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Российские космонавты вынесли в открытый космос Знамя Победы
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Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в преддверии Дня Победы развернули на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.
Идея вынести знамя принадлежит Артемьеву, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец. «Идею вынести копию Знамени Победы в открытый космос озвучил несколько дней назад космонавт Олег Артемьев, который написал о ней в пресс-службу Роскосмоса. Его инициатива была поддержана на всех уровнях. Никто не остался равнодушным», – приводит слова руководителя пресс-службы Роскосмоса ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы, космонавты на МКС предварительно нашли и прошили вручную вдоль периметра знамени проволоку, а специалисты Центра управления полетами провели расчеты наиболее удобного момента для раскрытия знамени.
Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом 1 мая 1945 года красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Знамя является символом победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Реликвия хранится в Центральном музее Вооруженных сил РФ.
Артемьев и Матвеев выполняют в четверг выход в открытый космос в рамках работ по подготовке манипулятора ERA к работе. Предполагается, что внекорабельная деятельность продлится примерно 6 часов 43 минуты. Для Артемьева, который работает в скафандре «Орлан-МКС» номер 5 с красными лампасами, это пятый выход в открытый космос в карьере, для Матвеева (скафандр «Орлан-МКС» номер 4 с синими лампасами) – второй. Основной целью работ является продолжение подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте Международной космической станции. Поддержку с борта МКС Артемьеву и Матвееву оказывает их коллега Сергей Корсаков. В частности, он является оператором манипулятора. Ранее манипулятор совершил первое движение после интеграции с МКС.
Напомним, в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос посвятит следующий пуск космического корабля «Союз» ДНР, поместив на борт ракеты изображение храброй пожилой женщины с красным знаменем.
Эксперт: Германия попыталась расплатиться за газ украденными у Газпрома деньгами
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«Сложилась ситуация, в которой Gazprom Germania пытается расплатиться за газ теми деньгами, которые ранее фактически украла у Газпрома. Поэтому российская компания с этим не согласна», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее, по данным Bloomberg, Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania.
«Проблема заключается в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Затем Германия взяла под внешнее управление дочку Газпрома Gazprom Germania. Так что российская компания совершенно справедливо считает, что эти деньги у нее были украдены», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник также отметил, что судьба захваченных активов неизвестна, однако очевидно, что воспользоваться ими Газпром не может. «Получается, что Gazprom Germania пытается оплатить газ теми деньгами, которые ранее были заморожены. Очевидно, что Газпром на это не соглашается», – подчеркнул Юшков.
«Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива», – заключил Юшков.
Накануне Bloomberg сообщило, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как несколько стран ЕС провоцируют мировой газовый кризис.
Россиянам напомнили график праздничных выходных в мае
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В мае граждан ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда.
В ведомстве сообщили, что «в начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая – Дня весны и труда, а также Дня Победы – 9 мая, эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», передает РИА «Новости».
Также там напомнили, что это стало возможно благодаря решению правительства, по которому выходной с субботы 1 января перенесли на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января – на вторник 10 мая: «Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно».
Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на отсутствие причин в праздничных днях для снижения зарплат работников, получающих оклад.
Тем гражданам, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, чей размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
Ранее агроном назвал перечень необходимых работ на даче на майские праздники.
Британия предложила новую архитектуру мировой безопасности без России
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«Свободным странам» необходимо объединить боевую мощь и экономическую безопасность, а также исключить Россию из G20, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Министр считает необходимым усилить санкционное давление на Россию, создать новую архитектуру мировой безопасности и исключить России из G20. По ее словам, «архитектура, которая была разработана для того, чтобы гарантировать мир и процветание, не сработала на Украине». Прежние структуры в области экономики и безопасности потеряли форму, G20 «не может функционировать в качестве эффективного экономического органа, пока Россия находится за столом», сказала она.
Трасс заявила, что «нужен новый подход, который объединит безопасность, обеспечиваемую боевой мощью, и экономическую безопасность, при котором будут созданы глобальные союзы, при котором свободные страны будут более напористыми и более уверенными в себе, который признает, что геополитика вернулась», передает ТАСС.
Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы «Большой двадцатки», но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся. В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны G20. «G20 – это главный форум международного экономического сотрудничества. Ни один член «двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», – добавил он.
Болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями
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Работодатели в Болгарии потребовали от руководства страны возобновить диалог с Газпромом и восстановить обычные поставки газа с оплатой в рублях, заявила вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова.
Свыше 25 тыс. предприятий обеспечивают 86% ВВП страны, они производят продукцию более чем на 20 млрд евро, на этих предприятиях работают порядка 82% трудящихся Болгарии, заявила Нинова, передает ТАСС.
«Цель нашей встречи – спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По ее итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с Газпромом и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», – указала она в ходе встречи с представителями предприятий.
Также предлагается ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний и продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электричества.
Она заявила, что как председатель Болгарской социалистической партии внесет на рассмотрение парламента эти предложения.
Представители работодателей указали, что альтернативы газу из России сейчас нет, потому Болгария должна исполнить обязательства по договору с Газпромом по оплате газа в рублях.
Предприниматели отметили, что не желают «дополнительно платить за газ новым посредникам», которые станут обеспечивать поставки газа в Болгарию, минуя Газпром, ведь это существенно удорожит стоимость газа, рост может достигнуть более 30%.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
Молдавия сочла альтернативу российскому газу слишком дорогой
Учитывая цены на газ, Молдавия заинтересована в том, чтобы покупать его у Газпрома, альтернативные источники слишком дорогие, заявила президент страны Майя Санду.
