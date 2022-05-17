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Путин пообещал доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний
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Российские власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний, развивать систему расчетов в национальных валютах и поддерживать проекты в сфере переработки сырья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяной сфере.
«Будем повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение и эксплуатацию месторождений», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, государство продолжит делать все зависящее, чтобы создать условия для изменения бизнес-моделей компаний, совершенствовать логистические возможности и систему расчетов в национальных валютах.
«Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз говорили. Но стремиться к этому нужно», – отметил президент.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Минфин Германии допустил конфискацию иностранных активов Банка России
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Handelsblatt заявил, что не видит препятствий для обсуждения предложения о конфискации иностранных активов Центробанка России.
«С политической точки зрения я готов рассмотреть идею с конфискацией зарубежных активов ЦБ России. Мы уже ведем дискуссии в ЕС и G7, и такие предложения находятся на рассмотрении», – передает «Интерфакс» его слова.
При этом Линднер отметил, что иная ситуация складывается с частными активами, связанными с Россией, и что «необходимо уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами».
По его словам, остается намерение Запада изолировать Россию политически, финансово и экономически, но при этом министр признал серьезные экономические последствия таких мер, особенно для стран с низким уровнем доходов. Он также выразил уверенность, что экономика России сильнее будет страдать от западных санкций.
Кроме того, Линднер назвал «серьезной ошибкой» зависимость Германии от российских энергоресурсов, наблюдавшуюся при предыдущих правительствах Германии. По его словам, Германия уже может замещать российский уголь из других источников и готова отказаться от российской нефти, однако отказ от газа займет больше времени.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
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В ЕС почувствовали санкционный предел в отношении России
Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций, сообщил дипломатический источник в ЕС.
«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...>. Мы очень близки к достижению наших пределов», – сообщил после встречи министров иностранных дел ЕС источник портала Euractiv, слова которого передает РИА «Новости».
«Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», – добавил он.
По его словам, государства-члены ЕС «даже отступили на шаг назад», несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из России.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Французская Engie заявила о готовности платить Газпрому в рублях
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Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа, говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что Engie будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисков.
В сообщении компании также упомянуто, что Engie предприняла необходимые шаги для подготовки к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для энергетического гиганта, передает Прайм.
На долгосрочные контракты французской и российской компаний в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее источники Bloomberg сообщили, что итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа.
В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Несмотря на это, по информации Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
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Финская компания Gasum отказалась платить за российский газ в рублях
Финская государственная газовая компания Gasum («Газум») не будет оплачивать поставки газа из России в рублях, говорится в заявлении компании.
«Gasum не принимает требования «Газпром экспорта» о переходе на расчеты в рублях и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным «Газпром экспортом» механизмом оплаты», – передает заявление РИА «Новости».
Кроме того, Gasum обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Компании ведут переговоры о деталях контракта с осени прошлого года, уточнили в Финляндии. В апреле «Газпром экспорт» направил Gasum претензию о том, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Кроме того, «Газпром экспорт» предъявил компании Gasum другие требования в связи с контрактом.
«Gasum не принимает предложение «Газпром экспорта» о переходе на рублевые платежи и поэтому не будет оплачивать платежи по договору поставки в рублях или по предложенной схеме оплаты. Кроме того, у компаний есть существенные разногласия по другим требованиям договора… Gasum решила передать споры, связанные с контрактом, в арбитраж в соответствии с контрактом», – говорится в сообщении.
Финская компания считает, что существует повышенный риск прекращения поставок природного газа по договору поставки и вероятность прекращения поступления трубопроводного газа из России в Финляндию.
Компания намерена обеспечить доступность газа из других источников для своих финских потребителей природного газа по трубопроводу Balticconnector в летний период.
Ранее сообщалось, что Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа.
Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России
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Российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.
«Власти России будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты. Компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» – маловероятно», – цитирует ТАСС Путина.
Президент призвал обратить на пользу непродуманные, хаотичные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере. По его словам, российские власти должны действовать на опережение.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Он отметил, что сейчас результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора».
«Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».
«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», – указал глава государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов
Германии придется заплатить «немалую цену» за «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов при отказе от нефти из России, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
«Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом сенатор добавил, что в то же время отказ от российского газа, что бы ни говорили сторонники такого шага в правительстве Германии, в обозримой перспективе выглядит «как утопия».
