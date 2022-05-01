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Россия отметила нежелание Киева обсуждать со странами блокировку судов в портах
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Власти Украины уклоняется от взаимодействия с представителями стран, чьи суда заблокированы в украинских портах, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев указал, что в семи портах Украины было заблокировано 75 иностранных судов из 17 государств, а Киев «уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев» в решении вопроса обеспечения их «безопасного выхода». Киев создал угрозу обстрела в море и «высокую минную опасность». В результате суда не могут «беспрепятственно выйти в открытое море», сказал он. Также Мизинцев подчеркнул опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств, передает ТАСС.
Напомним, в российском ведомстве сообщали, что на площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога.
В Госдуме объяснили, что Запад пытается скрыть в ситуации с «Азовсталью»
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Западные страны, которые говорят об эвакуации гражданского населения с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассчитывают вывести заблокированных наемников из Великобритании, Германии, США и Франции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Западные кураторы [Украины] сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории «Азовстали» огромное количество офицеров высшего состава и сотрудников спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании», – передает ТАСС слова собеседника.
По его словам, сейчас европейские политики не хотят позора, поэтому и пытаются организовать эвакуацию. Водолацкий подчеркнул, что для мирных жителей гуманитарные коридоры остаются открытыми.
Именно на территории завода сейчас находятся остатки украинской группировки в Мариуполе, остальная часть города полностью зачищена. Как считает Минобороны России, на комбинате остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка «Азов» и иностранных наемников.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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СМИ: Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
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Многие из решивших помочь украинским беженцам французов спустя два месяца после эскалации кризиса начали чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.
По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в данный момент получают пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств часто недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь, пишет РИА «Новости».
Так, мать четырех детей из города Тур Софи Ажье предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, а также снабдила одеждой, товарами первой необходимости и продуктами. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», – рассказала француженка.
По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», – жалуется Ажье.
Другой волонтер Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», – отметил он.
Мужчина рассказал, что отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни» и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», –добавил француз.
Кроме того, по его словам, существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», и при этом ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», – посетовал он.
А Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение.
Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», – пожаловалась она.
Тем временем число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.
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Группе мирных жителей удалось выйти с «Азовстали»
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировались 25 человек, включая шестерых детей.
Сегодня удалось выйти с территории комбината «Азовсталь» 25 мирным жителям, из них 19 взрослых и шестеро детей, передает РИА «Новости».
Ранее передвижение украинских военных на блокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника.
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Кулеба назвал условие установления мира на Украине
Единственным способом обеспечения мира на Украине является восстановление суверенитета Киева над всей ее территорией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Синьхуа.
«Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в ее признанных международным сообществом границах», – цитирует ТАСС Кулебу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
Президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
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Бразильский наемник рассказал о массовом заболевании иностранных военных на Украине
Душ два раза в неделю, скудная еда, многие болеют коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра о службе на Украине.
Ди Оливейра прибыл на польско-украинскую границу 16 апреля, и на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу.
«Принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками», – описывает СМИ ситуацию со слов ди Оливейры, передает РИА «Новости».
По словам бразильца, им не подходил даже пуленепробиваемый жилет. Между тем тренировки были интенсивными: учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец прошел, болея коронавирусом.
«Я прошел через все тренировки с Covid-19. У меня болело все тело… была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идет кровь», – заявил он. Ди Оливейра также отметил, что у всех наемников в его палатке были симптомы коронавируса.
Бывший военнослужащий также рассказал о случае самоубийства, его совершил польский наемник, его похоронили на месте, на деревянном кресте изобразили два флага – украинский и польский. По его словам, большинство членов его взвода решили уехать в Бразилию и покинуть Украину.
Раннее британский наемник рассказал, что ему так и не заплатили за участие в военных действиях на стороне Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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Американских читателей разозлили заявления Кирби о спецоперации на Украине
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Американские читатели Daily Mail возмутились эмоциональными высказываниями пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.
Кирби заявил, что на кадры с поля боя «трудно смотреть», а потом допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Также Кирби едва не разрыдался, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Многие пользователи не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных США по всему миру.
