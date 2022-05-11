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Посол США в России покинул здание МИД без комментариев
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Американский посол в Москве Джон Салливан покинул министерство иностранных дел России, куда был ранее вызван. Комментариев относительно своего визита он не дал.
В МИД посол прибыл в районе 15.00 мск одновременно с ранее вызванным в МИД РФ послом Польши Кшифштофом Краевским, передает РИА «Новости».
Напомним, причины вызова посла Польши в российский МИД также не раскрывались.
Между тем в День Победы неизвестные облили посла России в Варшаве Сергея Андреева красной жидкостью, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
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Цены на бензин в США побили рекорд
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон, побив мартовский рекорд, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Согласно последним данным, за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 млн баррелей (на 1%), до 228,6 млн баррелей при прогнозе их сокращения лишь на 0,6 млн баррелей.
Данные за неделю по 6 мая будут опубликованы в среду. Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 млн баррелей.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
Пентагон оценил влияние ударов России на поставки оружия Украине
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Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби выступил с утверждением, что ракетные удары России якобы не затруднили поставки западных вооружений на Украину.
«Не было никакого влияния <…> на поток и поставки [военной] техники [и вооружений] на Украину», – приводит утверждение Кирби ТАСС.
По словам Кирби, ракетные удары России по инфраструктуре Одессы или других городов Украины не мешают Западу поставлять вооружения в эту страну. «[Поставки] продолжаются каждый день», – заверил представитель Пентагона.
Во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В США забили тревогу из-за эпидемии ожирения в армии
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Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность американских вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.
«Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 кг) для мужчин и 120 фунтов (54 кг) для женщин», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки доктор Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах.
«Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв», – подчеркнула она.
Набору веса способствовало увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 60-х годов число новобранцев в армии США, у которых были превышены нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.
Напомним, по мнению ученых, при сохранении нынешних тенденций к 2045 году количество человек, страдающих от ожирения, увеличится почти на четверть: с 14% до 22%.
Маск поспорил с Рогозиным о нацистах
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск не согласился с заявлением Дмитрия Рогозина о нацистских формированиях на Украине и поспекулировал о своей возможной смерти «при загадочных обстоятельствах».
«Слово «нацист» означает совсем не то, что он (Рогозин – прим. ВЗГЛЯД), похоже, думает», – написал Маск в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) в ответ на заявление Рогозина, опубликованное накануне.
Позднее Маск добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
Напомним, в воскресенье Рогозин прокомментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Ранее пленный начальник штаба морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков заявил, что спутники Starlink раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
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Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России
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Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».
«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.
«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.
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Американцев возмутили рассказы Байдена о ситуации в экономике
Телеканал Fox News выпустил сюжет об экономических проблемах США и рассказал о реакции администрации Белого дома на кризис. Заявления президента Джо Байдена вызвали возмущение среди американцев.
Как отмечают журналисты, в США наблюдаются проблемы с цепочками поставок и рост цен. Это тревожит большинство граждан, однако сам Байден рассказывает об экономических успехах, передает РИА «Новости».
В комментариях многие американцы возмутились.
«Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать», – написал пользователь Spooler.
«Прогнать всю администрацию», – призвал Seven Bowls.
«При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину», – добавил JJ M.
«Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции», – заявила Ella Preuninger.
«Дефицит продовольствия спровоцирован намеренно», – считает tamzter27.
«Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро», – подчеркнул Dewey Oxburger.
Ранее Байден посоветовал американцам пересесть на велосипеды для экономии электроэнергии.
До этого в США заявляли, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих. По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
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Страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти
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Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, – утверждали в Белом доме, говоря о специальной военной операции России на Украине. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Как заявил высокопоставленный представитель администрации, новые антироссийские санкции США коснутся бухгалтерских, рекламных и консалтинговых услуг.
«Россия издавна рассчитывает на услуги, предоставляемые странами G7, чтобы управлять экономикой, особенно услуги, предоставляемые США и Великобританией. Сегодня мы запрещаем предоставление бухгалтерских услуг, управленческих, консалтинговых, рекламных», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
«США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», – говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов – активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: «Газпромбанк» – не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», – сказал он.
Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
«США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения», – говорится в сообщении администрации.
Со своей стороны, высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для «дальнейшего ограничения доступа России к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей». Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке «Уралвагонзавода» и Челябинского тракторного завода.
Под новые санкции попадет «Промтехнология», шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что «комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию».
«США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первого», «России-1» и НТВ», – говорится сообщении.
Представитель администрации сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. «Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам», – сказал он.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности.
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Медведев прокомментировал цель США нанести тяжелое поражение России
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Цель многомиллиардной американской помощи Украине состоит не в любви к Киеву или поддержке собственной экономики, а в продолжении прокси-войны против Москвы, однако Россию сломить не удастся – быстрее сломается печатный станок США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев написал в Telegram, что «палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов», при этом президент США Джо Байден просил меньше, однако «от щедрот накинули еще пару миллиардов».
«Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне уже довелось недавно тут сказать. Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», – считает зампредседателя Совбеза.
Медведев подчеркнул, что этого не будет – «быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг, не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти».
«А вот цели спецоперации будут достигнуты», – заключил он.
Ранее Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на 40 млрд долларов. Также в Пентагоне подтвердили поставки оружия Украине задолго до спецоперации России.
США начали поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17
США начали во вторник отправлять на Украину вторую партию вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня», – сказал он на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».
Отметим, речь идет о машинах, которые США ранее закупали у России для афганских военных. В первую партию входили пять вертолетов.
Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России назвала незаконными планы передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, ранее поставленных Афганистану. Речь тогда шла о вертолетах Ми-17В5 и Ми-8МТВ.
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Рогозин ответил оригинальной песней на удаление своих записей с YouTube
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на удаление с YouTube-канала «Роскосмос медиа» всех видеозаписей со своим участием.
«Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно свое понимание истории. Оно состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно Россия построила величайшую супердержаву Советский Союз. Именно Красная Армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос. Правда глаза колет?» – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на решение YouTube удалить с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Как уточнил руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Дмитрий Струговец в telegram, «YouTube удалил ... его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный». Всего с канала удалено около 20 видеозаписей с общим количеством просмотров порядка 5 миллионов.
«Тогда слушайте еще одну песню, – написал Рогозин. – Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей. Автор музыки мой друг, казахский талантливый музыкант с русским сердцем Ильяс Аутов, слова мои, а хор, который звучит в песне, – это ребята с Байконура».
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Байден заявил о планах вернуть украинское зерно на мировой рынок
США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс, заявил президент США Джо Байден.
«Украина располагает 20 млн тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», – сказал Байден в ходе выступления, передает РИА «Новости».
Также Байден снова назвал пандемию коронавируса и «войну мистера Путина» на Украине ключевыми причинами инфляции в США.
«Эта война также спровоцировала рост цен на продукты питания», – добавил президент США.
Напомним, глава США ранее уже говорил, что инфляция в США вызвана двумя «большими причинами» – коронавирусом и действиями России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему борьба за Украину для США важнее Второй мировой войны.
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Минфин США предписал завершить бухгалтерские и аудиторские услуги в России
Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских – до 20 августа, свидетельствует генлицензия минфина.
Как говорится в опубликованном документе, до 7 июля разрешены «операции, необходимые для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских услуг, управленческого и корпоративного консультирования лицу, расположенному в России», передает РИА «Новости».
Другой документ указывает, что аудиторские услуги или услуги по составлению кредитного рейтинга запрещены с 20 августа.
Ранее администрация сообщила о запрете на предоставление в России бухгалтерских и консалтинговых услуг.
СМИ: Ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
США проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине, написал в статье для журнала Week обозреватель Эндрю Дэй.
Автор публикации назвал ошибочным мнение, согласно которому Североатлантический альянс носит «сугубо оборонительный характер», передает РИА «Новости».
«Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно», – отметил Дэй.
Публицист напомнил, что в преддверии военной операции на Украине Белый дом отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении альянса. Он считает этот факт «загадочным», поскольку западные лидеры в частном порядке заявили руководству в Киеве, что «вы не будете членом НАТО».
«США создали худший из возможных вариантов существования для Украины – в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности», – считает автор материала.
Дэй заключил, что Соединенным Штатам следует работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.
Ранее издание The American Conservative (ТАС) писало, что Вашингтон спровоцировал начало спецоперации России на Украине, и теперь Белый Дом использует Киев, чтобы победить Россию.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты стремятся любыми способами затянуть спецоперацию России на Украине в попытке нанести максимальный ущерб России.
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Псаки отказалась отвечать на вопрос об условиях отмены санкций против России
Американская администрация пока не готова говорить о том, при каких условиях могут отменить введенные против России санкции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки спросили, достаточно ли для отмены санкций соглашения между Москвой и Киевом. Она ответила, что «не будет отсюда вести переговоры относительно этого». По ее словам, «для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров». США поддерживают переговоры, но видят свою роль в том, чтобы «продолжать укреплять позиции Украины, будь то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире». «И мы не станем забегать вперед», – приводит слова Псаки ТАСС.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России.
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