«Курс Берлина на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов – это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-ые годы и продлился около полувека», – заключил Пушков.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
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Bloomberg: Итальянская Eni намерена открыть счет в рублях для оплаты газа из России
Итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа, сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
По его информации, компания перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде для своевременного обеспечения платежей в этом месяце и избежания каких-либо рисков в поставках газа, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что итальянская нефтегазовая группа Eni готова в мае оплатить российский газ, даже если придется делать это в рублях.
В апреле сообщалось, что Eni не намерена открывать рублевый счет. В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Bloomberg сообщало, что рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
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Кремль анонсировал полноформатную встречу Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время», – приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее президент Владимир Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.
Цены не нефть коррекционно снизились
Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после заметного роста торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,32%, до 113,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,34%, до 111,44 доллара, передает РИА «Новости».
В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта.
Такому скачку цен способствовали ожидания восстановления спроса на нее со стороны Китая. «Кроме того, Шанхай объявил о постепенном возобновлении работы и намерен вернуться к повседневной жизни к 1 июня, поэтому мобильность должна восстановиться», – прокомментировал Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.
Наряду с коррекцией давление на стоимость черного золота оказывает прогноз управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в июне поднимется по сравнению с текущим месяцем на 142 тыс. баррелей в день.
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Путин назвал «экономическим самоубийством» политику Евросоюза в энергетической сфере
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Политика европейских стран в сфере энергетики является для них «экономическим самоубийством», заявил президент России Владимир Путин.
«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что Россия должна действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов. Он пояснил, что результатом сумбурных действий Запада, помимо ущерба для самой европейской экономики, является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора.
«Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, уже представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю цепочку вплоть до конечного потребителя», – сказал Путин.
«Государство будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний – совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Здесь есть определенные ограничения, но стремиться к этому нужно, и мы будем это делать», – продолжил он.
Путин также отмечал, что политики на Западе спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата и занижали значимость традиционной энергетики.
Ранее Путин заявил, что результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора».
В Кремле заявили об отсутствии потерь у оплачивающих российский газ по новой схеме стран
У стран, которые оплачивают российский газ по новой схеме, никаких дополнительных трудностей или потерь не возникает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Поставки по разным договоренностям, по схемам оплаты оплачиваются в разные сроки. Когда наступит последний период, не могу сказать, это только Газпром знает. Указ действует. Для тех, кто приобретает по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь, ничего не возникает», – передает его слова РИА «Новости».
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее сообщалось, что Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа.
Путин: ЕС отказывается от энергоносителей из РФ в ущерб собственной экономике
Непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике, заявил президент России Владимир Путин.
Он в качестве примера отметил, что западными странами не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, создаются проблемы на фрахте и других направлениях, которые «необходимы для того, чтобы обеспечить своевременно и в нужном объеме инвестирование в отрасль».
«Все это и является сегодня главной, основной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике и прежде всего, конечно, в углеводородах», – передает его слова ТАСС.
Путин пояснил, что Европа ставит задачу отказа от российских энергоносителей, не обращая внимание на урон собственной экономике. При этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена.
Глава государства отметил, что Запад пытается прикрыть свои ошибки, списывая на Россию ситуацию с «энергетической инфляцией». По его словам, рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.
Путин подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством».
«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», – добавил глава государства.
Кроме того, отметил глава государства, политики на Западе спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата и занижали значимость традиционной энергетики.
«По сути так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все ее направления, в том числе и углеводороды», – сказал он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
Между тем в США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека.
Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада
Все последние события вокруг Украины связаны с непродуманной политикой Запада, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития отечественной нефтяной отрасли.
«Все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», – приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, эти страны «на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины, и по сути в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Кремль подтвердил намерение Путина выступить с посланием Федеральному собранию
Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в этом году, но дата мероприятия пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Оно должно состояться в этом году», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли в текущем году оглашаться послание президента парламенту. Песков подчеркнул, что есть обязанность раз в год оглашать такое послание. «Но точной даты пока нет», – сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли послание касаться уже планов на 2023 год, пресс-секретарь отметил, что, как правило, в любом послании «какие-то основные перспективы очерчиваются».
Напомним, в феврале на совещании по экономике президент России Владимир Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к очередному посланию. Позднее, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, в публичном графике главы государства таких совещаний не было.
Кремль анонсировал совещание Путина по нефтяной сфере
Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по ситуации в нефтяной сфере и международный телефонный разговор, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«У него на вечер запланирован международный телефонный разговор, а в середине дня, после двух, президент проведет совещание по вопросам развития нефтяной отрасли», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи, на нем ожидается профильный доклад вице-премьера Александра Новака.