«А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно», – отметил Mosey1966.
«Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?» – задался вопросом Kelly_S.
«О Господи! Хватит уже! Тактика новых демократов – «давай плакать»! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!» – возмутился SoCalGal21.
«Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия», – написал Stephbenz.
«Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?» – уточнил Morris Oxford.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нервозность Кирби во время пресс-конференции.
Российские блогеры отреагировали на приезд Анджелины Джоли на Украину
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Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
«Агент Солт во Львове? А в Донбасс отчего не приезжала все эти годы?», – поинтересовался председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram.
«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали, гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию антигуманисты и просто чудовища?», – написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
«Анджелина Джоли приехала во Львов!» – пестрят молниями украинские СМИ. Радость-то какая…», – сыронизировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.
«Анжелина Джоли приехала во Львов, и у нас ее уже называют лицемеркой – в Донецк за восемь лет трагедии не удосужилась приехать. А я считаю, что она поступает очень искренне, и ее нельзя обвинять в лицемерии. Каждый раз, когда я по старой памяти захожу в признанный экстремистским Инстаграм и вижу, что американский сегмент после февраля 2022 не поменялся, то есть американские знаменитости ведут тот же дорогой образ жизни, я понимаю, что он оплачен даже не деньгами. Он оплачен смертями здесь. Особняки, смузи, личный повар какой-нибудь звезды оплачен смертью ребенка, погибшего два дня назад в Макеевке. Кровью двух жителей Ольгинки, которых сегодня убил снаряд у колодца. Цена нового костюма этой звезды или ее зубных виниров, которые она показывает в счастливой улыбке – могилы во дворах Мариуполя. Не вытянут ни Европа, ни Америка прежнего сытого образа жизни, если Донбасс победит. Если Украина прекратит войну. Джоли это понимает, и очень искренне едет поддержать ту сторону, которая оплатит ее повара, личного хирурга и в целом процветание Америки», – высказалась заместитель главного редактора «Русского репортера» Марина Ахмедова в своем Telegram.
Телеведущая Наиля Аскер-заде предположила, что актриса приехала во Львов, чтобы усыновить очередного ребенка.
«Когда-то давно, еще в 2002 году, Джоли, будучи на съемках в Камбодже, в одном из детских приютов увидела семимесячного мальчика-сироту, которого затем усыновила. Это решение перевернуло ее жизнь. С тех пор актриса взяла под свою опеку еще двух детей: девочку из Эфиопии и мальчика из Вьетнама. Также ходили слухи об усыновлении сирийского мальчика. Интересно, будет ли продолжен гуманитарный подход Джоли применительно к Украине? Актрисе всего 46, дети подросли – самое время взять под опеку кого-то нового», – написала журналист в своем Telegram-канале.
Телеведущая Алена Водонаева напомнила, что хоть американская актриса и посол доброй воли в ООН, но много раз высказывалась в поддержку Украины.
«Жители Львова публикуют видео с Анджелиной Джоли. Американская актриса – посол доброй воли в ООН. Свой визит Джоли не афишировала, но много раз ранее высказывалась в поддержку Украины», – написала она в Telegram.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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Родные отправленных воевать на восток Украины устроили бунт у военкомата в Закарпатье
Женщины закарпатского города Хуст закидали камнями здание военкомата, пытались прорваться в здание, и потребовали вернуть их мужей и сыновей домой с передовой.
Митингующие возле военкомата в городе Хуст рассказали, что их сыновей и мужей, состоящих в теробороне, отправили на передовую без подготовки, и потребовали вернуть их домой. По их словам, около 500 мужчин, которые не прошли необходимую военную подготовку, едут на восток Украины, передает RT.
Ранее пленный украинский военнослужащий Михаил Вишняк на предоставленном Минобороны видео призвал своих бывших сослуживцев остановить боевые действия, обвинив Соединенные Штаты в подстрекательстве к военному столкновению.
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Полиция Киева назвал «оговоркой» слова Зеленского о крупной «братской могиле»
Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию опровергла слова Владимира Зеленского, сказав, что он «оговорился», заявляя о «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области.
По ее словам, у полиции таких данных нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Суспильне».
