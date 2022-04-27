Путин заявил об увеличении количества иностранных наемников на Украине

Путин: Россия знает, кто и что делал в Буче

Армия России не имеет отношения к событиям в Буче, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Он добавил, что Москва знает, кто стоит за этой провокацией, передает ТАСС.

По словам Путина, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем Россия столкнулась с провокацией в Буче.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.