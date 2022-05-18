Волонтеры помогли найти более 2 тыс. пропавших людей в Мариуполе

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» помогли найти более 2 тыс. пропавших людей в Мариуполе. Кроме того, российские волонтеры помогли жителям с эвакуацией.

Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, каждая заявка проверяется индивидуально – волонтеры выезжают по адресам, где проживали пропавшие или в которых их видели знакомые или родственники в последний раз.

«Всю информацию по итогам выездов мы сразу же передаем родным. Это направление работы будем усиливать, помощи требуется очень много. Мы не только помогаем в поиске, но и в эвакуации – 130 человек уже удалось эвакуировать из Мариуполя», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Например, Людмилу Викторовну Васину разыскивал внук из Подмосковья. Видео со своей бабушкой он нашел в одном из Telegram-каналов. Связаться с ней самостоятельно не смог, после чего подал заявку через сайт, открытый молодогвардейцами и активистами «Волонтерской роты».

Татьяну Александровну Подрезенко разыскивала дочь из Таганрога: более месяца она не могла связаться с мамой, братом и бабушкой. Людей удалось найти и установить связь с родственниками.

Всего на сайт poisk-mariupol.ru поступило более 11 тыс. заявок.

Кроме того, добровольцы помогли врачам доставить 1300 тяжелобольных людей в больницы и обеспечили более 15 тыс. жителей продуктовыми наборами в отдаленных районах Мариуполя.

«Наши волонтеры также продолжают работать в гуманитарных центрах «Единой России» и организуют досуг для детей. В школах мы провели более 100 спортивных мероприятий и будем продолжать их проводить летом», – заключил Демидов.

Напомним, 4 апреля «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» запустили сайт poisk-mariupol.ru для поиска пропавших на территории Мариуполя людей. Лагеря добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» развернуты в поселке Володарское, селе Безыменное, а также в Мариуполе: на территории супермаркета «Метро» и общеобразовательной школы №5.