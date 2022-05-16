Посол Ирана заявил о карте сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере

Иран и Россия достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве «карту сотрудничества» в этой отрасли, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

По его словам, в рабочую повестку правительства, возглавляемого президентом Ирана Ибрахимом Раиси, включено серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России.

«Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли», – передает РИА «Новости» слова посла.

«Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации», – отметил Джалали.

По его словам, Иран ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Тегеран с ответным визитом.

«Мы готовы в подходящие сроки принять президента Российской Федерации господина Путина в Тегеране. Также мы заинтересованы провести в Тегеране саммит глав стран «астанинского формата», – сказал посол.

Он подчеркнул, что визит президента Ирана Ибрахима Раиси 19-20 января текущего года в Москву стал поворотным моментом в отношениях двух стран.

По его словам, на протяжении нескольких последних месяцев в целях реализации договоренностей президентов двух стран состоялись визиты многочисленных делегаций, представляющих различные сферы.

По словам посла, компании Ирана и России могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы.

«Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт», – сказал Джалали.

Напомним, 19 января президент Ирана Ибрахим Раиси после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в одном из зданий Кремля.