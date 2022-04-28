В Калининградской области заявили о возобновлении туристических рейсов на ретропоезде

Соловьев жестко ответил на призыв свердловского губернатора «следить за языком»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Владимира Соловьева «следить за своим языком» после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Глава региона также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения».

«Ведущий Владимир Соловьев на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить, – воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ, любят свой город и свою страну. А после высказываний Соловьева, я уверен, количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. И горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения», – говорится в заявлении Куйвашева на его странице во «ВКонтакте».

В видеообращении губернатор говорит, что ему «жаль» по поводу высказываний Соловьева в адрес города. «Жаль, главным образом, вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний – я даже их повторять не хочу – значительно уменьшится. Горожане вас будут очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно, а на Урале – я напомню, это опорный край державы, – очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», – заявил Куйвашев.

О Екатеринбурге Соловьев высказался в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» накануне. Гостем его передачи был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».

Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев в четверг поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку». «Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором или «следить за базаром», «поганой метлой»? Это что вот сейчас было – «следить за языком»? То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских. «За языком следить»? Это у нас теперь государственный муж? А, может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались?» – возмутился телеведущий.

Соловьев предложил губернатору определиться, с кем он: «с теми пацанами, которые в том числе из Екатеринбурга, вот сейчас воюют за нашу Родину», или «со всей той либеротой, которая скакала, одержимая криком, чтобы не было храма, – не боролись за сквер, а боролись против храма». «Определитесь, господа хорошие, во время спецоперации вы с кем? С героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами, которых от буквы «Z» воротит. За языком следить кто будет?! Кстати, если Куйвашев маечку снимет, у него там воровские звезды не запылают? Может, он уже у нас авторитет немереный?» – добавил Соловьев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.