Видный сторонник Саакашвили сознался в оскорблении украинского дипломата

Один из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Георгий Барамидзе признался в оскорблении временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Да, подтверждаю, я это сказал», – прокомментировал он угрозы в нецензурной форме в адрес украинского дипломата.

По словам Барамидзе, в тот момент он находился в Киеве, а было это в первые дни специальной военной операции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер Георгий Барамидзе пригрозил в оскорбительной форме временному поверенному в делах Украины в Грузии Андрею Касьянову за признание тем помощи, которую Грузия оказывает Украине.

Телекомпания PosTV распространила аудиозапись телефонного разговора Барамидзе с неизвестным лицом, во время которого бывший вице-премьер сообщает, что связался с «людьми в украинском МИД» и высказал недовольство признанием Касьянова положительной роли Грузии, а также потребовал наказать того.

«Этому заместителю посла...», – продолжает на записи Барамидзе и затем в нецензурной форме угрожает дипломату.

Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси. В настоящее время дипмиссию возглавляет временный поверенный, регулярно благодарящий Грузию за поддержку Украины.

Между тем, в грузинской политической элите и в обществе зреет недовольство тем, что Украина регулярно критикует Грузию за якобы недостаточную поддержку.