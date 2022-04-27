Россиянам предложили новый способ ношения георгиевской ленточки

В России в среду стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». Ее организаторы предложили новый способ крепления георгиевской ленточки к одежде – в виде символа «Z».

«Сейчас время, когда сбрасываются маски. Когда видно, на чьей ты стороне. Георгиевская ленточка – наш символ правды, памяти и уважения. Поэтому патриотам нашей страны мы предлагаем в эти майские, праздничные дни носить георгиевскую ленту в виде буквы Z как символ поддержки российской армии и наших бойцов. Сегодня тем, кто воюет с нацизмом на Украине, как никогда нужна наша поддержка», – заявила руководитель «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, слова которой приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Занко и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в среду дали старт акции «Георгиевская ленточка». Узнать центральные места раздачи лент можно на сайте волонтерыпобеды.рф. Ленты будут раздаваться при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Также добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению.

Руководитель «Волонтеров Победы» отметила, что лучшее место для ношения георгиевской ленты – слева на груди, у самого сердца. Повязывать лентой волосы, надевать вместо ремня или вовсе носить на обуви считается недопустимым.

Акция пройдет не только в 85 субъектах России, но и в странах зарубежья. Например, в Казахстане, Индии, Киргизии, Иордании, Сербии, Ливане, Тунисе.

По словам странового координатора «Волонтеров Победы» в Донецке Ирины Макаренко, в этом году георгиевские ленточки с особым настроением будут раздавать и в Донецкой народной республике. «Несмотря на все старания с украинской стороны, в Донецке всегда чтили свою историю, гордились тесными связями с Россией и общей Победой. Мы всегда торжественно праздновали День Победы, раздавали георгиевские ленты на улицах», – сказала она.

По мнению Занко, сейчас некоторые западные страны будто соревнуются между собой, кто быстрее сотрет из памяти подвиги предков, уважение к памятникам, нашу общую историю, воспоминания о великом подвиге победителей нацизма.

«За рубежом георгиевскую ленту запрещают, а мы должны ее защитить. Поэтому вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесли законопроект о защите георгиевской ленты. Мы предлагаем признать георгиевскую ленту символом воинской славы России. В случае принятия законопроекта за ее осквернение будет предусмотрена административная или уголовная ответственность. Надеемся, что законопроект будет принят к 22 июня», – сказала Занко.

Согласно документу, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой. Физическому лицу максимально грозит штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Международная акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая включительно. Силами более 30 тысяч «Волонтеров Победы» будет роздано порядка трех миллионов лент.