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26 мая, четверг | Последнее обновление — 11:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых
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Предоставив полякам права, равные правам граждан Украины, ЗЕкоманда отказывается от части суверенитета. Уже привычно, что «Нэзалэжна» находится под патронатом США, стала сателлитом Великобритании, а теперь движется к тому, чтобы стать полуколонией Польши.
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С ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех.
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Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых
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Банк России на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых, следует из сообщения регулятора.
«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — указано на сайте регулятора.
В сообщении также отмечено, что Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Ранее сообщалось, что Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предположил, что Центробанк дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность.
В Минтруда назвали средний размер пенсии после индексации
Повышенные после индексации пенсии получат 35 млн человек, ее средний размер достигнет 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, средняя прибавка составит 1760 рублей, а средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Безусловно, добавил Котяков, «размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера», передает РИА «Новости».
«Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка», – отметил министр.
Ранее министр труда пообещал, что пенсионный фонд России начнет доставлять проиндексированные на 10% пенсии, начиная с 3 июня.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Певице Наргиз закрыли въезд в Россию на 50 лет
Артистке Наргиз Закировой запретили въезд на территорию Российской Федерации на полвека, об этом сообщил ее адвокат Бахром Исмаилов.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию [ВС России на Украине]. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», – сказал Исмаилов в беседе со Starhit.
Он добавил, что певица была к этому готова, и предполагала, что подобные меры к ней будут приняты. Вместе с тем она решила оставаться верной «своей гражданской позиции».
Ранее сообщалось, что Закирову после прибытия в Россию задержали в аэропорту и могут депортировать.
Наргиз Закирова в 1990-х вместе с семьей переехала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте «Голос» и с тех пор занималась творческой деятельностью в России.
Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ
Власти Молдавии намерены выяснить, смогут ли в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну заявил, что «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
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Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Дугин: Россия не должна соглашаться на аннексию Польшей Западной Украины
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Интеграция Украины в Польшу готовится ускоренным темпом, считает философ Александр Дугин. По его мнению, теперь перед украинцами стоит вопрос, в каком государстве они будут жить в будущем – в России или в Польше.
«Теперь всем очевидно, что западенская линия в украинской политике дошла до критической черты, и выбор отныне не между «незалежной Украиной» и возвращением Новороссии в Россию, а о том, где будут жить украинцы – в России или в Польше. Но для Восточной Украины это вообще не приемлемо. Наконец-то здесь всем станет ясно, для чего пришла Россия», – написал заявил главный редактор портала «Катехон»Александр Дугин.
Он отментил, что это не только неприемлемо для Восточной Украины, но может привести к появлению сопротивления и на западе страны, хотя сейчас еще неясно, возобладает ли «прямодушный украинский национализм» или «рабское стремление в ЕС и НАТО».
«Впрочем, это имеет второстепенное значение – Киевом управляют из Вашингтона, местное население и его настроения не имеют никакого значения», – отмечает философ. По его словам, на данный момент все указывает на то, что ускоренным темпом готовится интеграция Украины в Польшу.
«Этим можно было бы воспользоваться, если бы речь для нас шла только о Новороссии. Территорию от Одессы до Харькова мы освободим и так или иначе присоединим. Это уже не обсуждается. Западная Украина в составе Польши на первый взгляд – это приемлемо. Нам – наше, а вторая половина несостоявшейся Украины отходит туда, о чем мечтали ее власти», – продолжил Дугин.
«Но есть и другая сторона вопроса, – добавил он. – Во-первых, НАТО в таком случае все же расширится в нашем направлении и существенно. Пусть не в полном масштабе, но в половину. Во-вторых, введение польских войск будет означать прямое участие НАТО в конфликте, а значит, все переводится на новый уровень эскалации».
По его мнению, вероятность использования ядерного оружия в этом случае возрастает. «Снова встает вопрос о красных линиях, которые Россия устанавливает с таким трудом и такой ценой. А определять границы между Восточной и Западной Украиной, точнее между Польшей и Россией, придется в боях с натовским контингентом. А это в высшей степени проблематично и рискует перерасти в Третью мировую», – подчеркнул автор.
«И, наконец, в-третьих. Россия, согласившись на аннексию Польшей Западной Украины, утрачивает – пусть пока не очевидный многим – статус друга и освободителя братского украинского народа», – пишет Дугин. По его словам, даже если государство «Украина» прекратит свое существование, то останутся православные украинцы, которых на Западной Украине по- прежнему большинство.
«Это проблема. Получается, что мы размениваем «свою» половину украинцев, на «чужую». А это сделка, а не исполнение освободительной миссии», – делает вывод Дугин.
