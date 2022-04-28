МИД: Скандальный сайт «Миротворец» мог быть создан при содействии США

Не исключена вероятность того, что скандальный украинский сайт «Миротворец» мог быть создан при содействии госдепа Соединенных Штатов, выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я теперь понимаю, почему столько лет они (США) прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт «Миротворец», так, может, это их вообще разработка была, на котором выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже «ноу-хау» госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова добавила, что некоторые сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине занимались противоправной деятельностью и напрямую обслуживали Киев и его западных кураторов.

«Обстоятельства указывают на то, что персонал СММ и ее руководство действовали политизированно, предвзято и вообще занимались не то чтобы неприглядной, а противозаконной, противоправной деятельностью, которая вела к усугублению ситуации, тогда как задача миссии состояла ровно в противоположном», – уточняет ТАСС ее сообщение.

По словам представителя МИД, ряд сотрудников просто обслуживали исключительно интересы Киева и его западных кураторов.

Ранее стало известно, что задержанные в Белгороде диверсанты планировали повреждать железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны, отправляя на сайт «Миротворец» данные на российских военнослужащих и ища выходы на представителей силовых структур Украины, в частности, СБУ, для согласования с ними своих действий.

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