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Минобороны опубликовало видео боевой работы вертолетов «Аллигатор»
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Российское военное ведомство опубликовало в Сети видеозапись боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Видео опубликовано на странице Министерства обороны в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, на днях Министерство обороны показало видео с вылетом российских истребителей Су-35С. Самолеты уничтожили очередные радиолокационные станции украинской ПВО.
Госдеп США выступил с заявлением о поставках ядерного оружия Украине
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Администрация США не допускает возможности поставок Украине ядерного оружия, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия – об этом не может идти и речи», – сказала Донфрид в ходе слушаний в Сенате Конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине, передает РИА «Новости».
Также она напомнила о том, что США не будут ввязываться в конфликт между Россией и Украиной.
«Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну», – сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя ситуацию на Украине.
При этом Донфрид утверждала, что Вашингтон сигнализирует Москве об отсутствии у него намерений, представляющих экзистенциальную угрозу для России.
«Президент [США Джо] Байден четко говорил, что мы не посылаем американские войска, чтобы принимать участие в этой войне. Так что я считаю, что мы ясно дали это понять. Наша цель здесь – положить конец войне, а не расширить ее», – заявила дипломат.
Ранее Россия заверила в отсутствии планов применять ядерное оружие на Украине.
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Финские СМИ: Решение о вступлении в НАТО приведет к прекращению поставок газа из РФ
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Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО, об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.
По информации газеты, ранее ожидалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Однако финские парламентарии Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили, что отключение может произойти и раньше, передает «Фонтанка».
Отмечается, что прекращение поставок газа из России «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию.
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Канцлер Австрии пригрозил отнять у Газпрома хранилище в Зальцбурге
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
Экономисты пояснили запрет Минфину США менять российские СДР на доллары
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«Россия неслучайно ускоряет переход на национальные валюты в расчетах, чтобы снизить зависимость от долларов. Никаких существенных последствий для российской экономики в этой связи я не ожидаю», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Конгресс США запретил Минфину менять российские СДР на доллары.
«Это не более чем еще один шаг по отвязке России от долларовой системы. И еще один звоночек для формирования системы международных платежей, не зависящей даже не столько от доллара, сколько от интересов одной конкретной страны», – пояснил Любич.
Вместе с тем экономист Иван Лизан назвал произошедшее «очередным актом отключения России от мировой финансовой системы». «Это началось не вчера. Сразу же после начала спецоперации на Украине рейтинговым агентствам запретили предоставлять суверенный рейтинг России и российским крупным компаниям, включая госкорпорации», – рассказал он.
«Буквально на днях Лондон перестал считать Московскую биржу – биржей. Это влияло на некоторые налоговые льготы. А вчера банковская ассоциация, куда входит в том числе и Deutsche Bank, усомнилась в адекватности российского курса рубля. Они назвали его завышенным, хотя у них рубль по котировкам даже крепче, чем внутри страны», – заявил экономист.
«Об отключении России от мировой финансовой системы говорит также и тот факт, что Евросоюз и Штаты запретили ввозить на территорию России и Белоруссии наличные доллары и евро», – подчеркнул Лизан.
«Раньше наша встроенность в мировую финансовую систему давала некоторые преимущества. Например, мы могли под реализацию своих инфраструктурных проектов позаимствовать деньги за пределами России и построить крупный промышленный объект. Теперь никто из этих банков, даже китайские, нам деньги давать не смогут», – рассказал собеседник.
«Это означает, что единственным источником развития России являются деньги, которые находятся внутри России, а также то, что мы сможем получить за счет экспорта товаров, от которых страны Запада пока отказаться не могут», – добавил он.
Лизан также обратил внимание на то, что Китай на примере санкций против России проводит тестирование своей экономики и готовится к аналогичным последствиям для себя. «Это еще в 2014 году можно было предположить, что Россия совершила шаг с возвращением Крыма и ее за это наказали. Сейчас понятно, что Китай следующий на очереди. Вопрос с Тайванем – это вопрос времени, соответственно Китай рано или поздно окажется под такими же санкциями, как и Россия», – пояснил экономист.
«Поэтому все крупные страны смотрят на это и думают, что им сейчас делать, чтобы не стать следующими. По факту мы стали свидетелями смерти мировой финансовой системы. Привычный нам рынок капиталов раскалывается на части», – резюмировал собеседник.
Накануне палата представителей Конгресса США приняла закон, запрещающий американскому министерству финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) – специальных прав заимствования (СДР), которые являются расчетной единицей МВФ.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, двое законодателей высказались против. Инициатива, предложенная в начале марта в связи с ситуацией на Украине, также обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Кроме того, говорится в тексте документа, министр финансов должен дать указание представителям США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы, отмечается в тексте, истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Российской Федерации и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Теперь инициативу должен утвердить Сенат, после чего документ поступит на подпись президенту США.
Напомним, в начале апреля США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. В Белом доме заявили, что намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В августе 2021 года МВФ одобрил выделение странам-участницам специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. 23 августа Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало 17,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года сумма принадлежащих России СДР достигла 24,6 млрд долларов. Эти средства, согласно правилам МВФ, можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани.
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Сенатор США заблокировал выделение Киеву почти 40 млрд долларов
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.
Пол указал на высокие риски в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. Он заявил, что американские власти «не могут спасать Украину, обрекая экономику США». Он призвал Конгресс США тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. По его словам, «самая большая угроза для США сегодня – это госдолг, инфляция и обрушение доллара». Пол заявил, что сейчас США не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
Сенатор хотел инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Киева. Поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.
В Сенате планировали единогласно поддержать пакет помощи Украине в ускоренном формате. При данной процедуре отказ хотя бы одного сенатора блокирует прохождение законопроекта в этом формате. Теперь инициатива будет рассмотрена сенаторами в обычном режиме, что потребует нескольких дней. Как ожидается, итоговое голосование пройдет уже на следующей неделе, передает ТАСС.
Напомним, Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что на военную помощь Украине остается около 100 млн долларов, эти деньги закончатся уже в мае.
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Минобороны России озвучило потери ВСУ с начала спецоперации
Российские военные за время проведения спецоперации уничтожили уже более трех тысяч украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее сообщалось, что ВС России за день перехватили один беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, а также пять беспилотников в других районах.
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Газпрому запретили транспортировать газ через Польшу по «Ямалу – Европе»
Газпрому теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа». Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Французский волонтер: Трупы в Бучу украинцы привезли для фотосессии
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Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке заявил в интервью Sud Radio, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии.
«Это точно постановка. Правда, там были трупы, но были трупы, которые привезли специально для фотосессии», – сказал он.
По словам Боке, о ситуации на Украине в Европе говорят те, кто не знает, что там реально происходит. Кроме того, француз отметил, что Запад поставляет оружие неонацистам.
«У них (азовцев) нацистская символика. Об этом не говорят, но достаточно просто посмотреть: это прежняя символика СС, которую можно встретить по всей Украине. Я работал с этими людьми. Вы знаете, о чем они говорили при мне? Они смеялись, говоря, что если столкнутся там с евреями или темнокожими, то снимут с них кожу и разрежут их на куски», – сказал медик.
Он также рассказал, что видел, как украинские боевики издевались над пленными россиянами, стреляя безоружным по коленям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Великобритании приезжали из Львова в город Бучу под Киевом, чтобы готовить информационные вбросы.
Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения
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Оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области, сообщает Минобороны.
За последние сутки «поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы – радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения», сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники.
Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой народной республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.
Отмечается также, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 9 мая стало известно, что в течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
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Эксперт увидел нелепости в ролике CNN о «расстреле» киевлян «спецназом»
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«Сцена казни двух мирных граждан, которую якобы совершили 16 марта российские военные в автосалоне под Киевом – фейк. На это указывает несколько деталей на видео», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее CNN распространило видеозапись, на которой запечатлены якобы россияне в момент расстрела владельца и охранника киевского автосалона.
«Во-первых, у нас в армии нет таких микроавтобусов, на котором якобы приезжают к салону военные. У нас используется только боевая штабная техника, бронетехника. Никто на другом транспорте просто физически ехать не может – особенно в зоне боевых действий», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
К тому же, отметил собеседник, на микроавтобусе зачем-то написано «танковый спецназ», но в российских танковых войсках спецназа нет. «Танкист – это танкист. Утверждать, что у нас есть танковый спецназ – то же самое, что предположить, что у нас воюют еще и воздушно-космические танкисты. И хотел бы я посмотреть, как этот гражданский микроавтобус заедет в расположение танковой роты или танкового батальона. Кто его туда пустит? Само по себе появление такого вида транспорта в танковом подразделении невозможно», – подчеркнул эксперт.
Кроме того, указал аналитик, такие бронежилеты, как на военных, уже давно не используют в российской армии. «Это форма не наша, бронежилетов с такой расцветкой, такой комплектации у нас давно не носят. К тому же на троих военных надеты каски, а на двоих нападавших – какие-то черные вязаные шапки, что очень странно», – отметил собеседник.
По версии CNN и украинских СМИ, инцидент произошел 16 марта, когда под Киевом шли бои. На видео показано, как якобы «российские военные» сначала обыскивают двоих сотрудников автосалона, а через несколько минут стреляют им в спины. Один из убитых, по этой версии, был владельцем автосалона, причем, CNN почему-то пишет, что «не хочет называть его фамилию». Другим был 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.
По версии CNN, инцидент произошел на территории автосалона Camper-Group в 20 км от столицы в Киево-Святошинском районе. На сайте компании указано, что это крупнейший украинский импортер и продавец техники для караванинга и активного отдыха. В этой связи, странно также, что новость о гибели крупного бизнесмена с указанием фамилии до сих пор не появилась ни в одном украинским СМИ.
О том, что обозначенный американским каналом как «российский солдат» вооруженный человек на видео носит устаревший бронежилет, пишут и блогеры. Telegram-канал «Война с фейками» отмечает, что эта модель – 6Б23 – не поставляется в ВС РФ с 2014 года. Ее место занял более современный 6Б45 – именно он используется в ходе операции на Украине. Правда, устаревший 6Б23 используется в народной милиции ЛНР и ДНР, но ее под Киевом не было.
Блогеры также отмечают, что военные не стали бы ездить на простом микроавтобусе в зоне активных боев – это почти гарантированная смерть, ведь такая машина – крайне уязвимая мишень для любых видов стрелкового оружия.
При просмотре видео обращает на себя внимание ряд странностей в поведении вооруженных людей – сперва они спокойно обыскивают сотрудников автосалона, а потом через несколько минут, подкравшись из-за угла, стреляют им в спины, когда те просто идут по площадке.
Украинскиие СМИ не первый раз распространяют фейковую информацию. Ранее они публиковали сообщения о детях, прячущихся в подвалах в Харькове, в которой использовали фотографии из бомбоубежища Донецка, сделанные военным корреспондентом Ириной Лашкевич еще в 2018 году. «На фото бомбоубежище Донецка, в котором целые семьи прячутся от постоянных артобстрелов вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Ирина Лашкевич сняла эти кадры в одном из районов Донецка (Петровка). В этом бомбоубежище образовалась целая коммуна из стариков, детей и взрослых», – говорилось в Telegram-канале «Война с фейками».
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Небензя рассказал французскому коллеге в ООН, что тот является «украинцем»
В образовательных программах современной Украины говорится, что почти все европейские народы вышли с территории этой страны, знает ли французский постпред Николя де Ривьера, что является украинцем? Спросил коллегу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Тотальной украинизацией учебного процесса занимается министерство образования и науки Украины. В 2016 году это ведомство «с учетом исторических событий последних лет» утвердило 25 учебных программ», – рассказал Небензя, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии». Он продемонстрировал собравшимся учебник по географии для 8 класса под редакцией Масляка и Капирулина. «Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», – отметил Небензя.
«Я взял это оттуда. В нем «железная логика»: поскольку предки французов – это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в украинских учебниках истории Россия выступает агрессором и потенциальным врагом Украины, в них описана подготовка детей к войне.
Коротченко сказал, как Россия может парировать военную угрозу с территории Финляндии
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«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее власти Финляндии сообщили о намерении подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни.
