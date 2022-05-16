Лукашенко призвал к скорейшему сплочению ОДКБ против Запада

Без скорейшего сплочения государств-членов ОДКБ «нас завтра может не быть», со стороны Запада идет расшатывание опорных точек союзнических связей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

«Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации. На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности срабатывает далеко не всегда», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

«С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций», – отметил белорусский лидер.

Он указал, что на все страны ОДКБ Запад оказывает давление, «жесткое и беспринципное». «Но для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек союзнический связей. В этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как говорят, санкций», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии обратил внимание на сильную внутриблоковую дисциплину Евросоюза. «Встает вопрос: кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс? Поодиночке нас просто раздавят и разорвут», – отметил белорусский глава.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в полномасштабной гибридной войне против Минска и Москвы.