Кириенко заявил о масштабной экономической войне против России

Такого количества санкций против России не было никогда, идет масштабная экономическая война против России, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко во время открытия марафона «Новые горизонты».

«Почему «Новые горизонты» и именно сейчас? Мы понимаем все, что сегодня время сложное, мы понимаем, что сегодня идет специальная военная операция в Донбассе, и наши Вооруженные силы, наши ребята героически защищают интересы и безопасность и соотечественников в Донбассе, и всей нашей страны. Мы понимаем, что против России идет масштабная экономическая война. Такого количества санкций не было никогда. Развернута невероятная информационная война», – передает РИА «Новости» его слова.

Федеральный просветительский марафон проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединяет на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.

При этом для зрителей онлайн-трансляции организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков: «Роль России в мире» (Москва, ВДНХ), «Мы вместе» (Москва, студия Российского общества «Знание»), «Новые горизонты. Экономика» (Санкт-Петербург, «Экспофорум»), «Новые горизонты. Наука» (Сочи, студия Российского общества «Знание»), «Новые горизонты. Информационные технологии» (Московская область, площадка Российского интернет форума).

Ранее стало известно, что Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.

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