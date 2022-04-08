Путин пригласил посетить Россию президента Туркмении

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8 апреля, пятница | Последнее обновление — 17:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя
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Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее.
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Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки.
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Похоже, в той новой эпохе, куда мы вступаем, не будет многого прежнего и шутовской стихии тоже не будет. Это грустное ощущение, и потому очень многие, отнюдь не сочувствовавшие Владимиру Вольфовичу и его политике, сейчас грустят от того, что нас покинул сын юриста.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин пригласил посетить Россию президента Туркмении
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Президент России Владимир Путин и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений, также Путин пригласил своего коллегу посетить Россию с визитом.
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской «пятерки», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе отметили, что президент Туркмении с благодарностью принял приглашение посетить Россию.
Напомним, сын бывшего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.
Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России
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Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он.
В Кремле оценили вероятность участия Путина в саммите G20
Решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию», – передает его слова ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.
Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
Путин заявил о дефиците удобрений за рубежом
Запад продолжит покупать российские удобрения в любом случае, поскольку они являются дефицитом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения – прим. ВЗГЛЯД) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего, исходя из наших собственных интересов», – цитирует ТАСС Путина.
При этом потребности наших аграриев в удобрениях должны быть в приоритете, на первом месте, отметил глава государства.
Ранее ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России.
Президент России Владимир Путин призвал отнестись аккуратно к поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны.
Путин обсудил с Совбезом России спецоперацию на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями», – цитирует его ТАСС.
По словам Пескова, «была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, которая имела место в Буче».
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев и секретарь СБ России Николай Патрушев, глава Администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля. Тогда он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Рейтинг Путина за неделю вырос до 82%
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
По данным, опубликованным на сайте ФОМ, рейтинг Путина вырос до 82%, рейтинг доверия к нему – до 79%, положительно оценивают работу правительства 57% россиян.
При этом рейтинг оценки работы главы правительства Михаила Мишустина снизился на 1% – до 57%.
Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов 53 субъектов России. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Путина с 28 марта по 3 апреля составил 78,9% (-0,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю), Мишустину – 64,5% (+1,4п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 49,1% (+8,0п.п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%
(+2п.п. за неделю), руководителю фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергею Миронову – 31,2% опрошенных (+4,1п.п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,5% (-0,9п.п. за неделю).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 43,1% (+11,8п.п. за март). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают глава МИД Сергей Лавров (22,8%, +4,3п.п. за март) и глава Минобороны Сергей Шойгу (21,1%, +2,3п.п. за март).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2% (+1,2п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,0п.п. за неделю), ЛДПР – 7,7% (-0,8п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% (-0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,4% (-0,2п.п. за неделю).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек, метод опроса – телефонное интервью.
Ранее политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов.
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Орбан пригласил Путина и Зеленского в Будапешт на мирные переговоры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапешт на переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает правительство Венгрии со ссылкой на главу.
Орбан уточнил, что пригласил российского лидера на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.
Ранее Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. 4 апреля глава правительства сообщил, что правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.
Путин призвал снабжать российских сельхозпроизводителей удобрениями в приоритетном порядке
Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса поручил правительству уделить особое внимание ситуации с удобрениями, назвав это направление приоритетным.
«Системная задача – это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте», – передает ТАСС слова российского лидера.
Ранее Путин обозначил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения. Ключевыми задачами для правительства, руководителей регионов и предприятий он назвал сохранение и поддержание деловой активности в российском АПК.
До этого президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
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Путин и Орбан обсудили отношения России и Венгрии
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российско-венгерские отношения, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсужден ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер проинформировал венгерского премьера о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче.
Политики условились продолжать контакты.
Ранее в среду Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, а также назвал Россию неотъемлемой частью безопасности Европы.
Президент России Владимир Путин поздравлял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.
Путин призвал снижать импортную составляющую в российской сельхозпродукции
Импортную составляющую в производстве российской сельскохозяйственной продукции нужно снижать, для этого в 2022 году на поддержку семеноводческих и селекционных центров дополнительно направят не менее 5 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса (АПК).
