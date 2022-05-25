Раскрыта Telegram-сеть спецслужб Украины для наводки ударов по российским военным

Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб на оставленных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых гибли военные из России и ДНР, сообщили источники в силовых структурах и подтвердил задержанный участник одного из таких Telegram-чатов.

«В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку спецслужб. После чего они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом была создана шпионская сеть», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

Среди задержанных участников таких чатов оказался житель перешедшего под контроль российских военных города Новая Каховка в Херсонской области Виталий Чуприна. Он рассказал, что в начале апреля получил приглашение через Telegram в закрытый чат украинских спецслужб.

«В этом сообщении была ссылка на Telegram-группу, в которой размещалась информация о движении российских войск и их местах дислокации. Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов», – заявил задержанный.

Участники группы, по его утверждению, занимались сбором разведданных о передвижениях подразделений армий России и ДНР и местах расположения личного состава, по которым затем наносились артиллерийские и ракетные удары.

Чуприна отметил, что куратор из СБУ или ВСУ периодически присылал сообщения о том, что благодаря отправленной им информации нанесены ракетно-бомбовые удары, в результате которых якобы были убиты российские военные и «сепаратисты». В одном из таких сообщений речь шла о селении Давыдов Брод на севере Херсонской области.

Он рассказал, что администраторами таких групп часто выступали представители неонацистской организации «Правый сектор*»*, он встречался с двумя – Игорем, которого, как утверждает, знал ранее в лицо, но не по фамилии, и Максимом, с которым прежде не был знаком.

«Что нового произошло на территории, может, что нового заехало, может, уехало что-то новое, что неизвестно было – вот это их очень интересовало. Это было в 20-х числах апреля. Эти люди, которые втянули меня, использовали мою активную позицию, фактически сыграли на психологии, подбадривали, говорили, что это хорошо, что так правильно и нужно делать и что гибель «сепаратистов», а по сути – мирных жителей – это необходимая мера, чтобы достичь победы, как они говорили», – сказал задержанный.

По его словам, он также должен был собирать информацию о социально-политической обстановке в Новой Каховке, о подготовке к референдуму и введению в оборот рубля, а также выявлять и передавать сведения о жителях города, которые вступили в органы новой власти.

«Я сожалею, что я вступил в эту группу, этого делать не нужно было», – заключил Чуприна.

Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями минобороны Украины.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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