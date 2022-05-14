Кузнецова заявила о планах оказать поддержку сиротским и медицинским учреждениям Херсона

Турция предъявила претензии Финляндии и Швеции

Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим. Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

Ранее Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в случае положительного решения парламента Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели», Швеция рассматривает эти же сроки, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

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