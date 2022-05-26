Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых

Дугин: Россия не должна соглашаться на аннексию Польшей Западной Украины

Интеграция Украины в Польшу готовится ускоренным темпом, считает философ Александр Дугин. По его мнению, теперь перед украинцами стоит вопрос, в каком государстве они будут жить в будущем – в России или в Польше.

«Теперь всем очевидно, что западенская линия в украинской политике дошла до критической черты, и выбор отныне не между «незалежной Украиной» и возвращением Новороссии в Россию, а о том, где будут жить украинцы – в России или в Польше. Но для Восточной Украины это вообще не приемлемо. Наконец-то здесь всем станет ясно, для чего пришла Россия», – написал заявил главный редактор портала «Катехон»Александр Дугин.

Он отментил, что это не только неприемлемо для Восточной Украины, но может привести к появлению сопротивления и на западе страны, хотя сейчас еще неясно, возобладает ли «прямодушный украинский национализм» или «рабское стремление в ЕС и НАТО».

«Впрочем, это имеет второстепенное значение – Киевом управляют из Вашингтона, местное население и его настроения не имеют никакого значения», – отмечает философ. По его словам, на данный момент все указывает на то, что ускоренным темпом готовится интеграция Украины в Польшу.

«Этим можно было бы воспользоваться, если бы речь для нас шла только о Новороссии. Территорию от Одессы до Харькова мы освободим и так или иначе присоединим. Это уже не обсуждается. Западная Украина в составе Польши на первый взгляд – это приемлемо. Нам – наше, а вторая половина несостоявшейся Украины отходит туда, о чем мечтали ее власти», – продолжил Дугин.

«Но есть и другая сторона вопроса, – добавил он. – Во-первых, НАТО в таком случае все же расширится в нашем направлении и существенно. Пусть не в полном масштабе, но в половину. Во-вторых, введение польских войск будет означать прямое участие НАТО в конфликте, а значит, все переводится на новый уровень эскалации».

По его мнению, вероятность использования ядерного оружия в этом случае возрастает. «Снова встает вопрос о красных линиях, которые Россия устанавливает с таким трудом и такой ценой. А определять границы между Восточной и Западной Украиной, точнее между Польшей и Россией, придется в боях с натовским контингентом. А это в высшей степени проблематично и рискует перерасти в Третью мировую», – подчеркнул автор.

«И, наконец, в-третьих. Россия, согласившись на аннексию Польшей Западной Украины, утрачивает – пусть пока не очевидный многим – статус друга и освободителя братского украинского народа», – пишет Дугин. По его словам, даже если государство «Украина» прекратит свое существование, то останутся православные украинцы, которых на Западной Украине по- прежнему большинство.

«Это проблема. Получается, что мы размениваем «свою» половину украинцев, на «чужую». А это сделка, а не исполнение освободительной миссии», – делает вывод Дугин.

Напомним, в воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. При этом в самой Польше уже приняли закон для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли их к гражданам Польши – только без права голосования. таким образром, Киев и Варшава создают союз не только с уравниванием прав граждан обеих стран, но и с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем.

Ранее Дуда обещал убрать границу между Украиной и Польшей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине». О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, также сообщала российская Служба внешней разведки.

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