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Спецслужбы Британии и США заподозрили Россию в кибератаках на Украину
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Спецслужбы Великобритании, США и их союзники считают, что Россия могла организовать серию кибератак, в том числе на компанию Viasat, говорится в опубликованном заявлении МИД Британии.
«ЕС, Великобритания, США и другие союзники сегодня объявили, что Россия стояла за серией кибератак после начала возобновленного вторжения на Украину. Последняя атака на коммуникационную компанию Viasat на Украине имела широкие последствия для всего континента, нарушив работу ветроэлектростанций и интернет – пользователей в Центральной Европе», - говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что Россия могла стоять за атакой на компанию Viasat 24 февраля.
«Хотя первоначальной целью вероятно были украинская армия, другие потребители тоже пострадали, в том числе индивидуальные и коммерческие пользователи интернета», - говорится в сообщении.
Также в Лондоне заявили, что «почти точно» российская военная разведка была вовлечена в атаки 13 января на правительственные вебсайты Украины и установку хакерской программы для взлома Whispergate.
Якобы Минобороны Дании располагает достоверной информацией, которая позволяет приписать России совершенную 24 февраля «разрушительную кибератаку, нацеленную на спутниковое оборудование, эксплуатируемое компанией Viasat».
Полковник ФСБ объяснил интонации Путина во время речи на Красной площади
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Изменение в интонации президента Владимира Путина во время его речи на Красной площади по случаю празднования 77-й годовщины со Дня Победы можно объяснить наплывом эмоций, считает полковник ФСБ в запасе сотрудник группы «Альфа» центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин.
Как сообщает «Царьград», экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько в прямом эфире, посвященном празднованию Дня Победы, обратил внимание, что у президента России Владимира Путина в конце его речи на главном параде в Москве слегка дрогнул голос.
Это произошло в момент, когда лидер страны говорил: «За Россию, за Победу, ура!»
Демидкин в свою очередь признался, что, когда думает о тех спецоперациях, в которых ему приходилось участвовать, в памяти нередко всплывают картины гибели детей, женщин и стариков. После появления этих образов бывает трудно сдержать эмоции.
«Поэтому я прекрасно его понимаю. Он один из тех людей, которые видели, испытали многое, которые ставили на кон свою жизнь ради государства. Это просто человечище. Владимир Владимирович – человек с большой буквы», – сказал он.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
У Германии возникли трудности с покупкой газа у Катара
Германия и Катар не могут договориться о долгосрочных поставках сжиженного природного газа, сообщают источники.
Источник Reuters заявил, что стороны спорят о длительности действия контракта. В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном
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США могут оказаться вынуждены добиваться смены режимов в агрессивных авторитарных странах, заявил экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.
Киссинджер заявил, что есть «различия в идеологии и интерпретации» фактов между авторитарными режимами и демократиями. По его словам, «понимание» этого следует «использовать, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации». «Если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По мнению Киссинджера, из-за «развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия» стремление к смене режима «может быть навязано» Вашингтону «враждебностью других» государств. При этом он призвал «избегать ситуаций», когда США сами провоцируют такое положение вещей.
Киссинджер обеспокоен тем, что и авторитарные, и демократические страны развивают вооружения, которые «могут привести к катастрофе ранее непредставимого масштаба». Он посетовал на то, что страны избегают обсуждения действий в случае использования такого оружия. По его словам, «в совершенно новой эре» эта тема неизбежно станет одним из предметов новой дипломатической и военной повестки, «и это будет вызовом». Сам Киссинджер считает, что Запад «не может просто принять» применение ядерного оружия, если это произойдет.
Киссинджер также заявил, что союз России и Китая в целом не соответствует интересам Запада, однако выразил сомнения по поводу того, что подобное партнерство может быть постоянным. Он также заявил о необходимости разных политических подходов в отношении Москвы и Пекина, чтобы не форсировать их сближение. Он не считает, что США «смогут создать потенциальные разногласия», но полагает, что «это сделают обстоятельства».
Когда ситуация на Украине будет урегулирована, «России придется как минимум переоценить свои отношения с Европой и общий подход к НАТО», сказал он. «Я считаю неразумным занимать враждебную позицию по отношению к обоим противникам, способствуя их сближению, и когда мы возьмем на вооружение этот принцип в наших отношения с Европой и собственных внутренних дискуссиях, то история, думаю, предоставит нам возможности применять дифференцированный подход», – заявил он.
По его мнению, Китай сейчас думает, как избежать ситуации, в которой оказалась Россия, подвергающаяся мощному санкционному давлению, и избежать слаженного ответа «значительной части мира» в случае полномасштабного кризиса в отношениях между Пекином и Западом.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он. Говоря о Путине, президент США также выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». При этом Байден заявлял, что якобы не призывал к смене власти в России. В Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Главу МИД Германии забросали яйцами на митинге в Вуппертале
Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщили СМИ.
