Макрон не ответил на телефонный звонок Байдена

Эксперт: Макрон подготовился к росту протестов во Франции

«Францию ждут новые протесты и демонстрации из-за того, что оппозиция по-прежнему не представлена во власти, цены растут из-за санкций, а национальные чувства французов задеты. Это ключевые вызовы для Макрона», – заявил газете ВЗГЛЯД французский политолог Дмитрий Кошко. Ранее во Франции прошли митинги против Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.

«Прошедшие акции протеста и демонстрации против результатов выборов были довольно странные. На них выходили в основном приверженцы «левых», тогда как «левые», по идее, голосовали за Эммануэля Макрона», – рассказал экс-председатель Координационного совета российских соотечественников Франции, французский политолог Дмитрий Кошко.

«Можно сказать, что значительных изменений во французской политике не будет. Макрон пришел на свой митинг под гимн Евросоюза – девятую симфонию Бетховена. Замену французского гимна гимном ЕС можно трактовать как похороны Франции ради выгоды Евросоюза», – отметил политолог.

«Стоит полагать, что на ближайших выборах в парламент лишь незначительное число оппозиции получит представительство, поскольку система распределения депутатских кресел очень несправедливая. СМИ также зависимы от Макрона и государства. Приходится констатировать, что демократические институты в стране не работают», – добавил собеседник.

«Понятно, что за Макрона голосовало не большинство французов. 28% населения Франции вообще не пошли на избирательные участки, что очень много для президентской компании. Поскольку в институтах власти нет представительства большой части французского общества, другой возможности выразить свою позицию, кроме как выходить на улицы, у них нет», – рассказал Кошко.

«В будущем стоит ожидать растущее недовольство людей, в том числе из-за роста цен и инфляции, которая увеличится из-за введенных против России санкций. Все это выльется на улицы. Макрон предвидел такой ход событий и уже заказал новые бронированные автомобили для полиции», – рассказал собеседник.

«Также французская общественность обратила внимание на не очень понятные результаты подсчета голосов. Они разнятся между разными избирательными участками и теми цифрами, которые выдало МВД. И не стоит забывать, все средства массовой информации две недели призывали голосовать за Макрона, в то время как в адрес Ле Пен постоянно звучали обвинения в нацизме, фашизме, ориентации на Россию и так далее», – добавил он.

«Вместе с тем, значительные опасения французского общества сейчас вызваны и возвращением QR-кодов, и введением обязательной вакцинации детей от коронавируса. С учетом того, что национальные чувства французов задеты, и Макрон ведет себя слишком проамерикански – это также приведет к серьезному недовольству и протестам», – резюмировал Кошко.

После завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава республики Эммануэль Макрон набирает 58,55% голосов, кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей, свидетельствуют данные МВД Франции.

В ведомстве отмечают, что «из-за округления данных до сотых процента итоговый уровень обработки может не доходить до 100%». Так или иначе, окончательные итоги в середине недели должен будет подвести Конституционный совет Франции.

Пока же МВД рапортует о явке на уровне 71,99%. При этом среди уже обработанных бюллетеней 8,6% оказались испорченными или пустыми. Пока что это один из самых низких показателей явки за всю историю вторых туров президентских выборов в Пятой республике. Меньше явка была лишь в 1969 году, когда к урнам пришли только 68,9% избирателей.

Накануне кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.

Действующий глава республики Эммануэль Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав французам неспокойные годы и исторические события, в том числе превращение республики в «великую экологическую державу».

Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.

В частности, в коммуне Ренн сотни человек выкрикивали лозунги против Макрона, а также против Ле Пен. Группа агрессивных участников акции подожгла импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а также вступила в противостояние со стоящими в оцеплении стражами порядка.

В Тулузе также вышли протестующие с транспарантом, на котором написано «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!». Демонстранты кричат, что «не подчинятся» и призывают всех вставать на борьбу против результатов выборов.

Напряженная обстановка была и на площади Шатле в Первом округе Парижа, где некоторые участники акции протеста вступили в стычки с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Помимо этой акции в Париже прошли еще как минимум две подобных манифестации. Также массовые демонстрации были запланированы в Марселе, Нанте, Дижоне и других крупных городах страны.

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