«Теперь соседняя с нами нейтральная страна становится плацдармом для размещения сил и средств, которые могут быть использованы для агрессии и удара по России», – отметил Игорь Коротченко. «Учитывая протяженность российско-финской границы, это серьезно ухудшит ситуацию с безопасностью для северо-западных регионов России в целом», – подчеркнул собеседник.
«На территории Финляндии может появиться любое вооружение, имеющееся у альянса, включая тактическое ядерное оружие. Например, Финляндия уже заявила, что хочет закупать американские истребители пятого поколения F35, являющиеся носителями ядерного оружия», – рассказал собеседник.
«Ситуация усложняется еще и тем, что у финнов есть территориальные претензии к России, которые не оформлены официально, но могут быть выдвинуты в любой момент», – добавил он. «На сегодняшний день у России нет таких сил общего назначения, которыми мы сможем быстро и одномоментно парировать эту угрозу. Создание новых группировок войск на границе с Финляндией потребует длительного времени и больших финансовых затрат», – добавил Коротченко.
«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – добавил он. «Поэтому парировать неблагоприятное для нас изменение военно-стратегической ситуации мы можем лишь одним образом – передачей тактического ядерного оружия в войска Западного военного округа и на Балтийский флот», – пояснил собеседник.
«Для этого нужно установить тактические ядерные боевые заряды на соответствующие носители – ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», – продолжил он. «Прямое ядерное сдерживание не означает нашу агрессию. Но в случае агрессии против нас мы будем вынуждены нанести ответные тактические ядерные удары по территории Финляндии, Швеции, по военным объектам и инфраструктуре НАТО в прилегающих государствах», – резюмировал собеседник.
Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. Об этом написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Если главный страх НАТО – это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.
Таким образом, количество стран-членов НАТО в ближайшее время может увеличиться до 32, поскольку вслед за Финляндией 16 мая свою заявку на вступление в альянс намерена подать и Швеция.
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ВКС России высокоточным оружием уничтожили на Украине РЛС производства США
В течение дня ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию (РЛС) американского производства и уничтожили более 170 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара Донецкой народной республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – передает его слова ТАСС.
Конашенков добавил, что результате ударов «были уничтожены свыше 170 националистов, а также выведена из строя 41 единица военной техники».
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки в ЛНР.
Ранее сообщалось, что оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области.
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Эксперт объяснил решение США ограничить передачу разведданных Украине
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«Американцы пытаются сделать вид, что они дистанцируются от конфликта на Украине. Однако их позиция постоянно меняется. Не удивлюсь, если через пару недель мы услышим новую версию по данному вопросу», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России.
«Все знают, что в Америке довольно сложная и многоуровневая система расшифровки любых разведданных. И они в полном объеме не делятся этой информацией даже со своими ближайшими партнерами – Британией и Израилем», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С недавнего времени Украина также является важным союзником, но и ее Вашингтон старается очень аккуратно посвящать в детали получаемой информации. В первую очередь из-за того, что Россия, получив соответствующие подтверждения, расценит это как прямое вмешательство в конфликт», – пояснил собеседник.
По словам эксперта, Соединенные Штаты сейчас не готовы к такому развитию сценария. «Они активно создают видимость дистанцирования от происходящего на Украине, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Все понимают, что в противном случае это обернется ядерной войной. США пока на это не пойдут», – подчеркнул Дудаков.
«Однако, – продолжает собеседник, – Вашингтон постоянно меняет свои красные линии. Изначально они говорили только о поставках легкого вооружения на Украину, потом перешли к тяжелому, а затем в ход пошли уже разведданные. Я не исключаю, что через две-три недели позиция США вновь может измениться и они переступят и эту черту».
Ранее власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины. Об этом сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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В Кремле заявили о невозможности попавших под санкции компаний участвовать в поставках газа
Иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У представителя Кремля уточнили, как внесение 31 компании в санкционный список отразится на поставках газа в Европу.
«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений, они просто запрещены», – передает слова Пескова ТАСС.
Он добавил, что «эти компании не могут больше участвовать в процессе» поставок газа из РФ.
Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.