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4 апреля, понедельник | Последнее обновление — 09:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Экс-инспектор ООН усомнился в заявлениях Украины по событиям в Буче
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Украинцам, которые вдруг обрадовались – Польша с нами! – стоило бы понять, что Польша вовсе не намерена защищать Украину. Польша намерена ее делить. И как это ни ужасно для украинцев звучит, гарантом целостности Украины может выступать только один человек. Путин.
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глазьев оценил долю рубля в торговле стран ЕАЭС
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Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превышает две трети, и есть возможность ее еще нарастить, сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
«Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах увеличились с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% – с Казахстаном и 58% – с Киргизией», – сообщил Глазьев в интервью РИА «Новости».
Министр ЕЭК отметил, что на этом возможности использования нацвалюты не исчерпываются. «Доля рубля во взаимной торговле ЕАЭС значительна, но есть возможности для ее наращивания в таких странах, как, например, Кыргызстан, 40% торгового оборота с которым обслуживается в долларах. В Казахстане и Беларуси второй по значимости расчетной валютой также является доллар, который занимает 28% и 9% торгового оборота России с этими странами соответственно», – добавил министр.
При этом он признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже. «Исключением является только Республика Беларусь, использующая рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России», – заявил Глазьев.
Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации.
«Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как: интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков; обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам», – заключил он.
Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН выступили с инициативой, согласно которой России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу.
В Кремле подчеркивали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта.
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Латвия зафиксировала прекращение поставок российского газа
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С 1 апреля в Латвию прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России, следует из данных латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.
Газ по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте поставлялся из России стабильно, объем поставок доходил до 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа, передает Delfi.
Отмечается, что на ближайшие дни поставки не запланированы, хотя мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.
Издание указывает, что прекращение поставок газа из России на данный момент якобы никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, так как газ им доставляется из Инчукалнского подземного газохранилища.
В данный момент газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.
При этом ранее в Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов из-за перебоев в поставке щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.
Также газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.
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Боррель выразил сожаления из-за контрсанкций России
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Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС «сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию России ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», передает ТАСС.
«В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить», – утверждает он.
Вместе с тем сообщество продолжает требовать от России прекращения операции по денацификации и демилитаризации, «немедленного и безусловного» вывода с Украины всех сил и вооружений, а также полного соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны в границах, признанных мировым сообществом.
Параллельно с этим газета El Pais сообщила со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), что ЕС рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода рестрикций.
В частности, среди возможных шагов называется принятие мер в отношении родственников некоторых предпринимателей и компаний, чтобы избежать действий и переводов, направленных на сокрытие их имущества.
ЕК также работает над пятым пакетом антироссийских санкций. Речь идет о «промежуточном пакете», направленном на усиление предыдущих рестрикций, его цель в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций, а также чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв.
По версии газеты, ЕС рассматривает и возможность введения запрета, связанного с экспортом в Россию важных для страны товаров, и принятия мер, связанных с использованием криптовалюты.
Издание указывает, что санкции Запада и конфликт вокруг Украины привели к тому, что торговля Европы с Россией сократилась до четверти объема, предшествующего обострению ситуации. В 2021 году товарооборот составлял 257 млрд евро.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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В Казахстане заявили о предотвращении покушения агента иностранной разведки на Токаева
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Задержан агент иностранной разведки, который планировал покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил Комитет нацбезопасности страны.
КНБ сообщает, что контрразведка задержала гражданина Республики Казахстан «А» 25 марта в Нур-Султане. В сообщении говорится, что агент иностранной разведки «планировал покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале 2022 года массовые протесты в Казахстане переросли в беспорядки, в которых принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, начали контртеррористическую операцию и пригласили миротворцев ОДКБ.
Руководство Казахстана сообщило, что в беспорядках приняли участие террористы, целью которых был подрыв конституционного строя и захват власти. Как заявил МИД Казахстана, «анализ показывает», что страна «столкнулась с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом».
Президент России Владимир Путин указывал, что угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
Казахстан отказался помогать России обходить санкции Запада
Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.
«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», – передает слова Сулейменова «Интерфакс».
По словам замруководителя администрации президента республики, он прибыл в ЕС, чтобы показать тем самым, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России.
При этом, по его словам, Казахстан «будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не работает».
Он отметил, что республика продолжит делать все, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами и компаниями, находящимися под санкциями, а также особое внимание уделят санкционным товарам.
Матвиенко предложила ввести новый выходной в России
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День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, выразила мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Сегодня День единения народов Беларуси и России. Четверть века назад был дан старт интеграции двух государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим», – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Матвиенко, это большой день. «И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. Ведь все это – важнейшие вехи истории», – отметила она.
Матвиенко добавила, что «сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться».
«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать», – заключила она.
Тем временем в Латвии накануне в окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы.
Как ранее сообщил ТАСС, соответствующие поправки к закону в четверг поддержали 69 депутатов, 15 парламентариев выступили против.
Депутат Борис Цилевич с трибуны законодательного собрания заявил, что «единственная цель этого предложения – унизить людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом». «Иной цели я здесь не вижу», – сказал он.
Поправки также запретили публичное изображение буквы «Z», ставшей символом поддержки армии России.
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Банк России смягчил ограничения на переводы за рубеж для физлиц
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ЦБ принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тыс. долларов в течение месяца, следует из сообщения регулятора.
