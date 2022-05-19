В Запорожье рассказали о выгодах от присоединения к России

«Визит Хуснуллина в Запорожскую область вызывал эмоциональную реакцию у простых людей, которые поняли, что их желание возвратиться в родную гавань услышат», – сказал газете ВЗГЛЯД глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в ходе визита российский вице-премьер заявил, что «перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье».

«Визит зампреда правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина в Запорожскую область дал лично мне и моим соратникам полное понимание планов российского правительства и перспектив того, что наш родной край совершенно точно возвращается в состав нашей, без преувеличения, единой великой родины», – рассказал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Возвращение в родную гавань произойдет «без всяких серых зон», чего сильно боятся местные жители, которые не хотят быть «пушечным мясом для западных хозяев Зеленского и других негодяев». «Здесь не должно быть «Запорожской народной республики», переходного периода или еще чего-то. Мы все прекрасно понимаем, что переходный период – это всегда возможности для каких-то серых зон и схем», – пояснил собеседник.

Визит Хуснуллина стал знаменательным еще и потому, что он первым из высокопоставленных официальных представителей России «посетил освобожденную территорию Запорожской области», «которую без нашего ведома забрали сепаратисты в 1991 году». «Сегодня от власти режима Зеленского освобождено около 70% территории Запорожской области. Хуснуллин является куратором Южного федерального округа (ЮФО) и вице-премьером по вопросам строительства. Этот визит мы считаем предвестием того, что Запорожский край войдет в состав именно ЮФО. Первостепенной задачей правительства России уже сейчас является развитие инфраструктуры области и подтягивание его до среднероссийского уровня», – добавил Рогов.

Накануне Марат Хуснуллин посетил Запорожскую область с рабочим визитом. Вице-премьер заявил в Мелитополе, что «перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье». Чиновник заверил, что Россия за свой счет восстановит все освобожденные территории Украины.

При системном подходе к развитию региона, считает глава военно-гражданской администрации Запорожской области, эта территория быстро и без преувеличения станет «вторым Краснодарским краем». Рогов особо отметил благодатный южнорусский климат и плодородные земли, которые приносят богатые урожаи.

«Большой пучок весом 250 грамм укропа, петрушки, базилика или кинзы стоит порядка 12-15 рублей в розницу. В России таких цен нигде нет. Хлебосольные запорожцы с радостью поделятся со всей остальной Россией своими сельхозбогатствами. Эта житница хочет и должна быть в составе большой России», – отметил Рогов.

Кроме того, благодаря электроэнергии с крупнейшей в Европе Запорожской АЭС «можно увеличивать объемы производства не только в регионе, но и за его пределами». «Я с детства помню, как в советские годы каждый миллион зерна в Запорожской области отмечался каким-будь вымпелом, а в украинские – наградой. Несколько миллионов тонн зерна молотилось без какого-либо напряжения для отрасли», – напомнил собеседник.

Регион обладает большой курортной зоной, центрами которой являются всесоюзные здравницы Бердянск, Приморск и Кирилловка. Даже после переворота в 2014 году какое-то время из Москвы продолжали ходить поезда в Бердянск, куда ездили отдыхать многие россияне.

По его словам, в Запорожье рассматривают развитие по крымскому сценарию – должен быть сделан акцент на инфраструктурном строительстве, расширении трасс и дорог – чтобы регион как можно быстрее стал точкой роста, давал возможности экономического развития всей России. «Здесь заложен колоссальный потенциал экономического роста. Если посмотреть с точки зрения интеграции в глобальные экономические проекты типа китайского «Один пояс и один путь», то эти земли тоже очень интересны», – пояснил он.

Еще одной «благой вестью» по итогам визита Хуснуллина стало обещание выплатить в мае пенсии и зарплаты в рублях, а пока «люди живут как при коммунизме – денег нет: гривен уже, а рублей еще».

«Освобожденные территории Запорожской области перезапускаются все активнее, и я уверен, что не будет никаких проблем с интеграцией в единое экономическое пространство Российской Федерации. Даже в годы так называемой незалежности здесь всегда была полная ориентация на Россию, начиная с сельского хозяйства и заканчивая промышленностью. Осталось только освободить город Запорожье, который имеет половину экономического потенциала области», – подытожил Рогов.