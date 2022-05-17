Кириенко сказал, что Россия предложит миру вместо культуры отмены

Вместо набирающей популярность в мире культуры отмены Россия может предложить для себя и для всех культуру уважения, культуру справедливости, культуру традиций, культуру открытий и движения вперед, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Новый виток конкурентной борьбы, энергетический и продовольственный кризис в мире говорят о том, что всем важно осознать: мир меняется необратимо. Поэтому ждать, пока мир поменяется обратно, что все снова станет так, как было раньше, нельзя. Ведь мир больше не станет прежним, и если сейчас чего-то ждать, это значит, что новый мир будут формировать без нас. Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – заявил Кириенко, открывая марафон «Новые горизонты» российского общества «Знание» на московской площадке на ВДНХ.

Как отметил Кириенко, важно не упустить новые возможности, которые открываются в изменившихся условиях. «А как можно определяться, принимать решения и действовать в условиях таких глобальных перемен? Мне кажется, что наступает то самое время, когда формулировка «Знание – сила» становится абсолютно не теоретической, а практической. Ведь для того, чтобы воспользоваться возможностями происходящих перемен в мире, нужно знать, нужно уметь, нужно иметь волю для того, чтобы действовать», – приводятся слова Кириенко в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

По словам первого замглавы АП, России есть что предложить миру вместо набирающей популярность культуры отмены. «Попытка все, что вам не нравится, или все, что не совпадает с вашей точкой зрения, просто взять и отменить – не наш путь. Мы сможем вместо культуры отмены предложить не только для себя, но и для всех, культуру уважения, культуру справедливости, культуру традиций, культуру открытий и движения вперед. Именно этому посвящен наш марафон, и именно поэтому он называется «Новые горизонты». Я хотел бы сегодня сказать большое спасибо и вам за то, что вы находите время принять в этом участие, и всем лекторам, спикерам, гостям, которые придут на наш марафон в течение этих трех дней», – подчеркнул Кириенко.

Кириенко также заявил, что такого количества санкций против России не было никогда, идет масштабная экономическая война против России.

Онлайн-трансляции с площадок марафона доступны на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе «ВКонтакте» и на ресурсах партнеров.

В центре дискуссий, лекций и мастер-классов федерального просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Свыше 200 выдающихся лекторов и наставников – государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта – выступят на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.