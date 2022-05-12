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ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт в Курской области
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ФСБ задержала жителя Курской области, готовившего теракт в Курске по согласованию с украинскими спецслужбами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей», – передает ТАСС сообщение ФСБ. Теракт он планировал совершить «с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции». «Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину», – отметили в ЦОС.
В ФСБ сообщили, что по месту проживания террориста изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистскую литературу, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность.
В отношении задержанного следствие возбудило уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Ранее сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы.
Эксперты: Украина перешла к газовому шантажу Европы
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«Украина пытается вынудить Европу к давлению на Москву. Мол, «если вы позволите России продвигаться все дальше по нашей территории, то вы лишитесь транзита газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу через ГИС «Сохрановка», предложив перенести точку приема топлива на ГИС «Суджа».
«Одна из причин заявления Украины о переносе точки подачи газа на границу с подконтрольной территорией заключается в желании пошантажировать европейцев», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Аргументация следующая: «мы не будем осуществлять транзит газа по тем территориям, которые нами не контролируются». Хотя, на самом деле, уже порядка четырех недель данная точка не находится под контролем Киева», – отметил он.
Эксперт считает, что таким образом Украина намекает европейцам: «если ВСУ потеряют контроль над всей границей с Россией, то Киев вообще не будет осуществлять транзит газа, что приведет к большим проблемам в Европе».
Юшков отметил, что у действий Киева есть еще одна причина – это желание спровоцировать энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье. «Южная ветка из «Сохрановки» обеспечивает транзит газа на юго-западное направление, поэтому мы видим своего рода провокацию и желание Киева потеребить Кишинев», – заметил он.
«С другой стороны, если Газпром будет подавать газ через «Суджу» и заказывать транзит до Молдавии, то «Оператор ГТС Украины» обязан этот транзит осуществить. Поэтому тут риски для Молдавии есть, но они гипотетические», – добавил собеседник.
Эксперт также обратил внимание и на внутриполитический аспект, которым руководствуется Украина. «Через «Сохрановку» и «Новопсков» Украина получала тот газ, который прогоняла по виртуальному реверсу», – заметил он.
«Теперь, если Киев теряет контроль над востоком страны, то и снабжать газом эти территории Украина не собирается. Виртуальным реверсом отныне будут снабжаться лишь те регионы Украины, которые остаются под контролем Киева», – продолжил он.
«По сути, украинцы прощаются с этими территориями. Мы ведь знаем, что ни в Донецке, ни в Луганске они не платили людям пенсии и газом их не снабжали. Поэтому Газпром с 2014 года по гуманитарным соображениям поставлял газ в Донбасс, не требуя оплаты от Украины», – добавил эксперт.
При этом Газпром, по всей видимости, не будет переносить транзит газа на «Суджу», апеллируя к технологическим сложностям и особенностям контракта. «Это приведет к недополучению газа как Украиной, так и европейцами», – допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В этой связи эксперт предрекает новый газовый кризис европейского масштаба, который может возникнуть вследствии подобных действий Украины. «Возможно, нас ждет кризис образца 2006 и 2009 годов, которые известны как первая и вторая газовые войны, поставившие под угрозу поставки топлива в ЕС», – напомнил Митрахович.
В среду стало известно о том, что заявки европейских потребителей на российский газ на 11 мая снизились на 25%, до 72 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, передает ТАСС. Падение объема заявок почти на четверть происходит на фоне остановки Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн кубометров 11 мая», – сказал Куприянов. Накануне объем заявок составлял 95,8 млн кубометров.
При этом накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду
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Великобритания не исключает возможности депортации украинских беженцев в Руанду, следует из новой концепции главы МВД королевства Прити Пател о предоставлении убежища, сообщили в издании Independent.
Отмечается, что во время выступления перед депутатами министр по делам иммиграции Том Пурсглов заявил, что решения о отправке в Руанду лиц, которые ищут убежища в Великобритании, будут рассматривать «в каждом конкретном случае». При этом он не исключил, что среди депортированных могут оказаться и украинцы, сообщает Рен ТВ.
9 мая в МВД Великобритании опубликовали руководство, в котором представлены критерии для депортации беженцев. Так, там указывается, что люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Изменения в закон о гражданстве и границах решили внести после того, как лишь в 2022 году в Великобританию незаконными путями прибыли почти 8 тыс. мигрантов. В МВД страны объявили о том, что уже к концу недели будет сформирована первая группа беженцев, которых «переселят в Руанду».
Пурсглов подчеркнул, что нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании, чтобы получить там убежище, поскольку для этих граждан существуют две специальные программы.
Ранее в ООН опровергли фейки о насильной депортации украинцев в Россию.
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Ходаковский рассказал о тоннеле, по которому боевики могли покидать «Азовсталь»
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Обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой, заявил командир батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.
«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труб под ж/д полотном», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Ходаковского, высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений.
«Далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один «триста». В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами... Не имеем намерений ему в этом потворствовать», – написал командир батальона «Восток».
