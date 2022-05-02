В МИД сравнили трагедию в Одессе с Хатынью

«Цивилизованный» Запад нецивилизованно промолчал о трагических событиях в Одессе, не было вопроса, что случилось, и виновные не были найдены, заявили в МИД России.

«По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. 48 человек были сожжены заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей подожженного националистами Дома профсоюзов, пытаясь хоть как-то избежать такой участи», – говорится в сообщении российского МИД.

Как отметили в российском дипведомстве, «цивилизованный» Запад нецивилизованно промолчал.

«Нужно было только одно – найти тех, кто это сделал. Что там происходило – видел весь мир практически в прямом эфире. Не было вопроса, что случилось. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии», – заключили в МИД России.

Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на Украине задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.

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