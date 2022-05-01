Россия отметила нежелание Киева обсуждать со странами блокировку судов в портах

СМИ: Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев

Многие из решивших помочь украинским беженцам французов спустя два месяца после эскалации кризиса начали чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.

По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в данный момент получают пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств часто недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь, пишет РИА «Новости».

Так, мать четырех детей из города Тур Софи Ажье предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, а также снабдила одеждой, товарами первой необходимости и продуктами. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», – рассказала француженка.

По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», – жалуется Ажье.

Другой волонтер Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», – отметил он.

Мужчина рассказал, что отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни» и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», –добавил француз.

Кроме того, по его словам, существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», и при этом ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», – посетовал он.

А Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение.

Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», – пожаловалась она.

Тем временем число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД