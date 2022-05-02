Свидетельница рассказала о приуроченной к трагедии в Доме профсоюзов циничной традиции националистов

Украинские националисты приходили каждое 2 мая на Куликово поле в Одессе с шашлыками, а в случае потасовок с родственниками погибших в Доме профсоюзов в 2014 году власти задерживали только последних, рассказала свидетельница событий Марина.

Женщина рассказала, что «каждое 2 мая сочувствующие «майдану» и Киеву приходили совершенно спокойно на Куликово поле с шашлыками, и если какая-то толкотня возникала между ними и теми, кто пришел помянуть погибших, – претензии у властей возникали всегда к тем, кто пришел помянуть», передает РИА «Новости».

Она отметила, что и при экс-президенте Украины Петре Порошенко, и при нынешнем лидере Владимире Зеленском ничего в отношении трагедии 2 мая не менялось.

«Есть еще власти города. Они лояльны, но не к одесситам погибшим и их родственникам, а к тем, кто их уничтожал», – добавила Марина.

Ранее свидетельница рассказала, что футбольные фанаты 2 мая 2014 года, когда в Одессе случилась трагедия, должны были пройти маршем по одной улице города, но вместо этого надели бронежилеты и отправились к Дому профсоюзов.

До этого президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.

Напомним, днем восемь лет назад в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД