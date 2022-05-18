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Минобороны показало боевую работу ЗРК «Тор-М2У»
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов тактических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У», выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
«Система противовоздушной обороны знает каждого «воздушного врага» в лицо – это самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов», – сообщило Минобороны в Telegram.
Напомним, Минобороны показало кадры работы российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2М» во время спецоперации на Украине.
Зампостпреда при ООН: Боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен без условий
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Боевики националистического подразделения «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] «Азов» сдались без условий», – отметил Полянский по-английски, передает ТАСС.
Так российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».
Ранее Минобороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». За сутки сдались 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.
Ранее сообщалось, что колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
Песков ответил на призыв генсека ООН о вывозе зерна с Украины
Тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», – приводит его слова ТАСС.
Так Песков прокомментировал вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины, о котором ранее сообщила газета The Wall Street Journal.
«Об этом, действительно, говорилось на недавней встрече в Москве президента [России Владимира] Путина и генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша, и он, действительно, поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности», – отметил представитель Кремля, добавив, что, «действительно, ситуация чревата [последствиями]».
При этом, указал Песков, все это происходит не по вине Москвы. «Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», – отметил он.
В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь пояснил, что в сложившейся ситуации должны быть сняты ограничения, введенные США и другими странами. «Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед», – заключил он.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями ВСУ. По словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
Ходаковский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова»
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Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
«Как поэтично можно назвать банальную сдачу в плен: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», – цитирует украинские заявления Ходаковский в своем Telegram-канале.
«Иными словами, мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг. Судя по всему, выбор пал на второе, осталось только красиво это все обставить, чтобы подать обществу не в виде поражения, а в виде победы», – отметил он.
Вместе с тем, по его словам, реальность иная. «Несмотря на трудности и недоработки начала операции – в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества: и численный состав, не уступавший нашему, и условия войны, где они в обороне, а мы в наступлении, и город, который должен был стать для нас «вторым Грозным»... Это еще не победа в войне, но это положительный пример, который имеет немалое значение», – заключил командир бригады «Восток».
Ходаковский ранее сообщал, что с «Азовстали» эвакуируют тяжелораненых украинских боевиков.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
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Пленный британский наемник рассказал о поездке в Бучу после ухода российских военных
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Британский наемник Эндрю, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и сдался в плен, рассказал о том, как его отправили на окраины Бучи – города, в котором была устроена провокация.
«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах», – сказал RT наемник.
По его словам, местность казалась «нетронутой»: там не было следов сражения. Он уточнил, что это было «где-то 3–5 апреля».
«Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым», – сказал Эндрю.
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Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке рассказал, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Боевые машины «Терминатор» задействовали в спецоперации на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов».
По мнению источника, действия взвода БМПТ на Украине позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Отмечается, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
Напомним, прежде БПМТ применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск России в Сирии.
Ударом «Калибрами» в Львовской области уничтожен личный состав ВСУ и иностранное вооружение
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Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс, сообщили в Минобороны.
Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования «уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области», говорится в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Константиновка Донецкой народной республики. В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку в Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран», – сообщило Минобороны.
Кроме того, согласно данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области.
Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское Харьковской области, Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка Донецкой народной республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч», – говорится в сообщении.
«Вчера (в понедельник, 16 мая, – прим. ВЗГЛЯД) с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсона. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов», – отметили в Минобороны. Подчеркивается, что подразделений российских войск в городе Херсоне нет. «Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», – сказано в заявлении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В «котел» под Северодонецком и Лисичанском попали около 16 тыс. украинских солдат
Группировка из 15–16 тыс. украинских солдат и наемников находится в «котле» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике, их цель – запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Тысяч 15–16 в полном объеме будет», – передает РИА «Новости» ответ Киселева на вопрос ведущего «Первого канала» о том, как много войск противника находится в районах Северодонецка и Лисичанска в ЛНР.
По его словам, основная цель данной группировки – уничтожение гражданской инфраструктуры. «Самая основная задача – уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения... Снести как можно больше, нанести вред и все это бремя (восстановления) возложить потом на Российскую Федерацию – вот это их задача. Запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх на долгие годы», – отметил Киселев.
Он добавил, что, вероятнее всего, этим войскам приказано не отходить. «Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, нам запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», – подчеркнул он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны показало кадры уничтожения пытающейся контратаковать бронетехники ВСУ
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Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку.
«В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ролике показаны кадры с борта беспилотника, который барражирует над сельской местностью. Показаны попадания артиллерии по танкам и БМП украинских войск.
Так, было уничтожено 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, потери противника составили около 100 бойцов.
По бронетехнике наносились удары беспилотными летательными аппаратами. Войска Украины были вынуждены бежать.
