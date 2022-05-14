Сын Трампа изобразил Зеленского стриптизером

В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями Вооруженных сил Украины.

«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», – передает слова чиновника Ura.ru со ссылкой на CNN.

Бизли заявил, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.

Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, «в первую очередь, в Одессе», блокировано 25 млн тонн зерна. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.

Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что якобы Россия использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», – утверждала глава МИД ФРГ.

Кроме того, немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe выступила с заявлением о том, что многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы с Украины, и предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за ситуации в этой стране, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

В организации заявили, что министры сельского хозяйства должны «как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер».

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.