Напомним, в воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. При этом в самой Польше уже приняли закон для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли их к гражданам Польши – только без права голосования. таким образром, Киев и Варшава создают союз не только с уравниванием прав граждан обеих стран, но и с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем.
Ранее Дуда обещал убрать границу между Украиной и Польшей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине». О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, также сообщала российская Служба внешней разведки.
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Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
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Власти Польши предлагают ввести дополнительную пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть у России после отказа других государств от таких поставок, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», – передает его слова ТАСС.
Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года, отказаться от приобретения российской нефти. В частности, речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.
«Это государства, которые добиваются более длинных переходных периодов. Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран должно быть больше смелости для отказа от поставок нефти из России», – заявил польский премьер.
Ранее Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил в ответ, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Удар по «Мотор Сич» помешал Киеву выполнить турецкий заказ
Украинскому и турецкому ВПК придется пересмотреть планы после того, как российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что «Турция заказала на данном предприятии более 30 авиадвигателей АИ-450 и АИ-450Т для 15 ударных беспилотников». Отмечается, что Анкара уже «оплатила порядка 7 млн долларов». Как рассказал Рогов, производство было «в самом разгаре». По его словам, «отгрузка должна была состояться буквально через несколько месяцев». Как полагает Рогов, российский удар приведет к тому, что «теперь планы и турецкого ВПК, и тем более ВПК режима Зеленского, резко будут пересмотрены», передает ТАСС со ссылкой на «Херсон и Запорожье-24».
Напомним, Минобороны России сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
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Украина пожаловалась на «удар в спину» от Запада и отвергла «Минск-3»
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил предложение ряда западных партнеров согласиться на отказ от части территорий, которые Киев считает своими.
Подоляк заявил, что «еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго», а сейчас уже предлагается «прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира». «Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3», – заявил он в Telegram.
По его словам, «кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине». Подоляк заявил, что «не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь». «Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать?» – заявил он.
Напомним, Подоляк заявил, что в Европе призывают сдать территории ради мира, но Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Президент Украины Владимир Зеленский также посетовал, что «начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ» с призывами к Киеву «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир».
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Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
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Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
В офисе Зеленского заявили о поступающих с Запада сигналах уступить территории России
В Европе призывают сдать территории ради мира, Украина не будет участвовать в этом обсуждении, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что «в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее»: «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни, соглашайтесь на какие-то компромиссы». Он также подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» за слова о том, что Запад должен заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения.
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Командир «Азова» рассказал жене о жизни в плену
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Один из командиров батальона «Азов» Денис Прокопенко смог поговорить с женой по телефону и рассказал, что сдавшиеся в плен военнослужащие содержатся в удовлетворительных условиях, сообщило издание The Guardian.
Супруга украинского военного также заявила, что ей сообщали о том, что заключенные не подвергались насилию.
«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я», – рассказала газете Guardian Катерина Прокопенко.
«Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные», – добавила она. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Российского офицера осудили по делу о госизмене и сотрудничестве с Украиной
Вынесен приговор старшему лейтенанту ВС России Руслану Артыкову по делу о государственной измене и сотрудничестве с военной разведкой Украины, сказала пресс-секретарь Южного окружного военного суда.
«Приговором Южного окружного военного суда Артыков Руслан Ахметбаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «старший лейтенант», – сказала Катькало ТАСС.
Она добавила, что дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку на нем стоит гриф «секретно».
В феврале в Лефортовском суде сообщали, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ («Госизмена»)».
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Страны ЕС заморозили активы Центробанка России на 23 млрд евро
В странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Рейндерс не стал отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке. Как указывает Reuters, Рейндерс не объяснил, почему ЕС, будучи крупной экономикой, «привлек так мало активов» ЦБ России, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Политолог: Военные успехи России вынудят Запад прислушаться к Киссинджеру
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«Мнение Киссинджера не может быть проигнорировано. Вместе с тем, превалирование той или иной позиции на Западе в отношении России напрямую зависит от положения дел на поле боя», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад и Украину пойти на уступки на переговорах с Россией. В ответ на это Киев счел Киссинджера «давосским паникером».
«На Западе нет полного консенсуса по алгоритму украинского урегулирования. Не секрет, что основная часть истеблишмента и экспертного сообщества занимает достаточно жесткие проукраинские позиции. В том числе – в части вопроса о сохранении территориальной целостности Украины в границах 1991 года», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Но есть альтернативные точки зрения. В частности, это и представленная патриархом американской внешней политики Генри Киссинджером позиция о том, что Украина должна идти на уступки в переговорах с Россией», – отметил эксперт.
