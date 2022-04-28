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Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России
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Москва фиксирует случаи вмешательства властей США во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине, в том числе с использованием интернета, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы обратили внимание на размещенный 21 апреля на сайте госдепартамента США материал на тему «Что такое специальная военная операция?» Там содержится призыв к гражданам США... присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
Дипломат пояснила, что этот «инструментарий» позволяет гражданам США осуществлять информационную агрессию в отношении России со своих личных средств связи.
«По сути... это привлечение личных средств связи, простых американцев для распространение лжи, пропаганды и фейков... Мы, конечно же, решительно осуждаем действия американских властей, направленные на прямое вмешательство в частную жизнь граждан России», – сказала Захарова.
Захарова также отметила, что подобные действия властей США являются также вмешательством в частную жизнь американцев. «Когда американские граждане будут идти по ссылкам и со своих компьютеров отправлять какие-то сообщения и отправлять какую-то информацию с телефонов, они же будут оставлять соответствующие следы. Они уверены, что им потом не прилетит?» – сказала дипломат.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов в связи с публикацией госдепартаментом доклада по ситуации с правами человека в мире за 2021 год заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов стремится «очернить государственный строй неугодных стран».
В Москве оценили заявление Пентагона об ослаблении Вооруженных сил России
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«ВС России нет необходимости прибегать к каким-то дополнительным мерам, чтобы довести план операции до логического завершения. Заявления Пентагона – просто риторика», – заявил газете ВЗГЛЯД академик, военный эксперт Александр Бартош. Ранее Пентагон призвал сделать все для ослабления России в результате конфликта на Украине.
«В высказываниях руководства США нет ничего нового. Они выдают желаемое за действительное. Операция идет успешно, и даже американские военные это признают. Ни о каком серьезном уроне Вооруженным силам РФ речи быть не может. Поэтому, я думаю, что операция продолжит идти в соответствии с планом и намеченными целями», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Соединенные Штаты, выстраивая свою политику в отношении России, исходят из политической конъюнктуры. Сейчас им важно продемонстрировать, что якобы Россия уже ослабла и не в состоянии выполнить поставленные задачи. Но это совершенно не так», – подчеркнул эксперт.
«Американцы прибегают к таким заявлениям, чтобы сплотить вокруг себя дополнительное количество сторонников. Они пытаются привлечь к санкциям, например, Индию и некоторые другие страны, но им это не удается. Поэтому они прибегают к очевидному передергиванию событий, для того чтобы изложить их в выгодных для себя вариантах», – отметил собеседник.
«Как известно, американцы уже в течение длительного времени ведут гибридную войну против России, Китая, Ирана и еще ряда стран, которые не согласны с идеями американской гегемонии. Именно поэтому они сейчас прибегают к разного рода пропагандистским уловкам, чтобы продемонстрировать мнимую успешность их стратегии, обещают этим странам некоторые дивиденды в будущем», – продолжил он.
Эксперт также обратил внимание на наращивание поставок дальнобойного оружия западными странами. «Передача из США, Великобритании и некоторых других стран на Украину артиллерии рассчитана, во-первых, на то, чтобы нанести урон нашей армии. А во-вторых, чтобы предоставить украинскому руководству возможности для нанесения ударов по территории России», – заявил Бартош.
«Нанесение ударов по территории РФ, в свою очередь, служит новым шагом в эскалации конфликта. Американцы это прекрасно понимают. Но они не отказываются от такой политики, а наоборот, пытаются раздуть конфликт, втянуть как можно больше стран в поддержку Украины», – резюмировал военный эксперт.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в Киев. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули Украину.
Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать «в последнюю минуту после оценки уровня безопасности», – передает РИА «Новости».
При этом Зеленский сообщил, что обсудил с Блинкеном и Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России. До этого Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
При этом после визита Блинкен и Остин настаивали на том, что военный потенциал России в результате кризиса на Украине должен быть ослаблен. Об этом сообщает СNN. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения на Украину. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал», – подчеркнул Остин.
«Комментарии Остина представляют собой дальнейшее расширение целей США, основанное на прошлых комментариях Блинкена и других официальных лиц о статусе Москвы в конце войны», – добавляет издание и акцентирует внимание на единстве мнений в Белом доме по этому вопросу:
«Отвечая на вопрос о комментариях министра обороны, представитель Совета национальной безопасности заявил: США хотят, чтобы Украина победила, и «поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине».
В The New York Times также считают, что заявление Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Данная стратегия, констатирует в NYT, «связана с некоторыми рисками» для США.
Отдельное внимание в зарубежной прессе уделяется поставкам артиллерийского оружия Украине, о чем неоднократно заявляли в Пентагоне. Кроме того, тяжелую артиллерию на Украину отправляет Британия и Нидерланды при поддержке Германии. Кроме того, Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.