Ранее сообщалось, что над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым.
До этого Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».
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Конгресс США запретил Минфину менять российские СДР на доллары
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Палата представителей Конгресса США запретила американскому министерству финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) – специальных прав заимствования (СДР), которые являются расчетной единицей МВФ.
Законопроект поддержали 417 конгрессменов, двое законодателей высказались против. Инициатива, предложенная в начале марта в связи с ситуацией на Украине, также обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Кроме того, говорится в тексте документа, министр финансов должен дать указание представителям США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы, отмечается в тексте, истечет через пять лет после ее принятия, либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Российской Федерации и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
Теперь инициативу должен утвердить Сенат, после чего докумень поступит на подпись президенту США.
Напомним, в начале апреля США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. В Белом доме заявили, что намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
В августе 2021 года МВФ одобрил выделение странам-участницам специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. 23 августа Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало 17,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года сумма принадлежащих России СДР достигла 24,6 млрд долларов. Эти средства, согласно правилам МВФ, можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани.
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В Германии заявили, что «Северный поток – 2» фактически мертв
Проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине, заявила представитель Министерства экономики Германии Аннике Айхорн.
«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток... действительно мертв», – заявила она, комментируя возможность активизации трубопровода для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины.
При этом снабжение ФРГ газом стабильно, передает РИА «Новости».
«Газохранилища непрерывно заполняются. В настоящее время уровень заполненности составляет 38,6%. Здесь мы отмечаем дальнейший рост», – сказала Айхорн.
Ранее сообщалось, что процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – приостановлена до сентября 2022 года.
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Посол США в России покинул здание МИД без комментариев
Американский посол в Москве Джон Салливан покинул министерство иностранных дел России, куда был ранее вызван. Комментариев относительно своего визита он не дал.
В МИД посол прибыл в районе 15.00 мск одновременно с ранее вызванным в МИД РФ послом Польши Кшифштофом Краевским, передает РИА «Новости».
Напомним, причины вызова посла Польши в российский МИД также не раскрывались.
Между тем в День Победы неизвестные облили посла России в Варшаве Сергея Андреева красной жидкостью, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Премьер Италии: Германия начала платить за поставку российского газа в рублях
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Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США.
«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – цитирует РИА «Новости» Драги. Он уверен, что платежи за российский газ продолжатся.
В начале мая глава итальянского правительства заявлял, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.
Ранее немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Власти Херсонской области решили обратиться к Путину с просьбой войти в состав России
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Власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики – прим. ВЗГЛЯД) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
Также до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России.
«Банк уже существует, есть формальные вопросы. <...> Название я сейчас не готов сказать, потому что есть несколько предложений. Банк, скорее всего, будет интергрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации», – заключил Стремоусов.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители области должны сами решить вопрос о вхождении в состав России.
«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», – сказал представитель Кремля.
Напомним, Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.
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Эксперт объяснил, зачем ВСУ пытались захватить остров Змеиный
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«Власти Киева пытаются показать Западу, что у них еще есть боеспособные формирования, которым надо и дальше поставлять вооружение», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны России сообщили о рекордных потерях ВСУ при попытке захватить остров Змеиный.
«Это была очередная пиар-акция со стороны ВСУ, равно как и атаки по объектам инфраструктуры на приграничных территориях. Кроме того, в прошлый раз они попытались начать контрнаступление под Харьковом и Изюмом. И все три раза они были отбиты союзными войсками с серьезными потерями для украинской армии», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Вероятно, весь комплекс мероприятий проводится для того, чтобы киевское руководство смогло продемонстрировать Западу, что у ВС Украины еще есть боеспособные силы, нуждающиеся в поставках оружия и техники. Ведь если все формирования находятся в котлах, то и помощь отправлять нет смысла, поскольку она окажется в руках союзных войск», – уверен собеседник.
Кроме того, утверждает эксперт, все эти попытки «заведомо были обречены на провал, но России это на руку». «Украина потеряла наиболее подготовленных специалистов на южном направлении. ВСУ еще больше утратили свою боеспособность. Так что, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать повторения провокаций подобного рода», – заключил Сивков.
Ранее в Министерстве обороны России назвали «бездумной пиар-акцией» попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы. В военном ведомстве также отметили, что Киев потерял 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.
Уточняется, что ВСУ потеряли в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
При этом на острове до сих пор остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.
Попытки высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный произошли незадолго до празднования Дня Победы. «C 7 мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о переходе украинской армии в контрнаступление в районе Харькова и Изюма. Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты расценили это как некий «блеф в условиях информационной войны».
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Нафтогаз пригрозил Газпрому арбитражем в случае отказа оплаты транзита
НАК «Нафтогаз Украины», которая сообщила Газпрому, что больше не может продолжать транзит газа через территории, которые Украина не контролирует, и предложила сменить точку входа, ожидает продолжения оплаты Газпромом транзита при любом его решении, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером (председатель правления Газпрома Алексей Миллер) подписали транзитный контракт с положением «качай или плати». Поэтому подавать ли газ для транзита – это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту», – передает «Интерфакс» сообщение Витренко.
