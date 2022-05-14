Лавров заявил об отсутствии предателей среди дипломатов

Советник бывшего президента Франции призвал «закрыть двери» в НАТО

Вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить, включать в НАТО Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо, заявил советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гено.

По его мнению, США и Евросоюз (ЕС) способствовали приему государств Восточной Европы в НАТО, превращению альянса в антироссийскую организацию и приближению границ ЕС к рубежам РФ. Таким образом, заметил Гено, Вашингтон и Брюссель создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн», передает ТАСС.

Бывший советник президента Франции Николя Саркози убежден, что соглашение о стратегическом партнерстве США и Украины, заключенное 10 ноября 2021 года, «оформило альянс двух стран, ясно направленный против России».

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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