По словам главы государства, одно из главных направлений здесь – это «семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства», сообщает ТАСС.
«В этом году выделим дополнительно не менее 5 млрд рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров», – рассказал Путин.
Также он добавил, что необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов, необходимых в строительстве рыбопромысловых судов.
Кроме того, Путин поручил правительству систематизировать предложения и предусмотреть необходимый объем финансирования по соответствующим программам.
Ранее Путин поставил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения.
Песков анонсировал оперативное совещание Совбеза с Путиным
Президент Владимир Путин в четверг намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент планирует помимо всех своих рабочих дел во второй половине дня как раз после завершения отчета (о работе правительства, с которым выступает премьер-министр Михаил Мишустин – прим. ВЗГЛЯД) провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что президент также планирует провести встречу с лидерами фракций Госдумы.
«Сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно», – указал он.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля.
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», – цитирует БелТА Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.
Напомним, 2 апреля Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
Путин присвоил 121-му бомбардировочному авиаполку почетное наименование «гвардейский»
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование «гвардейский», – передает ТАСС текст указа.
Ранее Путин поздравил 155-ю и 126-ю бригады с присвоением наименования «гвардейских».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию.
Сибирь и Дальний Восток отметили «день рождения» ДНР
Жители Сибири и Дальнего Востока провели митинги в поддержку спецоперации России на Украине, приуроченные к восьмой годовщине провозглашения Донецкой народной республики (ДНР).
В городе Елизово Камчатского края в парке «Сказка» состоялась акция в поддержку проведения специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина, мероприятие приурочили к восьмилетней годовщине провозглашения ДНР. На акцию пришли 1,5 тыс. человек вместо заявленных 300, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Организатором выступил Камчатский краевой Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Участие приняли представители молодежных и ветеранских некоммерческих организаций, национально-культурных объединений, учащиеся кадетских классов школ Елизова, военнослужащие, вокальные и хореографические творческие коллективы, жители Елизова и Петропавловска-Камчатского.
В Магадане в сквере Победы прошел флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции на Украине, организатором выступила МОО ВООВ «Боевое братство».
В Южно-Сахалинске в митинге в поддержку Владимира Путина и российской армии, а также в честь восьмой годовщины создания ДНР приняли участие 400 человек.
В городе Кызыле (республика Тыва) прошел митинг в поддержку спецоперации, который собрал около 350 человек. Во Владивостоке в соответствующей акции приняли участие 600 человек вместо заявленных 300, а в Хабаровске прошел митинг-концерт на центральной арене стадиона имени Ленина, в котором приняли участие более 400 человек.
В городе Междуреченске в митинге в поддержку спецоперации, ДНР и ЛНР приняли участие 400 человек.
Ранее акции в поддержку Донбасса прошли в Нью-Йорке, Бейруте и Ереване. При этом толпа с флагами Украины напала на участников акции в поддержку России в Греции.
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Путин поздравил Вучича с победой на выборах
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с сербским лидером Александром Вучичем поздравил его с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Владимир Путин поздравил сербского лидера с убедительной победой на президентских выборах 3 апреля, а также с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее «развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики».
Также президенты обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, в том числе по теме Косово. По просьбе Вучича Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями.
Напомним, Вучич победил с результатом 59,55%, такие данные были после подсчета 90% голосов. Явка на президентские и парламентские выборы в Сербии составила 58–60%.
Путин выразил уверенность в наращивании партнерских отношений с Туркменистаном
Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипотношений стран отметил уверенность в совместном наращивании партнерских связей на всех направлениях, передает пресс-служба Кремля.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отмечает, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, России и Туркменистану удалось вывести межгосударственное взаимодействие на уровень стратегического партнерства.
Он подчеркнул динамично развивающееся двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.
«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание партнерских российско-туркменских связей на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Каспии», – отметил российский лидер.
Он пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана – благополучия и процветания.
Ранее новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о выбранном курсе во внешней политике. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.
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