Санду сказала, что «есть технические пути» для «альтернативы» российскому газу, но требуется «найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт». При этом «с электроэнергией все еще сложнее», заявила она. Как рассказала Санду, власти Молдавии «запустили тендер по закупке» электроэнергии. Однако «предложения не устраивают, потому что они очень дорогие». Санду заявила, что Молдавия оказалась «в очень сложной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.
Напомним, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался. Правительство Молдавии обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая, но этого не произошло. В апреле компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
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Алжир пригрозил Испании разрывом контракта на поставки газа
Власти Алжира выступают против планов Испании начать реверс газа, сообщило алжирское министерство энергетики.
Мадрид сообщил алжирской стороне, что Испания собирается «начать реверс газа через газопровод Магриб – Европа». Алжир в ответ заявил, что поставки его газа, «направленные не стороне, указанной в контракте», сочтут нарушением этого контракта. Такой шаг Испании «может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами», передает РИА «Новости».
В воскресенье президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна не прекратит поставки газа Испании «вне зависимости от обстоятельств». Напомним, Европа срочно ищет замену российскому газу. Алжир рассматривается в качестве одного из волзможных источников, но он в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа. Стоит отметить, что в сентябре газопровод Алжир – Марокко – Испания прекращал работу, так как у марокканцев обострился конфликт с Испанией.
Соловьев жестко ответил на призыв свердловского губернатора «следить за языком»
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Владимира Соловьева «следить за своим языком» после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Глава региона также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения».
«Ведущий Владимир Соловьев на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить, – воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ, любят свой город и свою страну. А после высказываний Соловьева, я уверен, количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. И горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения», – говорится в заявлении Куйвашева на его странице во «ВКонтакте».
В видеообращении губернатор говорит, что ему «жаль» по поводу высказываний Соловьева в адрес города. «Жаль, главным образом, вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний – я даже их повторять не хочу – значительно уменьшится. Горожане вас будут очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно, а на Урале – я напомню, это опорный край державы, – очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», – заявил Куйвашев.
О Екатеринбурге Соловьев высказался в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» накануне. Гостем его передачи был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».
Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев в четверг поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку». «Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором или «следить за базаром», «поганой метлой»? Это что вот сейчас было – «следить за языком»? То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских. «За языком следить»? Это у нас теперь государственный муж? А, может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались?» – возмутился телеведущий.
Соловьев предложил губернатору определиться, с кем он: «с теми пацанами, которые в том числе из Екатеринбурга, вот сейчас воюют за нашу Родину», или «со всей той либеротой, которая скакала, одержимая криком, чтобы не было храма, – не боролись за сквер, а боролись против храма». «Определитесь, господа хорошие, во время спецоперации вы с кем? С героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами, которых от буквы «Z» воротит. За языком следить кто будет?! Кстати, если Куйвашев маечку снимет, у него там воровские звезды не запылают? Может, он уже у нас авторитет немереный?» – добавил Соловьев.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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Несколько районов в Польше остались без газа из-за санкций против России
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Несколько десятков польских гмин (малая административно-территориальная единица в Польше) остались без газа после наложения Польшей санкций на фирмы, связанные с Россией, заявил замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер.
Речь, в частности, идет о фирме Novatek Green Energy, которая после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям.
«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин. В нескольких десятках есть проблемы», – передает ТАСС слова Шефернакера. «Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», – добавил он.
Сообщается, что для восстановления газоснабжения власти намерены изъять принадлежащую российской фирме инфраструктуру и передать ее польским фирмам.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.
Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Власти Швеции выступили против референдума о членстве страны в НАТО
Правительство Швеции выступило против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО, заявили премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде.
«Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум. Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить», – передает ТАСС слова премьера.
При этом Андерссон добавила, что избиратели, которые четыре года назад голосовали на выборах за программу партии, где говорится о свободе от военных альянсов, уверены, что социал-демократы «делают все необходимое для блага Швеции в каждой конкретной ситуации».
«Это очень плохое предложение. Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте, и этот конкретный вопрос редко выносится на референдум. У большинства стран НАТО его не было», – прокомментировала Линде вопрос о возможности референдума.
По мнению главы МИД, референдум поляризует население. «И в данном случае это выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию», – добавила Линде.
Ранее СМИ сообщали, что Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО.
Зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах
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Вооруженные силы России уничтожили больше 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, а также сбили украинский Су-24 над ЛНР, сообщает Минобороны.
Министерство сообщило в Telegram, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины, поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника». Кроме того, «уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – говорится в сообщении.
Также «ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач, поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Вместе с тем российскими средствами противовоздушной обороны над Николаевкой (ЛНР) сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
«В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (...) Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 431 единица специальной военной автомобильной техники», – сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 600 беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине.
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Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону
С 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что переходный период продлится около четырех месяцев. В это время будут использовать как рубли, так и гривны. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Немецкие неонацисты направили помощь боевикам «Азова»
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Правительство Германии располагает информацией о том, что неонацистская партия «Третий путь» в марте направила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине», об этом говорится в ответе на запрос фракции «Левые» в Бундестаге.
«Федеральное правительство располагает информацией о том, что партия «Der III. Weg» в марте 2022 года доставила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине, которая, по партийной информации, была сдана на фронте в Киеве», – цитирует документ РИА «Новости».
Отмечается, что подобным пожертвованием партия «хочет продемонстрировать свою солидарность с оборонительной борьбой на Украине», особенно с «воюющими националистами».
Как известно контрразведке Германии, неонацистская партия «Der III. Weg» поддерживает многолетние контакты с «Национальным корпусом» и ее боевым крылом «Азов» (запрещен в России).
Кроме того, 10 апреля немецкая партия сообщила о передаче второй партии материальной помощи боевикам «Азова».
Ранее Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине, по их мнению, это не подорвет обороноспособность самой Германии.
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