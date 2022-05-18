В Москве стартовал «Большой школьный пикник»

Более тысячи участников из 85 регионов страны собрались в Гостином дворе в Москве, где проходит «Большой школьный пикник» – фестиваль Российского движения школьников. Он продлится два дня и организован при поддержке Минпросвещения России.

«Ребята, в прошлом году на «Большом школьном пикнике» мы говорили о том, как важно слышать вас и давать вам развивать свои таланты. Мы работали над тем, чтобы реализовать ваши идеи. Ваши предложения воплотились сегодня в проектах таких организаций, как «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, «Юнармия» и другие. Всегда идите вперед и воплощайте свои идеи. Ваши инициативы нам очень важны, и мы сделаем все, чтобы их реализовать и у вас появилось еще больше возможностей», – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова на сайте Минпросвещения.

Министр осмотрел тематические площадки, в том числе стенды ВДЦ «Океан» и Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. Он также посетил площадку, где представлена концепция «Классное пространство» – пространства детских инициатив, которое придумали сами ребята. Это образовательная зона, где ученики могут создавать и реализовывать собственные внеклассные проекты, а кураторы и классные руководители могут проводить классные часы.

«Сегодня здесь собрались самые активные и талантливые ребята. Я рад, что собрались самые-самые. Вы – представители своих школ и регионов. Я уверен, что вы сможете поделиться своими проектами, обменяться опытом. Желаю плодотворной работы и общения. Я уверен, что вы – тот актив, который сделает наше движение еще сильнее», – выступил перед ребятами председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский.

К участникам пикника также обратилась глава департамента проектов и программ в сфере воспитания администрации президента Ирина Плещева. Она подчеркнула, что сегодня активисты РДШ не просто подводят итоги учебного года, а обобщают все, что удалось реализовать организации за год.

Исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина рассказала об итогах первого дня заседания участников V Съезда Российского движения школьников. Она также озвучила состав координационного совета Российского движения школьников, куда вошла победитель конкурса «Учитель года России – 2021» учитель физики гимназии №16 города Тюмени Екатерина Костылева.

Церемонию открытия продолжила лекция о символах государственности России «От Петра I до наших дней: флаг и герб».

На мероприятии работают 30 тематических интерактивных площадок, созданных в рамках концепции школы будущего, с яркими коворкинг-зонами, киберпространством, медиастудией, школьным театром, кабинетом физико-технических компетенций, шоурумом и даже школьным буфетом.

В этом году «Большой школьный пикник» объединил финальные этапы пяти проектов РДШ: Всероссийского проекта «Лучшая команда РДШ», Всероссийского слета лидеров Штабов Актива военно-патриотического направления, Всероссийского проекта «Шеф в школе», культурного проекта «Творческая мастерская», гранд-финала Киберлиги РДШ.

Гостей пикника ждут «Классные встречи» – разговоры на важные темы и мотивирующие дискуссии. Лекторы раскроют секреты актерского мастерства, построения карьеры, успеха в спорте и бизнесе. Родителям и педагогам уделят особое внимание: отдельная программа пройдет в «Учительской РДШ».

Впервые состоится вручение детской премии «Новая философия воспитания», награды получат лучшие советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, отобранные детским экспертным советом РДШ.