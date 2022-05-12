В Мариуполь начала поступать вода со Старокрымского хранилища

Вода со Старокрымского водохранилища начала подаваться в Мариуполь, сообщил в четверг мэр города Константин Иващенко.

«Мы уже начали подавать воду от Старокрымского водохранилища. Сейчас испытываем сети, ведущие к домам, смотрим и выявляем, где есть порывы», – приводит слова Иващенко Донецкое агентство новостей (ДАН).

Он подчеркнул, что также электроснабжение подано на Старокрымскую фильтровальную станцию. «Это можно уже считать началом подачи электричества на город», – пояснил мэр.

Отсутствие централизованного водоснабжения является одной из острейших проблем Мариуполя, отмечает ДАН. Во время активных боевых действий горожане были вынуждены набирать воду из батарей, пожарных гидрантов, водоемов и даже сооружать «ливневки» для сбора дождевой воды. Ситуация улучшилась после освобождения большей части города, с тех пор организован подвоз воды населению. Сейчас она ежедневно доставляется в город по нескольку десятков тонн.

6 мая сообщалось, что водоснабжение Мариуполя планируют возобновить через неделю, абонентов будут подключать кварталами.

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