Как сообщает Das Erste, дипломат прибыла в город, чтобы поддержать однопартийку Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне – Вестфалии. Бербок вышла на сцену, чтобы выступить перед участниками митинга, после чего из толпы в нее полетели яйца, передает РИА «Новости». Охрана быстро прикрыла ее щитами, а напавшую на министра женщину схватили полицейские.
Бербок попросила телохранителей отойти в сторону и заявила, что не потерпит угроз и таких способов выразить несогласие с властью.
«Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, – сомнительный способ реализации права на свободу слова», – подчеркнула политик.
Мероприятие после этого продолжилось, а потом Бербок спустилась к посетителям и сфотографировалась с ними.
Напомним, 27 апреля президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время его визита на север Франции, когда он общался с жителями коммуны Сержи.
Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
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Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.
Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.
«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.
Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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Зеленского предупредили о подготовке переворота на Украине
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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе, с таким прогнозом выступил лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», – написал Кива в Telegram-канале.
Он добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.
Напомним, 4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил, что российские военные взяли под контроль Мариуполь – крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия в Мариуполе навсегда.
Sky News прервал интервью с Полянским из-за эмблемы СС в соцсети Зеленского
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Ведущий британского канала Sky News резко оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда России Дмитрием Полянским, когда тот указал на публикацию президентом Украины Владимиром Зеленским к 9 мая фотографии украинского военного с эмблемой дивизии СС.
Полянский заявил, что действия Великобритании, которая «забывает все, за что мы воевали», являются «абсолютной катастрофой и позором». «Я вам приведу лишь один пример – я покажу вам то, что появилось на официальной странице Зеленского в Instagram* (запрещенная в России экстремистская соцсеть). Вы видите эмблему. Вы знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС во Второй мировой войне», – сказал дипломат.
Как подчеркнул Полянский, лидер украинского государства «опубликовал в День Победы эмблему бойца «Правого сектора*» с этой эмблемой, утверждая, что это символ борьбы с нацизмом», передает РИА «Новости».
Ведущий попытался прервать его, но Полянский не позволил этого сделать и продолжил: «Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия «Мертвая голова» ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны?». Полянский обвинил Великобританию в том, что Лондон «покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы». Он подчеркнул, что «эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев». «Вы не находите это странным?» – заявил дипломат.
После этого ведущий оборвал дипломата, заявив, что у него была возможность высказаться, но время для эфира истекло. Сам Полянский позднее отметил в Telegram, что ведущий «быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Sky News не может подтвердить правильность этой информации». «Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе… правда им не нужна! Теперь 100 раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир», – заявил Полянский.
Напомним, Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Российские военные сорвали попытку захвата Киевом острова Змеиный
В течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана, сообщили в Минобороны.
«C 7-го мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – говорится в Telegram-канале российского ведомства.
Отмечается, что «в течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря».
В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери.
«За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбиты сегодня днем», – говорится в сообщении.
Сообщается, что «при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины».
«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», – заключили в Минобороны.
Ранее украинский эксперт заявил, что боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями.
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Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы», – приводит слова источника РИА «Новости».
Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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Ходаковский: На «Азовстали» мы видим преданных идиотов
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Украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Я уже говорил, что в начале штурма Мариуполя мы были уверены, что нас меньше, чем их. Дальнейшие события подтвердили это, но постепенно мы уравняли «счет» и начали превосходить. Ввязываться в драку при таких раскладах было довольно авантюрным решением, но мы победили, загнав противника в угол Азовстали и полностью его блокировав», – написал он в своем Telegram-канале.
«Я это говорю не для того, чтобы показать, какие мы герои, а для того, чтобы донести мысль: Украина имела все возможности для деблокирования города, но не использовала ни одну. Сейчас они героизируют азовцев, но по сути они сами загнали их в эту задницу. Как они там любят говорить, – зрада? Она самая и есть. Для кукловодов все эти «герои» обороны Азовстали не более, чем «сакральная» жертва, и когда украинская пропаганда рисует образ героического защитника, мы видим загнанных и преданных своим правительством идиотов», – заключил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
В МИДе оценили вероятность закрытия европейских посольств в России
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал возможность закрытия европейских диппредставительств в ответ на новые недружественные шаги.
На соответствующий вопрос Грушко ответил, что «это не в наших традициях». Российская сторона считает, что «работа дипломатических представительств важна». «Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок», – приводит его слова РИА «Новости».
В марте посол США в России Джон Салливан заявил, что США не намерены закрывать американское посольство в Москве. При этом средства консульства России в Нью-Йорке были заблокированы.
