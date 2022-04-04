Голикова анонсировала запуск системы онлайн-контроля доступности лекарств

В России заработает система онлайн-контроля доступности лекарств, к ней подключат всех главных внештатных специалистов Минздрава, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с координационным центром правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России по клиническим профилям. Специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. При необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов, чтобы не допустить снижения запасов», – передает ее слова ТАСС.

Голикова добавила, что в России есть запас жизненно необходимых и важнейших препаратов.

«Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством», – добавила вице-премьер.

Также у регионов есть необходимые ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами и медицинскими изделиями.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин завил, что российское правительство работает над тем, чтобы упростить ввоз иностранных лекарств в страну и процедуру их регистрации.