Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России

Российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

«Власти России будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты. Компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» – маловероятно», – цитирует ТАСС Путина.

Президент призвал обратить на пользу непродуманные, хаотичные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере. По его словам, российские власти должны действовать на опережение.

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Он отметил, что сейчас результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора».

«Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что «в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».

«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», – указал глава государства.

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