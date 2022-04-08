Путин пригласил посетить Россию президента Туркмении

Президент России Владимир Путин и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений, также Путин пригласил своего коллегу посетить Россию с визитом.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской «пятерки», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе отметили, что президент Туркмении с благодарностью принял приглашение посетить Россию.

Напомним, сын бывшего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.