На ВДНХ в начале лета состоится фестиваль «Большая перемена»

В Международный день защиты детей 1 июня пройдет Фестиваль детства и юности «Большая перемена» на ВДНХ, его организаторами стали Министерство просвещения, Росмолодежь, правительство Москвы, АНО «Большая перемена» и другие.

Также в организации мероприятия участвуют АНО «Россия – страна возможностей», общество «Знание», общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Регистрация для участников на фестиваль открыта на портале. В фестивале примут участие более 8 тыс. человек – участники «Большой перемены», РДШ, «Юнармии» и других детских и молодежных организаций, педагоги-наставники и родители, участники проекта «Битва хоров», и кастингов, а также представители ведущих российских компаний и эксперты в сфере науки, культуры, образования, спорта, волонтерства и предпринимательства.

В рамках фестиваля дети и подростки станут телеведущими программ на центральных телеканалах, а также займут кресла топ-менеджеров и руководителей российских компаний, вузов и даже регионов в рамках специального формата «День дублера».

1 июня на ВДНХ состоится всероссийский слет детских общественных организаций, в ходе которого участники детских движений из всех регионов России обсудят развитие детского движения «Большая перемена».

Основная программа Фестиваля будет направлена на разностороннее развитие ребенка, помощь в выборе траектории его личностного и профессионального роста. Все пространство Фестиваля будет наполнено активностями: лекциями, мастер-классами и дискуссиями, презентациями детских инициатив, командными играми, флешмобами и творческими выступлениями.

«Фестиваль транслирует ценности сообщества «Большая перемена» и является уникальной возможностью для всех его участников собраться вместе, поделиться опытом, получить новые знания, узнать о новых возможностях и найти друзей. Идеи Фестиваля, во многом, придуманы самими детьми – это тоже традиция «Большой перемены». Так ребята уже сейчас работают над созданием темы года по версии детей. После голосования, в котором примут участие несколько тысяч школьников – тему 2023 года озвучат на Фестивале 1 июня, на ВДНХ», – сказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.