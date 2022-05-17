Минфин Германии допустил конфискацию иностранных активов Банка России

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Handelsblatt заявил, что не видит препятствий для обсуждения предложения о конфискации иностранных активов Центробанка России.

«С политической точки зрения я готов рассмотреть идею с конфискацией зарубежных активов ЦБ России. Мы уже ведем дискуссии в ЕС и G7, и такие предложения находятся на рассмотрении», – передает «Интерфакс» его слова.

При этом Линднер отметил, что иная ситуация складывается с частными активами, связанными с Россией, и что «необходимо уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами».

По его словам, остается намерение Запада изолировать Россию политически, финансово и экономически, но при этом министр признал серьезные экономические последствия таких мер, особенно для стран с низким уровнем доходов. Он также выразил уверенность, что экономика России сильнее будет страдать от западных санкций.

Кроме того, Линднер назвал «серьезной ошибкой» зависимость Германии от российских энергоресурсов, наблюдавшуюся при предыдущих правительствах Германии. По его словам, Германия уже может замещать российский уголь из других источников и готова отказаться от российской нефти, однако отказ от газа займет больше времени.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.

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