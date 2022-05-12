Рада одобрила закон о конфискации имущества у поддерживающих спецоперацию России

В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду

Великобритания не исключает возможности депортации украинских беженцев в Руанду, следует из новой концепции главы МВД королевства Прити Пател о предоставлении убежища, сообщили в издании Independent.

Отмечается, что во время выступления перед депутатами министр по делам иммиграции Том Пурсглов заявил, что решения о отправке в Руанду лиц, которые ищут убежища в Великобритании, будут рассматривать «в каждом конкретном случае». При этом он не исключил, что среди депортированных могут оказаться и украинцы, сообщает Рен ТВ.

9 мая в МВД Великобритании опубликовали руководство, в котором представлены критерии для депортации беженцев. Так, там указывается, что люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Изменения в закон о гражданстве и границах решили внести после того, как лишь в 2022 году в Великобританию незаконными путями прибыли почти 8 тыс. мигрантов. В МВД страны объявили о том, что уже к концу недели будет сформирована первая группа беженцев, которых «переселят в Руанду».

Пурсглов подчеркнул, что нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании, чтобы получить там убежище, поскольку для этих граждан существуют две специальные программы.

Ранее в ООН опровергли фейки о насильной депортации украинцев в Россию.

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