

«Лидеры России» – масштабный конкурс для управленцев, не имеющий аналогов в мире. Его участники получают возможность пройти комплексную оценку своих профессиональных компетенций, составить индивидуальный план развития, познакомиться лично с руководителями крупных компаний.