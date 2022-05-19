«Круг добра» запланировал в 2022 году решить проблему лечения детей достигших 18 лет

Фонд «Круг добра» планирует решить в этом году проблему лекарственного обеспечения пациентов достигших 18 лет, следует из годового отчета о результатах деятельности фонда за 2021 год.

«В 2022 году планируется решение проблемы лекарственного обеспечения по достижению детьми возраста 18 лет», – цитирует документ ТАСС.

Кроме того, среди планов фонда на текущий год – повышение оперативности поставок лекарственных препаратов, расширение перечня тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких, а также активное включение НКО и пациентских организаций в работу фонда.

В фонде отметили, что сейчас объемы лекарственного обеспечения равномерно распределены по всем возрастным группам детей. По данным доклада, среди пациентов, получивших помощь фонда в 2021 году, – 13,4% дети от 0 до 4 лет, 20,2% – дети от 4 до 7 лет, 33,3% – дети от 7 до 12 лет и 33,1% – дети от 12 до 18 лет.

Срок оказания помощи фондом «Круг добра» пациентам от момента получения соответствующей заявки в среднем составляет 40-60 дней, следует из отчета о результатах деятельности фонда за 2021 год. Отмечается, что в экстренных случаях помощь оказывается быстрее.

Кроме того, по результатам переговоров с поставщиками фонду удалось снизить цены на лекарства от 6 до 60%. Среднее снижение цены одной упаковки составило 23%, следует из отчета.

«Годовая экономия средств за счет снижения цен на лекарства превысила 1 млрд руб. Сэкономленные средства направляются на лекарственное обеспечение детей и позволяют помочь большему числу пациентов», – отметили в фонде.

Согласно данным доклада, в 2021 году препаратом от спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма» было обеспечено 20 детей, препаратом «Спинраза» – 674 ребенка. Еще один препарат от СМА «Эврисиди» в 2021 году получили 496 детей.

Препаратом для лечения муковисцидоза «Трикафта» был обеспечен 91 пациент, препаратом «Оркамби» – 234 пациента. Препарат для лечения наследственной дистрофии сетчатки «Лукстурна» получили 6 детей. Еще 26 детей с гипофосфатазией были обеспечены препаратом «Стрензик».

Кроме того, «Круг добра» готов обеспечить лекарствами детей, эвакуированных с Донбасса, имеющих орфанные заболевания, передает РИА «Новости».

«Некоторое время назад фонд начал прорабатывать механизм, который позволит обеспечивать детей Донбасса лекарственными препаратами. Мы проводили совещания с руководителями служб здравоохранения Луганска и Донецка и некоммерческими организациями, которые там работают. Нам нужно было понять, сколько детей в этих регионах, с какими заболеваниями и как они сейчас обеспечены», – сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.

По его словам, часть детей выехала за пределы республик и находится сейчас на территории Российской Федерации, для обеспечения их лекарствами были проведены совещания с представителями Минздравов регионов.

«Лекарства могут покупаться гражданам РФ, имеющим временную регистрацию, нужно было проработать механизм прикрепления их к лечебным учреждениям и в порядок передачи им лекарства. Значительную роль в этих процессах взяла на себя уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, она осуществляет контроль вех процессов», – рассказал Ткаченко.

По его словам, первые заявки об обеспечении эвакуированных детей лекарствами уже поступают.

«Сегодня будет рассмотрен вопрос лекарственного обеспечения одного из пациентов, документы все будут представлены решение будут приняты, ребенок будет незамедлительно обеспечен и терапия будет начата», – отметил он.