По его словам, если оплаты не будет, «то выглядит так, что должен быть новый арбитраж».
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая. Там предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
Напомним, официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что перенос объемов газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» технологически невозможен, распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии, украинской стороне это известно.
Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG приостановили
Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – приостановлена до сентября 2022 года, говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.
Как следует из заявления, суд в швейцарском Цуге по просьбе компании выдал Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов на четыре месяца – в период с 10 мая по 10 сентября текущего года, сообщает ТАСС.
В качестве временного административного управляющего назначена компания Transliq AG.
Ранее финансовый инвестор Nord Stream 2 опроверг сообщения о планах банкротства компании.
До этого сообщалось, что Nord Stream 2 AG расторг контракты с работниками.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
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Россия внесла бывшие дочки Газпрома в Европе в санкционный список
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Правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В перечне указаны организации из Германии, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа, передает ТАСС.
С указанными компаниями теперь нельзя будет совершать ряд операций. В их числе сделки, заключаемые в пользу данных лиц либо предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием или в пользу таких компаний, либо предусматривающие заход в порты России судов, принадлежащих или зафрахтованных подсанкционными лицами, в их интересе или по их поручению.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран.
Газпром: Украина существенно ограничила транзит газа из России
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Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность снабжения топливом, заявили в Газпроме.
При этом объемы газа, поступающего в Германию через Украину снизились на 25% по сравнению со вторником, сообщает РИА «Новости».
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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В Одесской области дезертировали боевики теробороны
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Большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений, рассказал источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинской армии.
«Для территориальной обороны в Одесской области были сформированы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий, из последней группы (около 300 человек) дезертировало более 70% боевиков», – рассказал он РИА «Новости».
Источник сообщил, что сбежавшие боевики спрятались в деревнях в Одесской области и часть смогла пересечь границу и уйти в Молдавию.
«Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали. ВСУ, в свою очередь, теробороной пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны из-за нехватки подготовленных кадровых резервов», – отметил он.
Минобороны также сообщало о массовом дезертирстве из ВСУ. Так, по данным на 20 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования, самовольно покинув воинские части.
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Соратник Арафата дал Москве совет по противостоянию с США и их союзниками
Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, это откроет широкие фронты для противостояния США и их союзникам, считает арабский политик, один из основателей Народного фронта освобождения Палестины и бывший советник покойного лидера Ясира Арафата Бассам Абу Шариф.
Соединенные Штаты Америки ведут войну против России, и именно они предоставляют неонацистам на Украине необходимую информацию для использования своего оружия против войск РФ. Слова Бассама Абу Шарифа приводит ФАН.
«После того, как стало ясно, что Вашингтон и его союзники ведут войну против России и русского народа, стало необходимо разработать стратегию противодействия на фронтах Соединенных Штатов и их партнеров», – считает арабский политик. В своей статье под названием «Товарищ Путин, Америка – источник опасности» Абу Шариф добавил, что страны НАТО намерены разделить РФ на части. А конечная, по его мнению, цель Вашингтона – помешать России развиваться и помогать восточным народам, в том числе Китаю и Ирану, противостоять непрерывным операциям Запада, ведущим к голоду и нищете, застою промышленного производства, сокращению сельского хозяйства, опустыниванию земли и истощению воды.
«Долг требует, чтобы руководство РФ начало мыслить в более широких рамках и не ограничивалось искоренением из Украины неонацистского движения вместе с группой убийц, являющихся агентами США и орудием Вашингтона для борьбы с мировым прогрессом», – подчеркнул палестинский деятель. По мнению Абу Шарифа, Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, так как они откроют широкие фронты для противостояния США и их союзникам.
«Вашингтон использует все свои технологии и прогресс для победы над Россией и ее вооруженными силами, которые защищают свободу человечества и противостоят неонацистским противникам – врагам правды и человечества», – заявляет Абу Шариф. Таким образом, считает он, обязанность Москвы – не только защищать собственную безопасность, но и объединить своих союзников во всех уголках мира, чтобы вместе противостоять державам НАТО.
Эксперт подчеркнул, что в случае противоборства Соединенным Штатам Америки колебания и дипломатические уступки не принесут пользы. По мнению политолога, президент Джо Байден использует грязные методы и применяет шантаж против каждой страны, которая отказывается подчиниться диктату Вашингтона в его противостоянии с Москвой.
Спецоперацию России на Украине поддержали и сирийские артиллеристы. Гаубицами и осветительными снарядами они нарисовали символ V в небе над Идлибом, сообщает телеканал «Звезда».
«Мы знаем, что в России только что отпраздновали День Победы над фашистами. Мы знаем, что ваша страна сейчас воюет с неофашистами на Украине. Мы высветили снарядами букву V в знак наших общих побед. Над украинскими боевиками и боевиками, которые спрятались в Идлибе», – обозначил командир артиллерийского дивизиона Фираз.
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