Также Лавров назвал «иллюзией» желание Запада измотать ВС России на Украине. При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».
«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – добавил Лавров.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.
Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».
Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».
Представитель России подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».
Леонидченко сообщил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».
Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.
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Россия обменяла американца Рида на летчика Ярошенко
В результате переговоров 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили в МИД.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии переговоров по обмену Медведчука на пленных. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Потом глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины
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Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, рассказал, какую цель, по его мнению, ставит перед собой президент Украины Владимир Зеленский в противостоянии с Россией.
«Считаю, было бы справедливо сказать, это не было бы ошибкой, что его цель – выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины», – сказал он, добавив, что Киев также хочет «гарантировать, что Россия будет не в состоянии повторить это упражнение через месяц, год или пять лет».
Блинкен отметил, что «речь идет в том числе о том, чтобы гарантировать, что у Украины имеется эффективный потенциал, позволяющий обеспечивать сдерживание и самооборону». Кроме того, подразумевается, что у России не будет «эффективных средств, позволяющих вновь это сделать», передает ТАСС.
Когда Блинкена попросили пояснить, поддерживает ли Белый дом задачу Киева, заключающуюся в том, чтобы выдавить силы России с востока Украины, госсекретарь заявил, что «не хочет говорить за» Зеленского. «Но, если они таким образом формулируют свои цели как суверенная, демократическая, независимая страна, то это мы будем поддерживать», – заявил Блинкен.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
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Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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США предложили 10 млн долларов за информацию о «хакерах ГРУ»
Объявлена награда до 10 млн долларов за информацию о шести «офицерах Главного разведывательного управления» России, подозреваемых в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в 2017 году, следует из сообщения Госдепа США.
Речь идет о программе Rewards for Justice – «Вознаграждение за помощь правосудию». В рамках программы предлагается «до 10 млн долларов за информацию, ведущую к идентификации или установлению местонахождения любого лица», которое участвовало в «злонамеренной деятельности в киберпространстве» против «критически важной инфраструктуры США» и действовало при этом «по распоряжению или под контролем иностранного правительства», передает ТАСС.
В частности, США хотят получить информацию об «офицерах ГРУ» и их «роли в преступном сговоре, связанном» с хакерской деятельностью. По мнению американской стороны, эти лица причастны к «сговору» с использованием «вредоносного ПО», а также «другими подрывным действиям». В качестве целей их деятельности указано получение Россией «стратегической выгоды посредством несанкционированного доступа к компьютерам жертв». Имеется в виду кибератака с применением вируса NotPetya в 2017 году.
В 2020 году в министерстве юстиции США заявили, что предъявили обвинения в совершении кибератак шести россиянам, якобы причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году.
Напомним, эксперт в сфере компьютерной безопасности Рустам Миркасымов заявлял, что вредоносные коды WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper для вирусных атак, за которые Запад решил ввести санкции против России, скорее всего, изготовили китайские и северокорейские, а вовсе не российские хакеры.
Белый дом собрался попросить Конгресс США облегчить конфискацию активов
Администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов, заявил министр юстиции страны Меррик Гарленд.
Как заявил Гарленд в комитете Сената по ассигнованиям, он ждет, что «последует запрос на внесение изменений» в законы, чтобы «облегчить конфискации». Он отметил «возможность изъятия средств из фонда конфискованных активов» и «отправку их Украине», передает ТАСС.
Гарленд полагает, что запрос направят в течение нескольких дней. Минюст США поддержал бы выработку законопроекта, позволяющего американским властям передать Киеву часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов, сообщил он.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
США стали главным покупателем российского мороженого
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Россия в 2021 году увеличила экспорт мороженого в 1,5 раза – до рекордных 86 млн долларов, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе. Ведущим импортером стали США, а замыкает пятерку лидеров Китай.
«В 2021 году российский экспорт мороженого поставил очередной рекорд, увеличившись на 50%, до 86 млн долларов. В физическом выражении объем поставок вырос на 26% и превысил 33 тыс. тонн», – говорится в материалах. Поставки осуществлялись в 45 стран (годом ранее их было 34), передает РИА «Новости».
«На первое место среди ведущих импортеров российского мороженого вышли США. В 2021 году отгрузки в эту страну увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тыс. тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до 29 млн долларов – в стоимостном», – сообщают эксперты.
Вторая позиция – у Казахстана, куда было поставлено 9,9 тыс. тонн мороженого (минус 11% по сравнению с 2020 годом) на 23 млн долларов (плюс 12%). На третьем месте – Монголия: в эту страну поставки выросли на 7,1% – до 2,2 тыс. тонн в натуральном объеме и на 19%, до 5,7 млн долларов – в денежном выражении.
