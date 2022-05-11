Мишустин заявил о начале выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет

Власти России получили свыше 2,5 млн заявок на помощь семьям с детьми от 8 до 17 лет, речь идет о 3,5 млн школьников из малообеспеченных семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами... Уже поступило свыше 2,5 миллионов заявок на 3,5 млн детей», – цитирует ТАСС Мишустина.

В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Средства будут доставляться Почтой России или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову контролировать организацию выплат, чтобы все было «быстро и удобно для людей», а главу Минцифры Максута Шадаева попросил следить, чтобы при отправке заявлений через портал Госуслуг не было сбоев.

Ранее президент России Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Напомним, министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей. По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май.