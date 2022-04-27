Кудрин предсказал для России очень сложную ситуацию в ближайшие два года

В ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, поэтому важно оценить свои силы и ресурсы, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании президиума Совета законодателей.

«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», – передает его слова РИА «Новости».

Кудрин добавил, что правительство России принимает беспрецедентные меры для стабилизации экономики.

«Правительство сейчас предпринимает беспрецедентные меры. И вот только предварительно, наша оценка плана правительства, на этот год дополнительные расходы – больше 4 трлн рублей на все задачи, как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса», – сказал глава Счетной палаты.

По его словам, все полученные в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 6,3 трлн рублей будут потрачены.

«Это, по базовому прогнозу, если от базового прогноза идти, это 6,3 трлн рублей потрачено будет на экономику и поддержку экономики. А на погашение долга, в связи с ограниченностью заимствований, пойдут средства ФНБ», – пояснил Кудрин.

Он объяснил, что эти 6 трлн рублей – это минимальный размер, который необходим для реализации ответа на вызовы санкционного давления.

Ранее Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%.