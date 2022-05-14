Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию

Дочерняя структура «Интер РАО» – RAO Nordic Oy – прекратила в субботу поставки электроэнергии в Финляндию из-за долгов, сообщил операционный менеджер финской электросетевой компании Fingrid («Фингрид») Тимо Кауконен.

По словам Кауконена, поставки электроэнергии из России в Финляндию «в настоящее время равны нулю», и такое наблюдается с полуночи (21.00 по Гринвичу), как и было объявлено», передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Поставки электроэнергии из России на 10% удовлетворяли потребности североевропейской страны в электроэнергии. Недостаток будет компенсирован за счет поставок из Швеции и увеличения собственного производства. На самообеспечение Финляндия планирует выйти в 2023 году.

На счета компании впервые за 20 лет не поступили средства за объемы, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая. Из-за этого RAO Nordic Oy не имеет возможности оплачивать импортируемую из России электроэнергию.

О приостановке поставки электричества в Финляндию с 01 часа 14 мая сообщалось накануне. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке.