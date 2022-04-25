Путин заявил о необходимости стимулирования покупательной способности граждан

Путин: Пофамильно известны кураторы украинских нацистов

Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

Путин заявил, что «поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», передает РИА «Новости».

«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», – сказал президент.

Он также сообщил, что в ходе спецоперации выявлены факты нарушений международного права украинской стороной, а также зарубежными наемниками. Речь идет, в частности, об убийствах мирных жителей, об использовании людей, детей, в качестве живого щита, и других преступлениях.

По его словам, также «тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и соцсетей».

«Я прошу Следственный комитет России, все следственные органы детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения, до суда уголовные дела», – сказал Путин.

Он отметил, что по этим и другим фактам «прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне».

Подчеркивается, что такая доказательная база «должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине».

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