«Такие настроения присущи прежде всего так называемым реалистам. То есть людям, которые склонны анализировать международные отношения в большей степени через призму баланса сил, нежели чем призму международных норм и вопросов ценностей», – пояснил он.
«Для реалистов вопросы территориальной целостности и суверенитета рассматриваются в более широком геополитическом контексте. Поэтому мы и слышим подобные высказывания Генри Киссинджера», – добавил собеседник.
«Но пока это точка зрения меньшинства. Она не поддерживается сегодня мейнстримом, поскольку на Украине, как и на Западе, по-прежнему существует атмосфера эйфории от происходящего. Там есть мнение, что война может в корне изменить свой характер, Украина добьется серьезных успехов на поле боя и вопрос о территориальных уступках уйдет с повестки дня», – подчеркнул политолог.
«Безусловно, мнение Киссинджера не может быть проигнорировано, поскольку он пользуется большим уважением в экспертной среде. Но мейнстрим сейчас определяют другие точки зрения», – отметил Кортунов.
«Может это будет несколько цинично, но я считаю, что позиция Запада относительно конфликта зависит от положения дел на поле боя. Если Россия продолжит развивать свое наступление, то и настроения на Западе будут меняться», – допускает эксперт.
«А если Украина сможет каким-то образом остановить российскую армию и уж тем более перейти в какое-то контрнаступление, тогда сторонники западных взглядов получат небывалую уверенность в выбранной тактике и не будут ее менять», – продолжил он.
«Что же касается высказываний советника офиса Зеленского Михаила Подоляка – ему, конечно, характерна склонность к эпатажу. Это своего рода пиар-ход. Но я считаю, этот ход был неуместен в отношении Киссинджера. Люди в команде Зеленского не имеют большого дипломатического опыта, поэтому у них такой своеобразный подход к международным делам», – подчеркнул политолог.
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев отметил, что «партия так называемых сторонников уступок считает, что главное для Запада – это не потерять Россию». «Эти люди ставят борьбу с Китаем на первое место и полагают, что США своей политикой угрожают возможностям Запада в борьбе с Китаем», – пояснил Бордачев.
«Приверженцев таких взглядов достаточно много, но оказать серьезное влияние на текущую повестку они не могут», – добавил он.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – сказал Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он также подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
В ответ на это Киев назвал Киссинджера «давосским паникером». В частности, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк полагает, что Киссинджер отдал бы России не только часть Украины, но и Польшу с Литвой. По его словам, «хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». «Немного заняты», – приводит его слова ТАСС.
В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя слова Киссинджера, заявил, что «не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война», Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине.
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На Запорожской АЭС обнаружили достаточные для создания ядерного оружия запасы урана
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Запасов обогащенного урана и плутония в Запорожской атомной электростанции достаточно для производства ядерного оружия, предположил замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности.
«30 тонн плутония, 40 тонн обогащенного урана. Возникает даже вопрос, не допущена ли здесь какая-то арифметическая ошибка. Дальше вопрос о степени обогащения плутония и урана», – сказал Кондратьев в беседе с «Лентой.ру».
Он добавил, что для производства ядерного оружия обогащение должно быть выше 80%, в то время как на атомных энергоблоках применяется обычный уран, обогащенный до 2–5%.
Эксперт призвал дождаться подтверждения изложенным данным. В случае подтверждения главным вопросом будет то, как были получены материалы для наработки такого объема обогащенного урана и плутония, поскольку они попадают под договор о нераспространении ядерного оружия.
«Украина, как участник международных соглашений, должна будет дать пояснения. Ситуация, конечно, может сложиться достаточно непростая. Потому что, например, «ТВЭЛ», поставляющий ядерное топливо, забирает обратно отработанный материал. Это правило четко выполняется, не позволяя стране-получателю проводить манипуляции, которые могут нарушить договор о нераспространении», – сказал Кондратьев.
Напомним, журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Давосском экономическом форуме заявил о колоссальных запасах ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Гросси отмечал, что на территории АЭС было около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, при этом степень обогащения директор МАГАТЭ не указал.
Ранее в Стамбуле состоялась встреча главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Особое внимание уделили Запорожской АЭС. Гросси попросил «об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию».
Запорожская АЭС, которая является крупнейшей АЭС в Европе, расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодаре. Все энергоблоки однотипны – реактор ВВЭР-1000 производства «Ижорских заводов», турбина К-1000-60/1500-2 «Турбоатом» и генератор ТВВ-1000-4 объединения «Электросила».
С энергосистемой Украины ЗАЭС связана тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. Ежегодно станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии.
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