Ранее Минобороны показало кадры работы российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2М» во время спецоперации на Украине.
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Пугачева назвала срок возвращения в Россию
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Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева рассказала, когда планирует вернуться в Россию.
Певица обещает, что вернется в Россию осенью. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», – рассказала Пугачева «Известиям».
Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и двумя детьми уехала в Израиль в начале марта. Несмотря на слухи об эмиграции, артистка уверяет, что обязательно вернется в Россию.
В конце апреля сообщалось, что Галкин уволился с Первого канала. Новым ведущим шоу «Сегодня вечером» стал Николай Цискаридзе.
После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу и там теперь помогают беженцам с Украины. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Впрочем, многие артисты остались в России, публично выступили в поддержку действий российских властей и выступают перед получившими боевые ранения российскими военнослужащими. Так, участников СВО в госпитале навещали заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и солисты православного хора «Пересвет», заслуженная артистка России Екатерина Гусева. А актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и певица Лариса Долина выступали с праздничным концертом в Донбассе.
Минобороны показало кадры сдачи в плен боевиков «Азова»
Министерство обороны России опубликовало кадры сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
«За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовска Донецкой народной республики», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщал, что с «Азовстали» эвакуируют тяжелораненых украинских боевиков.
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В ДНР высмеяли заявление Зеленского о спасении жизней «героев» на «Азовстали»
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«В общей сложности там остаются от полутора до двух тысяч «азовцев». Сложно сказать, сколько из них решат остаться. Но это будут самые отмороженные личности», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский. Ранее Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали», назвав ее «спецоперацией».
«Слова Зеленского – это пиар-акция. С таким же успехом Геббельс мог рассказать немцам про эвакуацию армии Паулюса под Сталинградом. Но украинским властям и их западным коллегам чрезвычайно важно поддерживать миф о «героизме» боевиков», – иронично заметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Всего же, по нашим оценкам, на «Азовстали» остаются от полутора до двух тысяч боевиков. Все ли из них решат выйти, пока неизвестно. Но останутся, наверняка, лишь самые отмороженные. Мы, в свою очередь, готовы принять всех, кто согласится сдаться в плен. Затем они, естественно, будут подвергнуты проверке», – уточнил собеседник.
При этом парламентарий усомнился в том, что сдача в плен «азовцев» станет сигналом для других украинских боевиков сложить оружие. «Украинская пропаганда работает настолько эффективно, что информационная работа с нашей стороны, к сожалению, даже рядом не стояла. Сдаться в плен могут лишь те бойцы, которые имеют альтернативные источники информации», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно о том, что 256 украинских боевиков сдались в плен в мариупольском заводе «Азовсталь». Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. «Среди пленных число раненых составляет 51 человек», – сказано в сообщении. Уточняется, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщают источники, большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Также известно, что пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z.
При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), заявил о том, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного Комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – отметил он.
В свою очередь командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский назвал комментарий «азовцев» относительно пленения украинских боевиков «поэтичным».
«Как поэтично можно назвать банальную сдачу в плен: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», – цитирует украинские заявления Ходаковский в своем Telegram-канале.
«Иными словами, мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг. Судя по всему, выбор пал на второе, осталось только красиво это все обставить, чтобы подать обществу не в виде поражения, а в виде победы», – отметил он.
Вместе с тем, по его словам, реальность иная. «Несмотря на трудности и недоработки начала операции – в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества: и численный состав, не уступавший нашему, и условия войны, где они в обороне, а мы в наступлении, и город, который должен был стать для нас «вторым Грозным»... Это еще не победа в войне, но это положительный пример, который имеет немалое значение», – заключил командир бригады «Восток».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Напомним, Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Назван маршрут вывоза пшеницы с Украины в ЕС
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Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», – передает РИА «Новости».
По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тыс. тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тыс., 110 тыс. и 200 тыс. тонн.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», – добавил он.
Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы. «В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», – сказал бывший сотрудник порта.
Как передает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.
Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», – прокомментировал один из источников.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая,.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Медведев: Россия при нападении даст сверхмощный ответ
Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, но способна дать немедленный и сверхмощный ответ в случае нападения, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале по итогам посещения ядерного центра в Сарове он назвал ядерный щит страны арсеналом современных, надежных, эффективных вооружений, который «и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую».
«Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», – написал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
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Автобусы предположительно со сдавшимися боевиками с «Азовстали» выехали из Мариуполя
Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
В течение нескольких часов до начала движения колонны в районе завода «Азовсталь» не было слышно ни одного выстрела и взрыва, автобусы отправились на выезд из Мариуполя, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за сутки на «Азовстали» оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным.
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ДНР: На «Азовстали» сдались в плен 256 украинских боевиков
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На мариупольском заводе «Азовсталь» сдались в плен 256 украинских боевиков, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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