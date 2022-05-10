Псаки отказалась отвечать на вопрос об условиях отмены санкций против России

Американская администрация пока не готова говорить о том, при каких условиях могут отменить введенные против России санкции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки спросили, достаточно ли для отмены санкций соглашения между Москвой и Киевом. Она ответила, что «не будет отсюда вести переговоры относительно этого». По ее словам, «для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров». США поддерживают переговоры, но видят свою роль в том, чтобы «продолжать укреплять позиции Украины, будь то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире». «И мы не станем забегать вперед», – приводит слова Псаки ТАСС.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России.

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