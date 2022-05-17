Лавров: Россия не останется без интернета

Жители России не останутся без интернета, «российские мозги» обеспечат передовые позиции в этих вопросах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент [РФ Владимир Путин], они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», – передает его слова ТАСС.

«У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции во всех этих процессах», – отметил Лавров.

По словам министра, Россия уже долгие годы в Международном союзе электросвязи вместе с целой группой стран выступает за то, чтобы в ее рамках начать «серьезный и честный, с фактами на столе разговор о демократизации управления интернетом». «Всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», – сказал Лавров.

«Сейчас, когда Запад вместо многополярных подходов переходит к установлению своего доминирования во всех сферах, конечно, и мы, и Китай, и другие уважающие себя страны, которые не хотят быть послушными мальчиками на побегушках у Запада, занимаемся тем, что делаем все для того, чтобы ключевые отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность государств, безопасность, благополучие граждан, не зависели от тех, кто доказал свою полную недоговороспособность», – указал министр.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у российских пользователей в будущем может появиться «неубиваемый» интернет, это позволит сделать запуск новых орбитальных группировок.