Также в топ-5 покупателей российского мороженого вошли Украина, закупившая продукции на 5,6 млн долларов (плюс 23% к 2020 году), и Китай, куда поставлено мороженое на 4 млн долларов (минус 3,2%).
«Впервые российское мороженое отправлено в Нигерию – по итогам 2021 году объем поставок в эту страну составил 77 тонн, еще более 138 тонн продано в Бразилию», – сообщают в «Агроэкспорте». Кроме того, в 4,1 раза выросли отгрузки в Сенегал – до 653 тыс. долларов, в 1,5 раза в Кот-д'Ивуар – до 526 тыс. долларов, и в 3,1 раза во Вьетнам – до 277 тыс. долларов.
Россия на горизонте двух-трех лет сохраняет хороший потенциал для развития экспорта мороженого, но компаниям потребуется время на диверсификацию географии, приводятся в материалах слова гендиректора ООО «Стреда Консалтинг» Алексея Груздева. Эксперт считает, что есть возможность существенно усилить позиции в Китае, также перспективными могут стать страны Африки и Персидского залива. Кроме того, отметил Груздев, Россия еще практически не работает на крупнейшем в мире рынке – в странах Юго-Восточной Азии (за пределами Китая).
Госдеп назвал условие «смены курса» в отношениях с Россией
США «сменят курс» в отношениях с Россией, если Россия «изменит свой курс» на Украине, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что «пока Москва эскалирует», США также «продолжают эскалировать санкции и экономические меры», хотя те и не являются самоцелью, а призваны способствовать прекращению боевых действий на Украине. Однако, как подчеркнул Прайс, «это не означает, что привлечения к ответственности не будет». По его словам, «ответственность должна быть». «Мы проговаривали различные механизмы для этого», – приводит его слова РИА «Новости».
Руководитель пресс-службы Госдепа заявил: «Мы хотим, чтобы Украина победила». Он пояснил, что для этого США предоставляют Киеву военную помощь, размер которой с начала специальной российской военной операции достиг уже 3,8 млрд долларов. Кроме того, США оказывают давление на Москву с помощью санкций, визовых и экспортных ограничений, передает ТАСС.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
Конгрессмены США поддержали идею помогать Киеву за счет арестованных активов
Палата представителей США проголосовала за законопроект, в соответствии с которым арестованные активы иностранцев можно направлять на поддержку Украины, сообщают информационные агентства.
Проект закона позволяет США конфисковать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки российских властей или незаконных действий. При этом активы можно использовать для восстановления Украины и гуманитарной помощи украинцам, передает РИА «Новости».
Напомним, министр юстиции страны Меррик Гарленд сообщал, что администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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Пентагон: Нет оснований для перерастания конфликта на Украине в ядерный
Власти Соединенных Штатов не собираются менять степень готовности сил сдерживания, так как не видят оснований для того, чтобы конфликт на Украине перерос в ядерный, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Я соглашусь с господином [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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Пентагон счел угрозой российские беспилотники в Белоруссии
Поблизости от американских сил в Европе у белорусской границы замечены беспилотники, возможно, российские, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
Высокопоставленный представитель ведомства заявил, что «было несколько случаев с беспилотными летательными аппаратами, близко к границе Белоруссии». Беспилотники оказались «близко к некоторым силам» США. В Пентагоне не смогли ответить на вопрос о том, были ли дроны российскими или белорусскими. Представитель Пентагона сказал, что БПЛА в любом случае рассматриваются «как угроза», передает РИА «Новости».
«Ничего такого, что вызвало бы тревогу, или такого, к чему мы не были готовы. Но такое имело место», – заявил он, добавив, что США и союзники устанавливают центр контроля и координации доставок на Украину, он будет расположен в немецком Штутгарте.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района призвал соседние страны республики беречь мир и жить дружно.
NYT: США планируют длительное противостояние с Россией
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой, считает журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер.
Сангер пишет, что в начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», передает ТАСС.
«Тщательно спланированное» заявление главы Пентагона призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в «том или ином виде мирных переговоров», указывает автор, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США.
В долгосрочной же перспективе заявление Остина говорит о том, что Вашингтон готовится «к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние», считает Сангер. Данная стратегия, констатирует он, «связана с некоторыми рисками» для США.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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Байден подтвердил возвращение в США американца Тревора Рида
Студент из США Тревор Рид возвращается в страну из России, говорится в заявлении президента США Джо Байдена.
«Сегодня мы ждем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение к семье, которой очень его не хватало. Тревор – бывший морской пехотинец – освобожден из российского заключения», – приводит его сообщение ТАСС.
Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.