Регулятор отметил, на ближайшие шесть месяцев установлены «новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан, в течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», передает ТАСС.
Вместе с тем «переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов – физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев».
«На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц – нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», – отмечает ЦБ.
Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой.
Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах были сохранены и учтены в валюте вклада, однако клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Также сообщалось, что юрлица и индивидуальные предприниматели из числа резидентов России смогут получить иностранную валюту до 5 тыс. долларов для зарубежных командировок.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», по которому экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.
Этим же указом Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. С 1 марта было запрещено зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках.
Путин заявил о наращивании интеграции Москвы и Минска в ответ на действия Запада
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Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, а лучшим ответом станет наращивание интеграции.
Поздравление главы России зачитал посол в Белоруссии Борис Грызлов во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске.
«В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», – говорится в зачитанном поздравительном послании, передает РИА «Новости».
В послании Путин подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан.
Ранее в Кремле рассказали об уникальных отношениях Путина и Лукашенко.
Опубликовано видео задержания готовившего покушение на Токаева шпиона
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Комитет национальной безопасности Казахстана опубликовал видео задержания агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
На видео запечатлено, как сотрудники КНБ врываются в квартиру и ловят гражданина республики, а затем проводят обыски в помещениях, передает РИА «Новости».
Уточняется, что у задержанного изъяли снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и деньги. По данным КНБ, одновременно с покушением он планировал совершить террористические акты.
Задержанный признался в том, что действовал «по заданию и в интересах иностранного государства». Против него возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Акт терроризма».
Ранее в Казахстане задержали агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Напомним, в начале 2022 года массовые протесты в Казахстане переросли в беспорядки, в которых принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, начали контртеррористическую операцию и пригласили миротворцев ОДКБ.
Руководство Казахстана сообщило, что в беспорядках приняли участие террористы, целью которых был подрыв конституционного строя и захват власти. Как заявил МИД Казахстана, «анализ показывает», что страна «столкнулась с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом».
Белоруссия согласилась платить рублями за газ из России
Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, – отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях», – цитирует РИА «Новости» Головченко.
Премьер-министр подчеркнул, что переход расчетов в рублях экономически выгоден Минску.
По его словам, Россия и Белоруссия находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов «по аналогии с нефтепродуктами».
Головченко добавил, что начался период, который «можно назвать периодом самоубийства доллара, это шанс для мира уйти от гегемонии доллара». При этом он отметил, что «последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать».
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
Путин рассказал президенту Казахстана о ходе спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса, переговорах российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России.
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В Кремле разъяснили вопрос поставок газа за рубли после 1 апреля
Поставки российского газа не будут отключаться, если покупатели не подтвердили оплату в рублях до 1 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что ему «много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа». По его словам, «нет, не означает, и из указа (президента России) это не следует, который был вчера подписан и опубликован», передает ТАСС.
«Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая», – пояснил он.
При этом решение поставлять газ в недружественные страны за рубли может быть отменено в будущем, «если наступят иные условия», но на данный момент это самый надежный вариант для Москвы.
Песков также переадресовал в Газпром вопрос о том, есть ли официальная реакция от покупателей российского газа по поводу их готовности или неготовности производить оплату в рублях.
Между тем в Газпроме заявили платежи за поставки газа на экспорт будут осуществляться по правилам России, компания уже отправляет контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях. Подчеркивается, что Газпром является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин описал новую схему оплаты за газ в рублях в разговорах с западными коллегами.
Напомним, Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены.
При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики союзного государства», – отмечается в речи Путина на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – подчеркнул Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.
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США ввели санкции против КГБ Белоруссии
Министерство торговли США ввело экспортные санкции против 24 белорусских юридических лиц, в том числе Внутренних войск МВД Белоруссии, Комитета государственной безопасности (КГБ) и спецподразделения КГБ «Альфа», соответствующее уведомление американское ведомство разместило в Федеральном реестре США.
В черный список были в том числе включены Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета. В уведомлении подчеркивается, что санкции были введены «в ответ на то, что Белоруссия значительно способствовала и поддерживала вторжение России на Украину, а также [поддерживала] вооруженные силы России», передает ТАСС.
В документе говорится, что юрлица были занесены в санкционный перечень «за приобретение и попытки приобретения продукции, внесенной в список запрещенной [для экспорта], с целью поддержки вооруженных сил Белоруссии». Подчеркивается, что теперь при рассмотрении лицензионных заявок на экспорт в отношении фигурантов списка будет действовать «презумпция отказа».
Накануне США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. Во вторник главы МИД России и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.
12 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
России предрекли рекордную прибыль на фоне санкций
Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработает на них почти 321 млрд долларов, достигнув рекордного положительного сальдо, считают эксперты Bloomberg.
Агентство называет ожидаемые показатели торгового и платежного баланса «блестящими», передает РИА «Новости».
«Несмотря на (...) удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 млрд долларов», – считают аналитики.
Кроме того, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты».
Отмечается, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля. Между тем в США заявили о ежедневной работе над ужесточением антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем секрет чудесного укрепления рубля.
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Лукашенко заявил Путину о поддержке действий России в ситуации с Украиной
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили спецоперацию на Украине, глава республики поддержал действия Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.
«Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции», – добавили в Кремле.
Ранее Лукашенко опроверг слухи о планах Белоруссии принять участие в спецоперации на Украине.
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