«В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По словам Прянишниковой, Зеленский «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим».
Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что «в Киевской области действительно нашли новую братскую могилу», но девять тысяч человек, это якобы общая цифра убитых в регионе.
«Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый – сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют», – приводит агентство слова Никифорова.
Ранее Минобороны сообщало, что Киев свозит в Лисичанск разбитую технику и тела своих военных в гражданской одежде, чтобы обвинить в этом ВС России.
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Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины, заявили в Минобороны России.
«Также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17-ти военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта. Также уничтожены: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники», – заявили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские ракетчики за день уничтожили установку «Бук-М1» и вертолет Ми-24 ВСУ.
Также Минобороны показало работу комплекса «Искандер» на Украине.
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Российская авиация поразила высокоточными ракетами склады боеприпасов и горючего ВСУ
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Министерство обороны опубликовало подробности продолжающейся специальной военной операции на Украине за минувшие сутки.
Так, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
За минувшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники – уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники.
Кроме того, ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.
При этом уточняется, что артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное. После обстрела ВСУ повреждены 24 объекта, среди которых 15 домов частного сектора.
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Отправившийся «воевать с русскими» Макс Барских вывез семью за границу
Украинский певец Макс Барских, который решил пойти в армию, чтобы «воевать с русскими», вывез всех членов семьи за границу, сам он не смог улететь на гастроли в США.
Барских заявил украинским СМИ, что двое суток сам был за рулем, не спал, но увез близких в безопасное место. Где именно находятся его близкие, артист не поведал.
«Я собрал всех членов семьи и отправил их за границу. Решили идти ближе к границе, а по пути проезжала техника. Это было безумно. Это было похоже на чертов фильм. Я не спал два дня подряд за рулем. К третьему дню я почувствовал, что нахожусь под действием наркотиков. Потом я вернулся в Киев», – цитирует «СтарХит» Барского.
Между тем, в СМИ прошла информация, что певец не может выехать на запланированный концерт в США, поскольку он, как и все мужчины на Украине, теперь не выездной.
«Певец Макс Барских обещал воевать с русскими, потом сказал, что у него концерт в США, но «на гастроли» вылететь не может. Его не выпускают из страны как и всех мужчин. Теперь он просит Зеленского дать добро, в порядке исключения. Самая короткая и точная история о сущности «патриотов» Украины», говорится в сообщении Telegram-канала Небожена.
Ранее Макс Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.
До этого Барских, проживающий на Украине, запретил использовать свои композиции на территории России и посоветовал то же самое сделать другим звездам.
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Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США за месяц до начала спецоперации России
В Сети обратили внимание на то, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года, что, возможно, вынудило начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Данный факт косвенно подтверждает тезис о заинтересованности США в активной милитаризации Украины для получения сверхприбыли за счет возросшего количества оборонных заказов. Если программа ленд-лиза продлится достаточно долго, Украина будет расплачиваться за вооружение несколько десятков лет, пишет Ruposters.
Внесенный еще в январе законопроект об оружейном ленд-лизе в пользу Украины уместно расценить как один из многих агрессивных шагов стран НАТО, вынудивших Россию начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации.
«Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Только США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучения специалистов. В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира», – предупреждал президент России Владимир Путин.
Ленд-лиз – особая программа, по которой США передавали в долгосрочный кредит или сдавали в аренду союзникам военное оборудование, технику и даже продовольствие во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали Антигитлеровской коалиции помощь по ленд-лизу на общую сумму более 50 млрд долларов.
Ранее Палата представителей США одобрила продажу оружия Украине по ленд-лизу.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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Соловьев наглядно показал нацистскую пропаганду на Украине в историческом разрезе
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем блоге примеры нацистской пропаганды на оккупированных территориях Украины, где Гитлер представлен как освободитель.
«Нацистская пропаганда на оккупированных территориях Украины. Особенно посмотрите, в каких контекстах здесь показана дивизия СС «Галичина», которая, по сути, сейчас реабилитирована на Украине», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее в Кремле заявили о необходимости защищать правду о победе России после спецоперации.
Газета ВЗГЛЯД писала, как людей Донбасса окончательно вернуть домой.
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