9 мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич не исключил, что это может привести к снижению уровня дипломатических отношений двух стран «до уровня временного поверенного».
Блогеры бурно отреагировали на решение Сейма Литвы по России
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Российские блогеры резко отреагировали на решение Сейма Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Они потребовали не оставить демарш литовского парламента без ответа.
«Не считаю, что к провокации Литвы надо относиться с легким пренебрежением, мол, «слон и моська». Надо ответить. И предельно жестко, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий, что такого рода демарши останутся без ответа», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков разъяснил, что резолюция Сейма еще не является официальной позицией государства. «Но вряд ли этот документ сможет проигнорировать исполнительная власть страны. Разрыв отношений с рядом стран Европы выглядит еще более реалистичным сценарием», – отметил он.
«Интересно, чем [Сейму Литвы] ответит Калининградская областная дума. Ну потому что не Охотный же ряд по этому поводу беспокоить», – написал журналист Юрий Васильев.
Политолог Александр Носович, в свою очередь, считает, у решения Сейма Литвы не будет никаких последствий. «Если только Вильнюс не использует эту резолюцию как предлог для блокировки транзита в Калининград. Дипломатические отношения с Литвой ухудшать дальше некуда, они и так де-факто разорваны, а разговаривать с Литвой на другом языке еще рано. Так что пусть пока лают», – отметил он.
«В 2014 году Даля Грибаускайте пыталась связаться с Москвой, чтобы непублично извиниться за «террористическое государство». В будущем будет публично извиняться вся Литва. Возможно, прямо перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Они там как раз переименовывают Чеченскую площадь в Каунасе в площадь Свободной Украины. Думаю, это знак», – добавил политолог.
«Да, интересно вышло. Улица Джохара Дудаева в Литве. Медиаресурс террористов «Кавказ Центр» тоже долгие годы сидел в Литве. И оттуда гнал свою террористическую блевоту. Интернет помнит все и хранит все. Интервью Басаева, статьи про героических боевиков, которые «уничтожают кафирских собак». Ну и так далее. А государство-террорист оказывается Россия. Мне кажется, нам пора выставить литовским политикам счет за былое участие в террористической войне против России. А как это все иначе назвать?» – написал журналист Андрей Медведев.
Напомним, на сайте литовского Сейма сообщается, что парламент республики принял резолюцию, которой признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». «Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», – передает РИА «Новости» текст документа.
Кроме того, Сейм Литвы считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа» и призывает международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России». Согласно документу, Сейм считает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства, должностных лиц не должна ограничиваться иммунитетом.
Согласно данным портала, за принятие резолюции проголосовали все 128 членов сейма Литвы.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Кулеба заподозрил ЕС в обмане Украины
Глава МИД Украины заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев.
По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Дмитрий Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
Боррель не понял противников вооружения Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС.
«Мир, в котором мы живем, является опасным», – сказал Боррель, отметив, что ЕС является не военным, а «гражданским союзом». Однако, по его словам, сейчас необходимо «противостоять войне». Он полагает, что «первоочередной задачей» ЕС должна стать помощь Украине в ее противостоянии «могущественному соседу».
Боррель заявил, что эта помощь включает не только «экономическое, коммерческое, дипломатическое, финансовое давление на Россию, чтобы ослабить ее экономику», но и поставки оружия Киеву. «Я не понимаю тех, кто говорит, что мы не должны вооружать Украину, потому что это продлит войну», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
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США и Европа решили добиваться сближения Индии с Западом
Соединенные Штаты и Европа намерены добиваться сближения Индии с Западом, принимая во внимание в том числе нынешние геополитические потрясения, сообщил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.
«Один из явных разворотов событий между Соединенными Штатами и Европой – это желание более фундаментальным образом взаимодействовать с Индией, понимание того, что в новом стратегическом контексте Индия во многом является «колеблющимся штатом» (термин из американской внутриполитической жизни, исход предвыборной борьбы в таком штате не предрешен), что всем нашим интересам отвечает попытка работать с Индией сверхурочно, чтобы изогнуть ее траекторию больше к Западу», – передает ТАСС слова Кэмпбелла.
«И у нас были глубокие обсуждения, к примеру, с Францией, британцами, другими [европейцами] вопроса о том, как поддержать данные усилия. И часть этого (таких консультаций и взаимодействия с Индией) переступает за пределы области технологий, касается также безопасности и военной сферы», – отметил сотрудник СНБ, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
Ранее США и Индия провели переговоры в формате «два плюс два», в которой приняли участие глава Госдепа Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар.
По итогам переговоров Вашингтон предложил Нью-Дели стать предпочтительным партнером практически во всех сферах.