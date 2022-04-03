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Welt: Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder
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Издание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины пишет, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе.
Издание сообщает, что в среду на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения. Источники в Киеве сообщили изданию, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу, сообщает РИА «Новости».
Оборонное ведомство ФРГ подтвердило изданию наличие запроса.
«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», – сообщило министерство, также указав, что вопросы передачи оборонной продукции решаются не министром обороны, а федеральным правительством в целом.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует передать Украине барражирующие снаряды, противокорабельные ракеты Harpoon и средства контрбатарейной борьбы.
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МИД ответил коллегам из Чехии на призыв предать Россию
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Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу России из-за ситуации на Украине.
МИД Чехии в соцсетях предложил российским дипломатам «покинуть тонущий корабль» и «круг пособников зла». Чехия заявила, что и у российских, и у чешских дипломатов есть нечто общее – они «служат своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов», передает РИА «Новости».
МИД России ответил: «Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее». Однако, по словам российской стороны, в Чехии «об этом давно забыли, предали и продали страницы общей истории». В России же «не предают память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего».
Напомним, Чехия поставляет Украине оружие. Чехия также входит в число европейских стран, которые выслали более 40 российских дипломатов. А глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
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Мэр Днепра призвал убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах»
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Городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».
«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть. Оставим ненависть. Увы, но она бесконтрольна», – написал Филатов в Facebook*.
По его мнению, пришло время «холодной ярости», и у украинцев есть полное моральное право «спокойно и с совершенно незамутненным разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». «Методично и без лишнего героизма», – уточнил Филатов.
Напомним, с 2000 года Борис Филатов принимал участие в судебных процессах, связанных с интересами бизнесмена Игоря Коломойского, в результате чего в украинских СМИ его стали называть штатным адвокатом группы «Приват».
В 2014 году Филатов стал заместителем Коломойского, который на тот момент был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. На этом посту он активно взаимодействовал с лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем. Также он известен своим скандальным заявлением в феврале 2014 года о том, «как усмирить гражданские протесты» в на тот момент еще украинском Крыму: «Давать мразям обещания (и) гарантии и вешать их потом».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Fox News удалил из интервью ответ Зеленского про зверства батальона «Азов»
Американский канал Fox News удалил из интервью украинского президента Владимира Зеленского его ответ на вопрос о зверствах батальона «Азов», который ведущий назвал «нацистским».
«Эти известия о батальоне «Азов». Нацистский батальон <…> Сообщается об их зверствах. Что американцам нужно знать о батальоне, об этих сообщениях?» – спросил ведущий, слова которого приводит News Front.
Зеленский в ответ заявил, что «они такие, какие есть». При этом Fox News не стал публиковать данный эпизод на своих ресурсах, но в интернет попала полная версия, передает РЕН ТВ.
Напомним, еще до начала российской военной операции на Украине в ООН фиксировали преступления «Азова» в Донбассе.
В пытках российских военных, о которых стало известно после нашумевшего видео, также принимали участие члены «Азова».
Шольца освистали в Германии после слов об Украине и COVID-19
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Собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, сообщают СМИ.
Митинг, на котором выступил Шольц, приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Часть собравшихся отвечала на речь канцлера выкриками и свистом в свистки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kolnische Rundschau.
Крики и свист стали громче после заявления Шольца о солидарности Германии с украинскими беженцами, а также о работе Берлина в области здравоохранения «на протяжении всей пандемии коронавируса». Издание называет протестующих «предполагаемыми ковид-диссидентами». В ответ Шольц посоветовал недовольным «спокойно кричать». Он заявил: «Это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины – чтобы можно было без страха сказать свое мнение».
«Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймёте, что это значит», – сказал он.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Песков вступился за Урганта
Среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине, но они не являются врагами государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства... У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось – они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире канала «Беларусь 1».
Пресс-секретарь президента России вступился за телеведущего Ивана Урганта.
«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», – сказал Песков. – «Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», ни в коем случае», – добавил он.
«Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это – враги государства, и с ними мы будем бороться. И им нет места в государственных деньгах», – предупредил Песков.
В начале марта телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения в отъезде из России.
Отметим, на прошлой неделе отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию.
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Захарова увидела связь между предупреждением США и ударом ВСУ по Белгороду
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Авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгородской области произошел после призыва США к американцам покинуть Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что ориентировочно в 19:30 UTC 31 марта глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс призвал американских граждан, находящихся на территории России и Украины немедленно покинуть эти страны.
