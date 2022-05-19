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В Минобороны предупредили о провокации ВСУ с применением «блуждающих минометов»
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Киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в городе Середина-Буда Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», - сказал Мизинцев, передает ТАСС.
Это они хотят сделать, чтобы обвинить ВС России в неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ.
Генерал отметил, что ВС России неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местному населению, а по гражданским объектам удары не наносят.
МИД ответил на призыв представителя ООН открыть доступ к портам Украины
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Решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
«Здесь нужно не только обращение к Российской Федерации, но и обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. В первую очередь, это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», – прокомментировал он призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине, сообщает ТАСС.
Руденко подчеркнул, что «вопрос, который задает господин Бизли, нужно рассматривать весьма комплексно и двусторонне».
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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Стало известно о сдаче в плен «говорящей головы» «Азова» Святослава Паламара
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Рано утром появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.
«Взвод «Люгера» – военные из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек и по сути своим упорством спасли микрорайон «Восточный» от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что «люгеров» из здания не выбить, а с боков врага поддавливают «смежники», они просто откатились на «Азовсталь». Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены, но 80% домов «Восточного» уцелело. И вот к этим людям, 17 дней пившим воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел «азовский» пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нацикам на помощь», пишет журналист «Комсомольской правды».
Сообщается, что его «не расстреляли на месте», так как понимали, что Калина «мало за что отвечал». Журналист напомнил, что один из командиров «Азова», участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал: «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто говорил, что ему велели говорить».
При этом официального подтверждения сдачи Калины пока нет. Предполагается, что на данный момент Калина готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР, Ростова или Таганрога.
Напомним, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Россия объявила в розыск командиров украинского нацбатальона «Азов»
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МВД объявило в розыск двух командиров украинского националистического батальона «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева.
Карточки с данными Величко и Немичева появились в базе розыска министерства и связаны с уголовным делом, передает «Интерфакс».
По данным СК, Величко и Немичев причастны к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области.
Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту.
Утром в четверг появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.
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Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать
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Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
«Оборона Северодонецка сыпется … Очередное подразделение 115-й бригады ВСУ отказалось воевать и выполнять приказы в Северодонецке. На сей раз обращение к Зеленскому и главкому ВСУ Залужному записал взвод 3-го батальона 115-й бригады: «Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!», – говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.
Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Посол ЛНР рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке
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«Бойцы ВСУ наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую для них создавал украинский режим. Они активно следят за тем, что происходит с пленными. И в Северодонецке очевидны панические настроения украинских военных», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее очередной из взводов ВСУ в Северодонецке отказался воевать.
«Реакция одного подразделения, конечно, кардинально не скажется на ходе спецоперации по этому направлению. Вместе с тем ситуация в подразделениях ВСУ и нацбатах, судя по нашим радиоперехватам, близка к панике», – рассказал посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что «треугольник», в котором расположены Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, практически находится в состоянии блокады». «Трасса Артемовск – Лисичанск, по которой пытались выводить какие-то подразделения ВСУ, простреливается, так что проехать там почти невозможно. Ситуация реально сдерживается только нацбатами. Им нечего терять. И они давят на тербаты, которые не против сложить оружие. Такая ситуация не только в Северодонецке, но и в ряде других городов», – пояснил собеседник.
Вместе с тем делать какие-то прогнозы по Северодонецку пока рано. «Связь там почти отсутствует, информация выходит с запозданием. Но мы знаем, что ребята идут в том темпе, который позволяет максимально щадить жизни и минимизировать кровопролитие. Лучше потратить лишние день или два на взятие улицы или объекта, нежели совершенно бессмысленно положить ребят», – утверждает Мирошник.
Дальнейшие действия военнослужащих ВСУ будут зависеть от того, как будут развиваться события с пленными в Мариуполе, уверяет собеседник. «Азовсталь» – очень важный маркер для всех, кто уже осознал, что не хочет воевать за украинский режим. Они ловят каждое сообщение о том, в каком состоянии находятся военнопленные и как к ним относятся военные союзных войск России и ЛДНР. Украинские военные наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую создавали для них украинские власти», – заключил дипломат.
Ранее военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!» – говорится в сообщении.
Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой
Бойцы украинской территориальной обороны, отправленные на передовую, сдались в плен под Камышевахой после того, как были брошены на произвол командованием.
