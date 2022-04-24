Украина ответила на призыв Австрии не принимать страну в ЕС

МИД Украины разочарован высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран – учредителей ЕС поддерживает членство Украины», – приводятся слова Николенко на сайте МИД Украины.

По его словам, необъективное восприятие реальности многих европейских правительств уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы и «позволило России подрывать стабильность в ЕС».

Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал: «украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств».

Николенко также подчеркнул, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не следует в ближайшее время предлагать членство в Евросоюзе. Он отметил, что должны быть другие модели, например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.

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