«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», – приводит сообщение представитель МИД.
«Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля с. г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?» – предположила дипломат.
Ранее после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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В Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове
В результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более ста националистов и наемников из западных стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
В Минобороны сообщили, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине, передает ТАСС.
«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», – заявил Конашенков.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео с ударом ВС России по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Газета ВЗГЛЯД писала, как уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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Британский МИД подхватил фейки о «зверствах» российской армии под Киевом
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Западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Запад начал тиражировать новую волну фейков о якобы «российских зверствах» на Украине. В частности, сообщения касаются города Буча – райцентра в Киевской области.
Ряд зарубежных изданий, в числе которых Reuters, The Wall Street Journal и Русская служба BBC, рано утром в воскресенье синхронно выдали заметки о Буче, из которой российские войска ушли еще 30 марта, пишет Telegram-канал Readovka.
Корреспонденты западных СМИ поговорили с местными и засняли разрушения, оставшиеся после боев российских войск с ВСУ и нацбатами. Продвигаясь по улице, они рассмотрели лежащие на дороге трупы. Мэр города Анатолий Федорук сообщил журналистам, что якобы «убивали сотнями».
Западная пресса и ТВ запестрили заголовками о «военных преступлениях российских военных»: о мирных жителях с завязанными руками в братских могилах, убийствах и пытках. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также опубликовал фото из Бучи и призвал Запад ввести новые санкции против России. «Киевская область. Ад XXI века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!» – заявил Подоляк.
Новость подхватила и глава МИД Британии Лиз Трасс. «Возмущена зверствами в Буче и в других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение. Великобритания работает с союзниками для сбора доказательств и поддержки расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности», – написала она в Twitter.
Заметки о Буче появились сразу в нескольких зарубежных изданиях, что похоже на спланированную медиакампанию. Причем учитывая, что ВС РФ покинули город 30 марта, непонятно, почему данные кадры были обнародованы спустя четыре дня, пишет Telegram-канал «Война с фейками».
«Видео с телами вызывает недоумение... На 30-й секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. Это хорошо видно, если воспроизводить видео со скоростью 0,25 от нормальной», – говорится в сообщении.
Канал указывает, что после того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУ подвергли город артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения.
«Братская могила» с телами была сделана военными ВСУ, поскольку больше месяца назад они заблокировали город, взорвав мост возле Ирпеня, а мэр подтверждал ведение уличных боев. Тогда же и были жертвы со стороны мирных жителей.
Комментарии под видео в YouTube тоже показывают, что обычные пользователи, причем англоговорящие в том числе, далеки от того, чтобы поверить в реальность пропагандистского ролика.
Зрители задаются вопросами: почему русские не убрали доказательства своих якобы зверств? Почему трупы аккуратно лежит по краям дороги – в шахматном порядке с равными интервалами?
«Ходячие мертвецы», 12-й сезон», «95-й квартал лежит после корпоратива», «Почему в стране, где президент клоун и актер, не могут нормальных актеров подобрать. Тем более вся роль – изобразить мертвого», «Слава Украине! Актерам слава!», – гласят другие комментарии.
Telegram-канал «Юлия Витязева» в свою очередь напомнил, как 31 марта радостный мэр Бучи сообщал, что населенный пункт «освобожден» от российских военных, и ни про какие трупы на дорогах и жуткие разрушения он не говорил.
На фоне всего происходящего руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич напомнил: Запад осуществляет полноценные военно-информационные атаки против России.
«Мы должны понимать, что линия боевого соприкосновения сейчас находится не в Донбассе, она в Лондоне и Вашингтоне. И является она результатом проводимой Западом информационной войны против России. Войны настоящей, которая ведется всеми доступными средствами и, что называется, вдолгую», – отметил эксперт.
Он предупредил, что после материалов СМИ, а также украинских и западных политиков, за «работу» над фейками возьмутся «подконтрольные Западу международные институты – карманные международные псевдосуды, своя сетка влияния в Генассамблее ООН и т. п.», – указал Малькевич.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Кремле заявили о разрушении военного потенциала Украины
Военный потенциал Украины во многом разрушен, демилитаризация идет полным ходом, все цели специальной военной операции будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу.
«Демилитаризация идет полным ходом и военный потенциал, инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он также добавил, что Москва рассчитывает, что проявления националистических идей будут запрещены на Украине и русский язык восстановит свои позиции в стране.
«Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным», – приводит ТАСС слова Пескова.
«Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции – это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной Республики, и Донецкой народной Республики. Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены», – заключил Песков.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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Шольц 19 февраля предлагал Зеленскому отказаться от вступления в НАТО
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Еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО, сообщают СМИ.
Wall Street Journal пишет, что 19 февраля в Мюнхене Шольц «предпринял последнюю попытку урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом». Он сказал Зеленскому, что Киеву следует отказаться от идеи вступления в НАТО. По мнению канцлера, Украина должна была объявить себя нейтральным государством в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом. Предполагалось, что соглашение подпишут президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые совместно станут гарантами безопасности Украины. Зеленский ответил отказом.
После этого лидеры стран Европы пытались организовать саммит Путина и Байдена. В частности, об этом пытался договориться президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Wall Street Journal, «в 3 часа ночи (20 февраля) француз все еще разговаривал с Путиным, обсуждая формулировку пресс-релиза о планируемом американо-российском саммите». Однако на следующий день после звонка Путина Макрону саммит якобы был отменен, передает РИА «Новости».
Как сообщает Wall Street Journal, в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где провел встречу с Зеленским и представил ему план «нападения» России. Газета считает, что эта информация значительно помогла украинским войскам в первые дни спецоперации.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, от Киева требуют законодательно закрепить внеблоковый статус Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения. Киев уже согласился отказаться от вступления в НАТО.
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В Латвии сообщили о прекращении поставок российского газа в Прибалтику
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Латвия, Литва и Эстония с начала апреля не получают российский газ, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.
Барисс заявил, что решение России об оплате газа в рублях послужило сигналом для Прибалтики о необходимости сокращения поставок, поскольку на них якобы «больше нельзя полагаться». По его словам, «с точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала – чем быстрее, тем лучше». Барисс сказал, что в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jauns.lv.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна полностью отказалась от поставок российского газа. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены.
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Песков оценил ход переговоров между Россией и Украиной
Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, цели военной операции были достигнуты как можно скорее, боевые действия прекратились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков каналу «Беларусь 1».
«Главное – нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками и главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Украина до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Белоруссии, они прошли там с огромным трудом.
«Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие всех сторон. И, собственно, первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались», – отметил Песков.
«Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев, не знали до последнего момента, приедут они или нет», – добавил он.
Песков считает, что Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии.
«Украина очень сложная страна. Очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас», – заявил пресс-секретарь президента.
Он напомнил, что одновременно Украина – это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году, страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует».
«Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным», – добавил он.
Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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ВКС России за ночь уничтожили 51 украинский военный объект
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Российская военная авиация за минувшую ночь уничтожила 51 объект ВСУ, включая два командных пункта, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
В частности, по его словам, уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
Также Конашенков добавил, что российская армия ударом высокоточных ракет в воскресенье уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых шли поставки топлива для украинских войск на николаевском направлении.
Кроме того, сбиты два украинских беспилотника в районе Кудряшовки и Шуровки.
Ранее сообщалось, что авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.
Накануне стало известно, что ВКС России за день уничтожили 40 украинских военных объектов.
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Кикабидзе призвал президента Грузии «освободить Мишу»
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили следует помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, заявил грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.
«Мы обсудили тему Украины», – сказал Кикабидзе после встречи с Саакашвили. Артист заявил, что Зурабишвили, «если хочет сделать для Грузии хоть одно хорошее дело», должна «освободить Мишу». Кикабидзе – депутатом парламента Грузии от партии Саакашвили «Единое национальное движение». Он был первым в партийном списке во время парламентских выборов, передает РИА «Новости».
В декабре Кикабидзе навестил в военном госпитале в Гори Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение. Кикабидзе сказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пообещал ему заботиться о Саакашвили, так как тот является украинским гражданином и главой украинского исполкома реформ.
Певец Макс Барских вступил в украинскую армию
Певец и композитор Макс Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.
«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...» – сказал он в видеообращении в соцсетях, передает «Коммерсант».
Кроме Макса Барских, в ряды ВСУ вступили ряд известных украинских актеров: Алексей Тритенко, Сергей Клименко, Олег Шульга и другие. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды теробороны Киева с 24 февраля – с первого дня военной операции российской армии.
Ранее Барских, проживающий на Украине, запретил использовать свои композиции на территории России и посоветовал то же самое сделать другим звездам.
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