«Сначала было 40 человек, наших старших лейтенантов, сержантов взяли в плен. Потом мы остались без командования, нас поставили сюда на точки и сказали охранять территорию. Мы окапывались, потом дожди, мы в грязи, нам ни воды, ничего не приносили, мы из болота пили воду, к нам пришла российская армия и мы сразу сдались», – рассказал добровольно сложивший оружие Иван Василенко из Полтавы.
Он рассказал, что состоял в подразделении территориальной обороны, которое должно было нести службу на блокпостах в Днепропетровской области, но было брошено к линии фронта под Попасную в Донбасс, передает РИА «Новости».
«Нас кинули просто на произвол. Взять здесь военных, здесь по-другому, намного лучше относятся к пленным. И с моей точки зрения, военные тут гораздо умнее и лучше, и сила тут. Нет смысла против них стоять», – пояснил Василенко.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны: На «Азовстали» в плен сдались 1730 боевиков
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В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен, сообщили в Минобороны.
«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также в военном ведомстве опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. Так, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка.
Кроме того, были поражены 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой народной республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой народной республики.
В сообщении военного ведомства отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы», – утверждается в сообщении.
По информации МО РФ, средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БпЛА «Байрактар-ТБ2».
Помимо прочего, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270
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«Если ВСУ получат ракеты типа ATACMS к установкам М270, то они наверняка ударят ими по территориям России. Вашингтон не готов столкнуться с ответом Москвы на такие действия ВСУ», – заявил газете взгляд военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Politico сообщило о нежелании США отправлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М270.
«М270 MRLS может нести либо реактивные снаряды РСЗО, либо оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. И так как США, судя по всему, решили не поставлять для ВСУ ракеты этого типа, то они отказались от поставок подобных систем в целом», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам эксперта, предложенное взамен орудие М777 серьезно отличается по характеристикам от того, что хочет получить Киев. «Дело в том, что М777 – стандартная гаубица, которая ничего необычного из себя не представляет. Дальнобойность снарядов немногим больше 30 км. В то время как дальность ракет типа ATACMS Block IA Unitary достигает 300 км», – пояснил Сивков.
«Если Украина все же получит это вооружение, то почти наверняка нанесет удар по территории России. И тогда, очевидно, ответ Москвы будет жестким. Это, в свою очередь, приведет к эскалации российско-американских отношений, которые и так оставляют желать лучшего. Так что Вашингтон просто пытается себя обезопасить от столкновения с Россией», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на прошлой наделе Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России. Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове.
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
Власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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Глава Херсонской области заявил о трансформации региона в субъект России
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Херсонская область в дальнейшем будет трансформирована в субъект России, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы – территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект Федерации, будет Херсонская область Российской Федерацией», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации.
Ранее власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления некоторых российских политиков и чиновников, касающиеся перспектив тех или иных украинских регионов: «Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может».
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Сдавшиеся в плен боевики «Азова» рассказали об условиях содержания
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Условия содержания оказались лучше, чем ожидали, есть все необходимое – сошлись во мнении сдавшиеся в плен боевики националистического подразделения «Азов», видео с которыми показало Минобороны.
«Водили в столовую, с утра бы супчик, на обед был супчик и каша. У нас здесь все есть, расположение... кровати, матрасы, все (необходимое – прим. ВЗГЛЯД) есть. Одеяла, подушки, все. Есть у нас здесь и раненые ребята, ждем медика. Нам обещали, что скоро подойдет», – говорит на видео Минобороны мужчина по имени Станислав.
Другой сдавшийся в плен боевик Сергей отметил, что условия содержания оказались лучше, чем многие ожидали. «Отличное питание», – подчеркнул он.
На кадрах видно, что пленные проживают в стационарном помещении, где у каждого имеется спальное место. Всем предоставлены постельные принадлежности и качественное питание. Также всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь.
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Буш-младший признал работу биолабораторий США на Украине
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший подтвердил, что на территории Украины на протяжении многих лет действуют биологические лаборатории, финансируемые Пентагоном.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
В ходе разговора на прямую реплику «Владимира Зеленского» об американских биолабораториях на Украине Буш дважды уверенно ответил «да».
Пранкер поблагодарил Буша-младшего и заявил, что на Украине «смогли сохранить наследие».
«Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните?» –спросил «Зеленский» Буша. В ответ экс-президент США ответил: «Да».
Сообщение «Зеленского» о том, что украинцам «удалось эвакуировать биолаборатории», Буш встретил одобрительным кивком и похвалил якобы Зеленского, как учитель поощряет школьника: «Хорошо. Да, вы умный парень».
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Также Джордж Буш рассказал Вовану и Лексусу, как нарушил обещания администрации своего отца о нерасширении НАТО.
Глава МВД ДНР: В легендах об «Азове» поставлена точка
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В легендах о националистическом подразделении «Азов» поставлена точка, заявил министр внутренних дел Донецкой Народной Республики (ДНР) генерал-полковник полиции Алексей Дикий.
«Мариуполь. Все пошло, как надо. Самая сильная часть «Азова» на нарах, на пути к нарам через больничную койку. (…) Неходячие, 51 боевик, [находятся] в больнице, [их] лечат наши врачи, остальные [сидят] за решеткой, [их] лечат врачи «Азова» с нашими лекарствами, все по Женевской конвенции. Ухудшится состояние – положат в больницу. (…) Никаких «всех убить», мы не украинские людоеды, только тщательное расследование и суд. И в Донбассе и в России правит Закон, а не неонацисты», – написал репортер ВГТРК Александр Сладков в своем в Telegram-канале.
«Двести замороженных трупов неонацистов ожидают вывоза с «Азовстали». Вот трупы будут эвакуированы, а остальные – только в плен, никаких иллюзий и выдумок Киева. (…) Среди пленных много женщин, они будут содержаться отдельно», – добавил военкор.
«Наконец-то поставлена точка в легендах об «Азове», – заявил глава МВД ДНР Алексей Дикий в видео, которое опубликовал Сладков. «Да, сдаются они так же, как и все. И дальше будут сдаваться. И «Азов», и все остальные нацисты, и ВСУ», – добавил военкор.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Царев назвал причины задержания своего брата сотрудниками СБУ
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Офису президента Зеленского нужно отвлечь общественное мнение от сдачи в плен боевиков «Азова», с этой целью был задержан мой свободный брат, вина которого лишь в том, что у него такая же фамилия, как у меня, сказал газете ВЗГЛЯД бывший нардеп Украины Олег Царев. О задержании Михаила Царева сообщили в четверг украинские спецслужбы.
«Судя по всему, поводом для задержания моего сводного брата по отцу стало то, что у него такая же фамилия, как у меня. Я не поддерживал с ним отношения с 2014 года. Вся его вина в том, что у него фамилия Царев», – считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
О задержании Михаила Царева сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) стало известно в четверг. Мужчину подозревают в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры в восточных регионах страны, в частности, в Днепропетровской области. В ходе обысков у родственника бывшего депутата нашли тротиловые шашки, боеприпасы, оружие, «документы гражданина России» и банковские карты. Также утверждается, что сводному брату Царева якобы «обещали должность главы областной администрации при ее переходе под контроль ВС РФ».
«Он был уверен в быстрой победе РФ. Когда приход россиян провалился, он получил задание дестабилизировать ситуацию в регионе через серии взрывов на объектах инфраструктуры», – сообщили в СБУ.
По мнению бывшего депутата, офису президента Украины Владимира Зеленского «срочно нужно отвлечь внимание людей и поменять медийную повестку» в связи с массовой сдачей в плен украинских боевиков с территории металлургического комбината «Азовсталь».
«Ни на одном украинском телевизионном канале я не увидел сообщений о пленении бойцов «Азова» (в России в отношении бойцов националистического полка «Азов» возбуждены уголовные дела). Я уже тогда подумал, «как же они будут выкручиваться в этой ситуации и как будут перебивать медийную повестку». И вот теперь я вижу, как они это делают. Но рано или поздно информация об аресте «азовцев» дойдет до украинцев», – уверен Царев, который на Украине заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за призывы в 2014 году к областям о выходе из состава страны.
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На Украине обвинили Эрдогана в шантаже НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «шантажирует» НАТО для снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе, написал украинский обозреватель Юрий Панченко в статье для интернет-издания «Европейская правда».
Публицист напомнил, что в 2019 году Анкара приобрела у Москвы четыре комплекса ПВО, заплатив за них 2,5 млрд долларов. В ответ на это США ввели ограничительные меры против Турции, передает РИА «Новости».
«Так что же тогда является главной целью шантажа Эрдогана? Похоже на то, что ключевое требование Турции адресовано именно к США и касается вопроса продажи оружия», – пришел к выводу Панченко.
Автор статьи сравнил позицию Турции с демаршем Венгрии, которая грозит наложить вето на шестой пакет санкций ЕС против России, в первую очередь, из-за эмбарго на нефть. «Анкара также пытается заработать на санкциях, планируя увеличить поток российских туристов», – выразил мнение обозреватель.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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